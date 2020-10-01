ДМЦ (Дороги Меняют Цвет)
30 октября на сцене Concert Hall группа ДМЦ. «Дороги меняют цвет» или «ДМЦ» — яркий представитель молодого поколения отечественной рок-сцены.
Коллектив делает качественную музыку, а глубина текстов ставит солиста Андрея Гречаника в один ряд с лучшими рок-поэтами.
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
30 октября 2020, пятница
20:00
27 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
7 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 700 ₽
31 октября, суббота 10:30
14 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1800-2500 ₽
11 ноября, среда 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
12 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽