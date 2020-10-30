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Психологический клуб: интересное о гештальте

Психологический клуб: интересное о гештальте

31 октября в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. Мы разные. Нас тянет друг к другу, но нам часто не удаётся понять друг друга. В каждой паре, столкнувшейся с проблемами, обнаруживается совсем разное понимание любви и представление о том, как хорошо мне и как хорошо ему. Понять любимого возможно!

Приглашаем на встречу Психологического клуба «Любовь. Взгляд мужчины и взгляд женщины. Как Гештальт помогает им встретиться и услышать друг друга». Приходите на мастерскую, если хотите узнать, как можно использовать гештальт-подход для обретения гармонии в отношениях.
 
Спикеры:
 
  • Владимир Лобанов — практикующий гештальт-терапевт, ведущий учебных и терапевтических групп, супервизор, ассоциированный тренер, член Общества практикующих психологов Гештальт-подход.
  • Ирина Карнеева — практикующий психолог, гештальт-терапевт, супервизор, ведущая терапевтических групп.
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
31 октября 2020, суббота
14:00
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Касса
Кис-Кис
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11 ноября, среда 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Laber Band
Купить билет
8 ноября, воскресенье 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 500 ₽
Йорш
Купить билет
6 декабря, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700 ₽
«Чёрный Обелиск» и ARDA
Купить билет
6 ноября, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Шнурки
Купить билет
6 ноября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 599 ₽
Творческий вечер Ларисы Рубальской
Купить билет
10 марта, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1700 ₽
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