Лего Ниндзяго Фильм
Страна:
США, Дания, 2017
Премьера:
в РФ 21.09.2017
Режиссер:
Чарли Бин, Боб Логан, Пол Фишер
Актеры:
Оливия Манн, Джастин Теру, Джеки Чан, Дэйв Франко, Майкл Пенья, Зак Вудс, Кумэйл Нанджиани, Эбби Джейкобсон, Фред Армисен
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
100 мин
Ниндзяго-сити призывает на свою защиту юного Ллойда, он же Зеленый ниндзя, и его друзей, тайных воинов и Великих мастеров ЛЕГО. Под предводительством кунг-фу мастера Ву, столь же умного, сколь и остроумного, они должны одолеть злобного диктатора Гармадона, Самого Злодейского Злодея, который оказывается отцом Ллойда. Роботы против роботов, сын против отца; эпическое столкновение проверит на прочность эту неистовую, но не самую дисциплинированную команду современных ниндзя, которые должны научиться усмирять свое самомнение, чтобы по полной проявить свои способности.
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00:00
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24 сентября, воскресенье
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22:05
00:00
01:50
|Синема Стар
|
3D 10:10
3D 15:20
25 сентября, понедельник
|Азот (Новомосковск)
|
3D 08:30
3D 10:10
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|Алмаз Синема
|
10:30
3D 12:40
15:10
3D 17:15
|Киносити
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10:20
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18:10
20:05
22:05
00:00
|Синема Стар
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3D 10:10
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26 сентября, вторник
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|Синема Стар
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3D 10:10
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27 сентября, среда
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3D 10:10
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|Киносити
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