День открытых дверей в Компьютерной Академии ШАГ
Вы мечтаете зарабатывать, но не знаете с чего начать? Начните с качественного и актуального образования. На День открытых дверей приглашаются все от 15 до 55 лет.
В программе:
- 5 самых востребованных профессий будущего;
- 7 технологий, которые никогда не оставят вас без работы;
- 10 причин стать IT-шником;
- 5 важных показателей хорошего учебного заведения.
В программе Дня Открытых Дверей: выступление специалистов, демонстрация работ студентов Компьютерной Академии ШАГ, экскурсия по Академии, а также индивидуальные консультации.
День открытых дверей – отличная возможность увидеть ШАГ изнутри и определиться с выбором учебного заведения и карьеры!
Вход свободный, необходима регистрация по телефонам 8 (4872) 71-11-17, 8-915-681-16-48.
Где и когда?
Тула, ул. Епифанская, 54, 2-й этаж
22 сентября 2017, пятница
18:30