Большие вечеринки в комплексе «Gatsby» бар&караоке: добавь осени красок!

фото Дмитрия Дзюбина.

Новый сезон, а значит новое меню и новый интерьер! Комплекс «Gatsby» бар&караоке встречает осень ярко. Myslo побывал на большой вечеринке.

Безудержный отрыв и море ярких эмоций. Все это про обновленный комплекс «Gatsby» бар&караоке.

Каждый гость должен получить максимум удовольствия и возвращаться снова и снова – цель, которую ставил перед собой «Gatsby», начиная ребрендинг.

Кнопка для вызова официанта – казалось бы мелочь, но для заведения, где звучит музыка и отдыхает много людей, кардинальное повышение качества сервиса. Не надо махать руками или пытаться докричаться до сотрудников – достаточно нажать нужную кнопку, и к вам подойдет официант или кальянщик.

За настроение гостей отвечает MC Маша Беспалова. Она – не привычный ведущий или тамада. Маша действительно зажигает и заражает эмоциями всех и каждого.

Шикарные девушки go-go – это изюминка шоу-программы. Они буквально манят на танцпол. Глядя на них сложно усидеть на месте.

Кстати, танцпол гораздо больше!

Изменилась и зона отдыха. Теперь это отдельные столы с комфортными диванчиками вместо стульев. От танцпола их отделяет небольшой подиум, что делает максимально удобным времяпрепровождение и для танцующих, и для желающих отдохнуть более спокойно.

Ольга: «Здесь невероятно классно! И кухня, бармены, и ведущая – все на высшем уровне! Прекрасное место, где можно расслабиться после напряженной трудовой недели».

Отдельно стоит отметить меню! Раньше не было фирменных блюд и коктейлей и, чтобы исправить это недоразумение, специально был приглашен опытный шеф-повар Денис Королев. За его плечами более 25 открытых в Орле и Москве ресторанов, которым он разрабатывал меню.

Фишка меню – блюда, приготовленные на экологически чистом лавовом гриле. К рыбе и мясу подается авторский соус от шеф-повара, благодаря чему блюда приобретают неповторимый и запоминающийся вкус.

Для компаний появились в меню несколько вариантов сетов: сырные, мясные, чтобы гостям облегчить выбор с угощениями.

Прекрасным дополнением вечера станут благородные напитки. Для любителей чего-то необычного обновлен и расширен ассортимент авторских коктейлей.

«Gatsby» – идеальное заведение, где можно вкусно поесть или ярко провести вечер, причем не только в выходные: в будни гостям рады в лаундж-кафе и караоке-баре.

Анастасия: « Сегодня впервые здесь, но нам все очень нравится. Искали именно караоке-бар и не прогадали » .

В караоке царит своя атмосфера, которую создают сами посетители. Здесь можно петь, потому что этого требует душа, или, например, провести романтический вечер и посвятить песню любимой или поздравить подругу с днем рождения...

А если вы хотите меньше суеты, то вам в Air Lounge. Лаунж-бар находится под самой крышей: здесь на удобных диванах в окружении кучи подушек можно провести незабываемый вечер с друзьями, обсудить последние события.

За создание непринужденной атмосферы отвечает диджей. Танцпол ждет любителей lounge-ритмов.

Бар Air Lounge – это больше, чем просто комфортное место препровождения. Все секреты он с удовольствием раскроет своим посетителям.

Комплекс «Gatsby» бар&караоке

ООО «Иберия-Инвест»

ул. Тургеневская, 9/ул. Советская, 70 (напротив «Гостиного двора»)

телефон: 31-24-74

vk.com/gatsbybar71