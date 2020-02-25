Кошки в городе
Внимание! Спектакль переносится с 25 апреля на 31 октября. Все купленные ранее билеты действительны.
Московский театр кошек и Владимир Куклачёв приглашает на премьеру — забавный детективный спектакль «Кошки в городе». Вас ждут незабываемые трюки 40 кошек, цирковые номера с собачками и веселая клоунада. Сын знаменитого Юрия Куклачёва покажет вам волшебный мир, где главные герои — талантливые, пушистые и усатые, озорные любимцы детей и взрослых.
Продолжительность 1 час 30 мин с антрактом.
Стоимость: по входному билету, дети до 3-х лет идут бесплатно на одно место со взрослым.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
31 октября 2020, суббота
12:00
11 ноября, среда 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
8 ноября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
6 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
6 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
6 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 599 ₽
10 марта, среда 19:00
₽ Билеты: 800-1700 ₽