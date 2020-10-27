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Пустошь тьмы и зла

Пустошь тьмы и зла

Страна:
США, 2020
 
Премьера:
в РФ 29.10.2020
 
Режиссер:
Брайан Бертино
  
Актеры:
Марин Айрлэнд, Майкл Эбботт мл., Ксандер Беркли, Линн Эндрюс, Джули Оливер-Тачстоун, Том Ноуики, Элла Бэллентайн, Мэл Кауэн, Минди Рэймонд, Крис Дабек
  
Жанр:
ужасы
  
Продолжительноcть:
95 мин
  

Уединенная ферма неприметного сельского городка. После загадочной смерти мужчины при таинственных обстоятельствах кончает жизнь самоубийством жена покойного. Семья собирается, чтобы оплакать умерших. Вскоре наступает темнота, наполненная кошмарами наяву и растущим чувством зловещего, овладевающим всей семьей.

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Laber Band
Купить билет
8 ноября, воскресенье 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 500 ₽
DARK SECRET LOVE
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13 ноября, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 500 ₽
Кошки в городе
Купить билет
31 октября, суббота 12:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 600-1500 ₽
Раскаленный город
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21 ноября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 400 ₽
Маленький неоновый принц
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20 ноября, пятница 18:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 500-1000 ₽
Северный Флот
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22 ноября, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
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