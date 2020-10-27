Пустошь тьмы и зла
Страна:
США, 2020
Премьера:
в РФ 29.10.2020
Режиссер:
Брайан Бертино
Актеры:
Марин Айрлэнд, Майкл Эбботт мл., Ксандер Беркли, Линн Эндрюс, Джули Оливер-Тачстоун, Том Ноуики, Элла Бэллентайн, Мэл Кауэн, Минди Рэймонд, Крис Дабек
Жанр:
ужасы
Продолжительноcть:
95 мин
Уединенная ферма неприметного сельского городка. После загадочной смерти мужчины при таинственных обстоятельствах кончает жизнь самоубийством жена покойного. Семья собирается, чтобы оплакать умерших. Вскоре наступает темнота, наполненная кошмарами наяву и растущим чувством зловещего, овладевающим всей семьей.
Сегодня
|21:05
|Киносити
Завтра
|21:05
|Киносити
31 октября, суббота
|21:05
|Киносити
1 ноября, воскресенье
|21:05
|Киносити
2 ноября, понедельник
|21:05
|Киносити
3 ноября, вторник
|21:05
|Киносити
4 ноября, среда
|21:05
|Киносити
Сегодня
|Киносити < ДОБАВИТЬ СЮДА СХЕМУ ОРГ / a>
|
21:05
Завтра
|Киносити < ДОБАВИТЬ СЮДА СХЕМУ ОРГ / a>
|
21:05
31 октября, суббота
|Киносити < ДОБАВИТЬ СЮДА СХЕМУ ОРГ / a>
|
21:05
1 ноября, воскресенье
|Киносити < ДОБАВИТЬ СЮДА СХЕМУ ОРГ / a>
|
21:05
2 ноября, понедельник
|Киносити < ДОБАВИТЬ СЮДА СХЕМУ ОРГ / a>
|
21:05
3 ноября, вторник
|Киносити < ДОБАВИТЬ СЮДА СХЕМУ ОРГ / a>
|
21:05
4 ноября, среда
|Киносити < ДОБАВИТЬ СЮДА СХЕМУ ОРГ / a>
|
21:05
8 ноября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
13 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
31 октября, суббота 12:00
₽ Билеты: 600-1500 ₽
21 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
20 ноября, пятница 18:00
₽ Билеты: 500-1000 ₽
22 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 900 ₽