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День открытых дверей в Компьютерной Академии ШАГ

День открытых дверей в Компьютерной Академии ШАГ

Вы мечтаете зарабатывать, но не знаете с чего начать? Начните с качественного и актуального образования. На День открытых дверей приглашаются все от 15 до 55 лет.

В программе:

  • 5 самых востребованных профессий будущего;
  • 7 технологий, которые никогда не оставят вас без работы;
  • 10 причин стать IT-шником;
  • 5 важных показателей хорошего учебного заведения.

В программе Дня Открытых Дверей: выступление специалистов, демонстрация работ студентов Компьютерной Академии ШАГ, экскурсия по Академии, а также индивидуальные консультации.

День открытых дверей – отличная возможность увидеть ШАГ изнутри и определиться с выбором учебного заведения и карьеры!

Вход свободный, необходима регистрация по телефонам 8 (4872) 71-11-17, 8-915-681-16-48.

Где и когда?
Компьютерная академия ШАГ
Тула, ул. Епифанская, 54, 2-й этаж
22 сентября 2017, пятница
18:30
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