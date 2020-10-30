Психологический клуб: интересное о гештальте
31 октября в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. Мы разные. Нас тянет друг к другу, но нам часто не удаётся понять друг друга. В каждой паре, столкнувшейся с проблемами, обнаруживается совсем разное понимание любви и представление о том, как хорошо мне и как хорошо ему. Понять любимого возможно!
Приглашаем на встречу Психологического клуба «Любовь. Взгляд мужчины и взгляд женщины. Как Гештальт помогает им встретиться и услышать друг друга». Приходите на мастерскую, если хотите узнать, как можно использовать гештальт-подход для обретения гармонии в отношениях.
Спикеры:
- Владимир Лобанов — практикующий гештальт-терапевт, ведущий учебных и терапевтических групп, супервизор, ассоциированный тренер, член Общества практикующих психологов Гештальт-подход.
- Ирина Карнеева — практикующий психолог, гештальт-терапевт, супервизор, ведущая терапевтических групп.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
31 октября 2020, суббота
14:00
11 ноября, среда 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
8 ноября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
6 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
6 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
6 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 599 ₽
10 марта, среда 19:00
₽ Билеты: 800-1700 ₽