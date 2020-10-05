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AX...OFF

AX...OFF

18 и 30 октября в Тульском Камерном Драматическом театре покажут спектакль «AX...OFF» по пьесе Александра Островского «Не все коту масленица». Ахов, купец-миллионщик, желает жениться на молодой, но бедной девушке Агнии, полагая, что за деньги можно купить все...
 

Продолжительность: 2 часа 10 минут.
Спектакль идет с антрактом.
Режиссер-постановщик: Алексей Басов.

Приобрести билет можно по ссылке.

Где и когда?
Тульский камерный драматический театр
Тула, улица Дзержинского, 8
18 октября 2020, воскресенье
18:30
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30 октября 2020, пятница
19:00
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Касса
ДМЦ (Дороги Меняют Цвет)
Купить билет
30 октября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Тула – пряничный край
24 - 31 октября
Центр приема гостей Тульской области
Северный Флот
Купить билет
22 ноября, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
Кис-Кис
Купить билет
11 ноября, среда 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Moscow Rock Revival
Купить билет
31 октября, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Слот
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4 декабря, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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