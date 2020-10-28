Медработники тульских госпиталей о защитных костюмах, 24-часовых сменах и второй волне COVID-19

Мы узнали у врачей и медсестер, как обстоят дела в красных зонах госпиталей и на что приходится идти, чтобы спасать жизни в пандемию.

Лариса Божанова, медсестра городской больницы №11 г. Тулы:

«Людей нужно любить!»

– За 38 лет работы в медицине я сменила много отделений, работала в лабораториях, в центре по профилактике и борьбе со СПИДом, процедурных кабинетах. Но такую ситуацию вижу впервые. Работаю в госпитале с апреля, согласилась сразу же, как поступило предложение. Даже не думала, может ли это быть опасно. Наша задача – помогать людям. А когда вокруг такой вирус, мы нужны еще больше, чем обычно.

Приходится непросто. В красной зоне мы работаем по 7-8 часов, а иногда и еще дольше. Сотрудники болеют, нужно обучать молодежь, мы все это понимаем, поэтому не жалуемся. Самое сложное – наше защитное обмундирование: костюмы, экраны, бахилы, маски, двое перчаток, очки и т.д. Сначала я не могла находиться во всем этом и два часа, а потом потихоньку адаптировалась.

Так называемая вторая волна оказалась еще жестче первой. К нам привозят все больше тяжелых пациентов, причем среди них много молодых. Все очень переживают, нервничают. Так что наша задача – не только оказывать медицинскую помощь, но и поддерживать.

Моральный настрой в лечении очень важен, поэтому всегда стараюсь успокоить пациентов, сказать им доброе слово

Смотришь, и вот они уже пришли в себя, пошли на поправку.

Считаю, что в нашей профессии главное – любить людей. Да и в жизни это правило работает. Берегите себя и близких, не ходите в людные места и будьте здоровы. Коронавирус – это страшно. Соблюдайте все меры безопасности, чтобы никогда с ним не столкнуться.

Григорий Страхов, ординатор кафедры нейрохирургии Российской медакадемии непрерывного профобразования:

«Работу в госпитале не считаю героическим поступком»

– В госпитале я проработал около двух месяцев, будучи еще студентом. Для меня это была хорошая возможность получить интересный и неповторимый опыт. К тому же были заманчивые условия как в материальном плане, так и в плане поступления в ординатуру.

Работу в госпитале не считаю чем-то героическим. У каждого из нас свое понимание о комфортной обстановке, для врачей – она такая: помогать людям, выполнять свои задачи, даже если условия труда не самые простые. Я два года проработал на станции скорой помощи, поэтому к такому режиму привык. Знаю, что очень важно сохранять холодный рассудок и даже небольшую долю цинизма. От врача требуется не сострадание, а квалифицированная помощь, и в этом случае эмоции могут только мешать.

Страха перед коронавирусом у меня не было, но я переживал за своих старших родственников. Не хотел их даже волновать, поэтому о том, что работал в госпитале многим признался уже после того, как ушел оттуда. Но они отнеслись с пониманием, не зря же я выбрал эту профессию. Кстати, еще до школы решил, что буду врачом. Это не было мечтой. Просто всегда знал, что буду лечить людей, и ничего другого даже не рассматривал.

Ольга Мордвинцева, заведующая эпидемиологическим отделом Тульской областной клинической больницы:

«Победить вирус можно только сообща»

– Мы проектировали госпиталь, планировали, как построить санпропускники, как устроить проход в красную и чистую зоны, подбирали, какими должны быть средства защиты и как правильно их надевать и снимать. Это важно, потому что здоровье врачей играет ключевую роль в борьбе с коронавирусом.

Первые месяцы были самыми сложными. У врачей всего мира еще не было четких алгоритмов лечения и диагностики, мы впервые столкнулись с этим вирусом. Я горжусь всеми, кто работал и работает в госпиталях сутками, без выходных и праздников. Это одна большая команда, в которой важен каждый – от главного врача до санитарочки. Пандемия выявила медиков, которые действительно работают с максимальной самоотдачей, которые увлечены своим делом и готовы сделать все ради спасения жизней. Конечно, работа не заканчивается.

Вторая волна ничуть не проще первой. И справиться мы сможем, только если приложим усилия все вместе

Коронавирус – не то заболевание, которое можно вылечить дома без врача, привычными лекарствами от ОРВИ. В госпиталях сейчас много тяжелых пациентов. И я хочу обратиться ко всем тулякам: не занимайтесь самолечением. Как только почувствовали себя плохо, оставайтесь дома и вызывайте врача. Соблюдайте меры безопасности в транспорте, магазинах, общественных местах. Я вижу, что пока не все понимают, насколько это важно. Чем меньше будет случаев заражения, тем большую помощь смогут оказать врачи тем, кому она жизненно необходима.

Татьяна Гордиенко, врач-кардиолог отделения неотложной кардиологии Тульской областной клинической больницы:

«Станьте взрослыми и наденьте маски»

– Во время пандемии я работала в госпитале врачом и заведующей отделением. Пришлось пройти обучение и переквалифицироваться из кардиолога в инфекциониста. Я врач, поэтому не боялась. Получала информацию о вирусе не из СМИ, а из медицинских документов, так что вместо паники у меня были четкие инструкции по лечению.

Периодически кто-то из сотрудников заболевал, и у нас был дефицит кадров. Смены порой длились от 8 часов до суток. Костюмы были невыносимы, на улице жара, а в госпитале без кондиционера, в этой защите, с нас ручьем стекала вода. Было сложно дышать, но нужно было всё в подробностях объяснить каждому пациенту. Все люди по-разному реагируют на болезнь. Кто-то говорил, что больше не хочет бороться, нужно было настаивать и уговаривать. А когда казалось, что все дела сделаны, я шла в душ и переодевалась, могли снова вызвать в красную зону, если кому-то стало плохо или привезли нового пациента. Но это работа, поэтому мы не жаловались.

Нам всем предстоит еще много борьбы с вирусом, поэтому я хочу попросить всех стать по-настоящему взрослыми людьми и соблюдать рекомендации не ради галочки. Не изображать из себя детей и говорить про всемирный заговор, а подумать о здоровье близких. Если каждый человек в маршрутке наденет маску и не выпустит в воздух аэрозоль из дыхательных путей, риск заражения сократится на 50-70%. А это уже очень много!

Елена Хаецкая, заместитель главного врача по лечебной работе Ефремовской районной больницы им. А. И. Козлова:

«Никто не представлял, что мы столкнемся с такой реальностью»

– Я работаю в госпитале со дня его открытия в мае и до сих пор там. Костюмы, очки, маски, много сложных пациентов, паника – раньше никто даже не мог представить, что мы когда-то столкнемся с этим. Врачи каждый год проходят учения и сдают тесты по особо опасным инфекциям. Нас учат, как надевать костюмы, как действовать. Но это все воспринималось как формальность, обязательный экзамен. А теперь это наша реальность. Никто не думал, что такое произойдет в современном мире.

Сейчас стало сложнее. Весной, когда коронавирус был на пике в регионах, в Москве число заболевших снижалось. И к нам приезжали на помощь коллеги из других клиник.

Сейчас я бы назвала заболеваемость не волной, а цунами

Пациентов много везде, поэтому врачам труднее. Причем пациенты стали сложнее, у многих серьезная пневмония.

Кажется, люди поняли, что коронавирус действительно опасен. У нас в городе все больше носят маски, а если кто-то зашел в магазин или маршрутку без нее, ему делают замечание. Наверное, потому что переболели уже многие. Почти у каждого из нас есть знакомые, которые перенесли COVID-19. В маленьком городе это особенно ощущается. А знаете, что чувствуют врачи, когда в транспорте кто-то говорит, что мы не спасли его близкого человека? Мы делаем все, что в наших силах. И сами понимаем, насколько это тяжело. Коронавирус забрал нашего коллегу, ведущего терапевта, и его маму. Это огромная потеря, болезнь не щадит никого.

Сейчас применяются современные препараты, разработана четкая система диагностики и лечения, но в некоторых особенно запущенных случаях уже нельзя помочь. Это должны знать все, чтобы сразу обращаться за помощью! Чем раньше вы начнете получать лечение, тем проще будет побороть COVID-19.

Работаем большой командой. Мы постоянно на связи с коллегами из Тулы, обсуждаем лечение каждого пациента. И я хочу сказать большое спасибо за эту поддержку.