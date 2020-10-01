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ДМЦ (Дороги Меняют Цвет)

ДМЦ (Дороги Меняют Цвет)

30 октября на сцене Concert Hall группа ДМЦ. «Дороги меняют цвет» или «ДМЦ» — яркий представитель молодого поколения отечественной рок-сцены.

Коллектив делает качественную музыку, а глубина текстов ставит солиста Андрея Гречаника в один ряд с лучшими рок-поэтами.

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Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
30 октября 2020, пятница
20:00
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Касса
Биртман
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27 ноября, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000 ₽
CASUAL
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7 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 700 ₽
Тула – пряничный край
31 октября, суббота 10:30
Центр приема гостей Тульской области
HammAli & Navai
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14 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1800-2500 ₽
Кис-Кис
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11 ноября, среда 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
ППР (Пионерлагерь Пыльная Радуга)
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12 декабря, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000-1800 ₽
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