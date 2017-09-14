Лего Ниндзяго Фильм

Страна: США, Дания, 2017

Премьера: в РФ 21.09.2017

Режиссер: Чарли Бин, Боб Логан, Пол Фишер

Актеры: Оливия Манн, Джастин Теру, Джеки Чан, Дэйв Франко, Майкл Пенья, Зак Вудс, Кумэйл Нанджиани, Эбби Джейкобсон, Фред Армисен

Жанр: мультфильм, семейный

Продолжительноcть: 100 мин

Ниндзяго-сити призывает на свою защиту юного Ллойда, он же Зеленый ниндзя, и его друзей, тайных воинов и Великих мастеров ЛЕГО. Под предводительством кунг-фу мастера Ву, столь же умного, сколь и остроумного, они должны одолеть злобного диктатора Гармадона, Самого Злодейского Злодея, который оказывается отцом Ллойда. Роботы против роботов, сын против отца; эпическое столкновение проверит на прочность эту неистовую, но не самую дисциплинированную команду современных ниндзя, которые должны научиться усмирять свое самомнение, чтобы по полной проявить свои способности.