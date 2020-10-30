Психологический клуб: интересное о гештальте

31 октября в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. Мы разные. Нас тянет друг к другу, но нам часто не удаётся понять друг друга. В каждой паре, столкнувшейся с проблемами, обнаруживается совсем разное понимание любви и представление о том, как хорошо мне и как хорошо ему. Понять любимого возможно!

Приглашаем на встречу Психологического клуба «Любовь. Взгляд мужчины и взгляд женщины. Как Гештальт помогает им встретиться и услышать друг друга». Приходите на мастерскую, если хотите узнать, как можно использовать гештальт-подход для обретения гармонии в отношениях.

Спикеры: