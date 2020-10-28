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Выходные на Куликовом поле

Выходные на Куликовом поле

Музеи Куликова поля в ближайшие выходные предлагают пешеходные и велоэкскурсии по мемориалам и полю сражения, прогулку по Епифани и квест на Красном холме, интерактивные лекции и тематические мастер-классы.

Программа мероприятий на 31 октября - 1 ноября:

31 октября
 

10.00 Конно-полевая прогулка с экскурсией «Два моста» 
(Конный двор Музейно-мемориального комплекса в селе Монастырщино)

Для опытных всадников Конный двор музея-заповедника «Куликово поле» предлагает прогулки по полю сражения в сопровождении инструктора. Экскурсия верхом пройдет краем Зеленой Дубравы - легендарного лесного массива, где скрывался Засадный полк русского войска, принесший ему победу.
 
Участники спустятся к реке Смолке, определившей местоположение левого фланга русского войска, преодолеют два моста и выйдут на поле битвы.
Поклонники верховой езды смогут провести лошадь в разных ритмах - шагом и рысью, узнать о событиях, свершившихся в междуречье Дона и Непрядвы шесть веков назад, и насладиться природой северной
лесостепи, ставшей невольным участником сражения.
 

Экскурсия проводится при благоприятных погодных условиях.
Возрастные рекомендации: 14+.
Стоимость билета: 2200 рублей с человека.

 

12.00 Интерактивная лекция  «Мамай: история восточного деспота»
(Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом)

Многолетний враг Руси, «безбожный и нечестивый» Мамай – кем он был на самом деле? Почему его называли «делателем королей»? Какой путь он прошел к вершине власти и почему поражение в Куликовской битве перечеркнуло все его прежние достижения? О Мамае-политике, полководце, человеке и о сражении с непривычной стороны расскажут на лекции в Музее Куликовской битвы.  

Возрастные рекомендации: 8+.
 

13.00 Мастер-класс по колокольному звону
(Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)

Участники мастер-класса смогут подняться на колокольню храма Рождества Пресвятой Богородицы, узнать об уникальной профессии звонаря и познакомиться с техникой звона. 

Стоимость: 100 рублей с человека. 
 

14.00 Квест по территории мемориала «Путешествие в историю»
(Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом)

Индивидуальным участникам или командам предлагается в формате игры познакомиться с мемориалом на Красном холме. В путевом листе – несколько объектов, у каждого необходимо выполнить несложные задания.  Это знаменитые памятник-колонна Дмитрию Донскому, храм-памятник Сергия Радонежского, излюбленное место для фотографирования – панно «Куликовская битва». Ответы на вопросы квеста можно найти у всех объектов мемориала.

Стоимость: 100 рублей с человека. 
Возрастные рекомендации: 12+.
 
 

17.00 Забавная экскурсия для всей семьи «Мифические жители русской деревни»
(Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом)

Сказки, былички, народные песни – ценный источник представлений жителей средневековой деревни об окружающем мире, мире завораживающем, пугающем, манящем… Музей приглашает отправиться на необычную экскурсию по деревне Моховое. Сегодня это уже музейная деревня, но в ее современный ландшафт идеально вписались руины домом и погреба бывших обитателей, помещичьи пруды, «мастерская кузнеца», старые яблоневые сады.

Все эти приметы ушедшей в прошлое жизни тульской глубинки встретятся экскурсантам во время прогулки. Здесь можно послушать преданья старины глубокой и узнать: как подружиться с домовым, что под силу опытной ведьме, кто приходит в гости к кузнецу по ночам и многое другое. 

Стоимость: 250 рублей, студенты, пенсионеры, дети старше 16 лет – 200 рублей, дети с 7 лет – 150 рублей, дети до 7 лет – бесплатно (в сопровождении взрослого с оплаченным билетом). 
Возрастные рекомендации: 3+.
 
 
 
1 ноября
 
11.00 Мастер-класс по запряжке лошади
(Конный двор Музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)
 
Как правильно запрячь коня? Чем уздечка отличается от недоузка? В каких случаях лошади нужны шоры? Ответы на эти и другие вопросы можно получить на мастер-классе по запряжке лошади.
 
Участники познакомятся с амуницией коня, разберутся в особенностях упряжи русского и европейского типа, узнают, почему ее нужно подбирать индивидуально для каждой лошади. В ходе мастер-класса с опытным специалистом можно потренироваться в запряжке деревянного макета, а при желании – повторить на живой лошади. 
 
Возрастные рекомендации: дети 5+ в сопровождении родителей, дети 12+ самостоятельно, взрослые.
 
Стоимость участия: 100 рублей с человека.
 
13.00 Интерактивная программа «Богатырские игры»
(Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)
 

 
Приглашаем взрослых и детей на тренировку для настоящих богатырей. Посетителей ждет стрельба из лука в тире, бой на мягких мечах. Можно примерить доспехи средневековых воинов и сфотографироваться в них.
 
Возрастные рекомендации: 12+.
Стоимость участия: 300 рублей с человека. 
 
14.00 Тематическая экскурсия «С Богом и мечом…»
(Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом)
 
Экскурсия подробно затронет несколько залов экспозиции «Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение». На основе археологических находок и научных реконструкций посетители узнают, чем жило Куликово поле до знаменитой битвы, как Русь защищалась от степняков у границ Дикого поля. Экскурсовод расскажет о воинах, пришедших на Дон вместе с князем Дмитрием, и о том, как в дальнейшем сложились их судьбы. 
 
Возрастные рекомендации: 6+.
Стоимость участия: для взрослых – 400 рублей, студенты, пенсионеры, дети старше 16 лет – 300 рублей, дети с 7 лет – 100 рублей, дети до 7 лет – бесплатно (в сопровождении взрослого с оплаченным билетом). 
 
14.15 Игровая тематическая экскурсия «Купеческие настольные игры»
(Музей купеческого быта в Епифани)
 
Играем в традиционные купеческие игры -  шашки, лото и  бирюльки. 
 
 
Возрастные рекомендации: 6+.
Стоимость билета: 100 рублей. 
 
 
Предварительная запись по телефону: +7 (48735) 3-15-46 или e-mail: mon@kulpole.ru .
Где и когда?
Куликово поле, музейный комплекс
деревня Моховое, Куркинский район
31 октября 2020, суббота
10:00
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1 ноября 2020, воскресенье
10:00
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Касса
Кис-Кис
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11 ноября, среда 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Laber Band
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8 ноября, воскресенье 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 500 ₽
Йорш
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6 декабря, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700 ₽
«Чёрный Обелиск» и ARDA
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6 ноября, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Шнурки
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6 ноября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 599 ₽
Творческий вечер Ларисы Рубальской
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10 марта, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1700 ₽
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