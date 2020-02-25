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Кошки в городе

Кошки в городе

Внимание! Спектакль переносится с 25 апреля на 31 октября. Все купленные ранее билеты действительны.

Московский театр кошек и Владимир Куклачёв приглашает на премьеру — забавный детективный спектакль «Кошки в городе». Вас ждут незабываемые трюки 40 кошек, цирковые номера с собачками и веселая клоунада. Сын знаменитого Юрия Куклачёва покажет вам волшебный мир, где главные герои — талантливые, пушистые и усатые, озорные любимцы детей и взрослых.

Продолжительность 1 час 30 мин с антрактом.

Стоимость: по входному билету, дети до 3-х лет идут бесплатно на одно место со взрослым.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
31 октября 2020, суббота
12:00
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Касса
Кис-Кис
Купить билет
11 ноября, среда 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Laber Band
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8 ноября, воскресенье 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 500 ₽
Йорш
Купить билет
6 декабря, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700 ₽
«Чёрный Обелиск» и ARDA
Купить билет
6 ноября, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Шнурки
Купить билет
6 ноября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 599 ₽
Творческий вечер Ларисы Рубальской
Купить билет
10 марта, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1700 ₽
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