Пустошь тьмы и зла

Страна: США, 2020

Премьера: в РФ 29.10.2020

Режиссер: Брайан Бертино

Актеры: Марин Айрлэнд, Майкл Эбботт мл., Ксандер Беркли, Линн Эндрюс, Джули Оливер-Тачстоун, Том Ноуики, Элла Бэллентайн, Мэл Кауэн, Минди Рэймонд, Крис Дабек

Жанр: ужасы

Продолжительноcть: 95 мин

Уединенная ферма неприметного сельского городка. После загадочной смерти мужчины при таинственных обстоятельствах кончает жизнь самоубийством жена покойного. Семья собирается, чтобы оплакать умерших. Вскоре наступает темнота, наполненная кошмарами наяву и растущим чувством зловещего, овладевающим всей семьей.