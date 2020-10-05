AX...OFF
18 и 30 октября в Тульском Камерном Драматическом театре покажут спектакль «AX...OFF» по пьесе Александра Островского «Не все коту масленица». Ахов, купец-миллионщик, желает жениться на молодой, но бедной девушке Агнии, полагая, что за деньги можно купить все...
Продолжительность: 2 часа 10 минут.
Спектакль идет с антрактом.
Режиссер-постановщик: Алексей Басов.
Приобрести билет можно по ссылке.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
18 октября 2020, воскресенье
18:30
30 октября 2020, пятница
19:00
30 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
24 - 31 октября
22 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 900 ₽
11 ноября, среда 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
31 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
4 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽