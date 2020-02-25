Внимание! Спектакль переносится с 25 апреля на 31 октября. Все купленные ранее билеты действительны.

Московский театр кошек и Владимир Куклачёв приглашает на премьеру — забавный детективный спектакль «Кошки в городе». Вас ждут незабываемые трюки 40 кошек, цирковые номера с собачками и веселая клоунада. Сын знаменитого Юрия Куклачёва покажет вам волшебный мир, где главные герои — талантливые, пушистые и усатые, озорные любимцы детей и взрослых.

Продолжительность 1 час 30 мин с антрактом.

Стоимость: по входному билету, дети до 3-х лет идут бесплатно на одно место со взрослым.