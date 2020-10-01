30 октября на сцене Concert Hall группа ДМЦ. «Дороги меняют цвет» или «ДМЦ» — яркий представитель молодого поколения отечественной рок-сцены.

Коллектив делает качественную музыку, а глубина текстов ставит солиста Андрея Гречаника в один ряд с лучшими рок-поэтами.