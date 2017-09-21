Выходные в Туле: 22-24 сентября

Последний концерт «Кукрыниксов», день открытых дверей в компьютерной академии, премьеры в театре и кино — на этих выходных.

Предлагаем вашему вниманию очередной джентельменский набор событий на ближайшие выходные. А полную афишу всех мероприятий Тулы вы всегда можете найти в нашем специальном разделе «Афиша».

пати хард

Ваня Гринко

Rob Roy Bar

Тула, пр. Ленина 85, корпус 5 (Ликёрка Лофт)

23 сентября, суббота, 22.00

Вход свободный

Ваня Гринько — бармен из Санкт-Петербурга, бренд-амбассадор Sailor Jerry, барменеджер Tawny Bar и единственный в своем роде стилист по крепким напиткам, участник и призер конкурсов: Bacardi Legacy, Negroni Challenge, Jameson Ball и многих других, а также обладатель премии Неоновый шейкер в номинации «Самый сексуальный бармен», приедет в Тулу.

романтега

Эльбрус

Дворец культуры, ОАО Туламашзавод

Тула, улица Демидовская, 52

24 сентября, воскресенье, 19.00

Билеты от 700 Р

Почти каждую песню Эльбруса можно использовать, как прекрасное признание в любви. Личные переживания Джанмирзоева отражены не только в теме любви, но и в назидательном падеже, так в репертуаре имеются песни о потерянном чувстве: «Ты все потеряла», «Мы позабыли» и другие.

не пропусти

Кукрыниксы

Дворец культуры, ОАО Туламашзавод

Тула, улица Демидовская, 52

23 сентября, суббота, 20.00

1500 Р

После юбилейного тура группа «Кукрыниксы» заканчивает свой творческий путь! Единственный концерт группы «Кукрыниксы» в Туле состоится 23 сентября 2017 года в Д. К. Туламашзавод . Группа приняла решение не идти на компромиссы и сделать самое масштабное шоу в Туле за все 20 лет как по содержанию, так и технически. Не пропусти прощальный концерт «Кукрыниксы» в Туле!

развивайся

День открытых дверей в Компьютерной Академии ШАГ

Компьютерная академия ШАГ

Тула, ул. Епифанская, 54, 2-й этаж

22 сентября, пятница, 18.30

Вход свободный

Вы мечтаете зарабатывать, но не знаете с чего начать? Начните с качественного и актуального образования. На День открытых дверей приглашаются все от 15 до 55 лет. В программе Дня Открытых Дверей: выступление специалистов, демонстрация работ студентов Компьютерной Академии ШАГ, экскурсия по Академии, а также индивидуальные консультации. День открытых дверей — отличная возможность увидеть ШАГ изнутри и определиться с выбором учебного заведения и карьеры!

одобрено myslo

Ресторан «Собрание»: 3 место на Myslo

Собрание, бар-ресторан

Тула, улица Болдина, 33

22 сентября, пятница, 20.00

Вход свободный

Бар-ресторан «Собрание» отметит знаменательное событие — 3 место и 700 голосов в народном голосовании Myslo. Вас ждут угощения от ресторана, а также зажигательное выступление кавер-группы «Пряник Band». Ведущий вечера — Роман Борисов.

мир наоборот

Королевство кривых зеркал

Тульский областной театр юного зрителя

Тула, ул. Коминтерна, 2

21, 22, 23 сентября

Премьера спектакля по сказочной повести Виталия Губарева «Королевство кривых зеркал» откроет новый сезон в ТЮЗе. Она рассказывает нам о девчонке Оле, которая попадает в зазеркалье и встречает там собственное отображение Яло. Девочки проходят вместе через различные испытания, обретают новых друзей, одерживают победу над сильными противниками. Спектакль учит дорожить дружбой, честностью, уметь отвечать за собственные слова и поступки. Ведь очень полезно иногда посмотреть на себя со стороны.

а что в кино

С 21 сентября в кинотеатрах Тулы и области стартовали четыре премьеры. Расскажем о них. А полное расписание всех кинотеатров Тульского региона вы сможете найти только на Myslo.

Kingsman: Золотое кольцо

Когда штаб-квартиры секретной службы Kingsman уничтожены и весь мир оказался в заложниках у неизвестных, британские суперагенты обнаруживают, что в один день вместе с их организацией была еще создана американская разведка Statesman. Теперь эти две элитные спецслужбы должны объединиться и бросить вызов общему безжалостному врагу, чтобы спасти мир, то есть заняться тем, что для Эггси становится обычным делом… Смотрите фильм «Kingsman: Золотое кольцо» в кинотеатрах Тулы, Новомосковска и Алексина.

Хранилище

Во время ограбления банка преступники вскрывают старое хранилище, которым давно никто не пользовался. Открыв запретную дверь, они выпускают в мир призраков, охраняющих находящиеся там сокровища. Смотрите фильм «Хранилице» в кинотеатрах Тулы и Новомосковска.

Лего Ниндзяго Фильм

Ниндзяго-сити призывает на свою защиту юного Ллойда, он же Зеленый ниндзя, и его друзей, тайных воинов и Великих мастеров ЛЕГО. Под предводительством кунг-фу мастера Ву, столь же умного, сколь и остроумного, они должны одолеть злобного диктатора Гармадона, Самого Злодейского Злодея, который оказывается отцом Ллойда. Роботы против роботов, сын против отца; эпическое столкновение проверит на прочность эту неистовую, но не самую дисциплинированную команду современных ниндзя, которые должны научиться усмирять свое самомнение, чтобы по полной проявить свои способности. Смотрите фильм «Лего Ниндзяго Фильм» в кинотеатрах Тулы, Алексина и Новомосковска.

Заложники

Начало 80-х. Советская Грузия. Всего несколько лет до распада Советского Союза. Молодые люди из уважаемых грузинских семей ищут себя в условиях закрытой системы. Музыка Beatles, джинсы, американские сигареты, положение в обществе, гарантированное будущее… У них, казалось, было все, кроме одного — свободы. Цена этой свободы окажется слишком высока… Подлинная история о событиях 1983 года, когда шесть парней и одна девушка пытались угнать самолет с целью побега из СССР. Смотрите фильм «Заложники» в кинотеатрах Тулы и Новомосковска.