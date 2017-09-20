День открытых дверей в Компьютерной Академии ШАГ

Вы мечтаете зарабатывать, но не знаете с чего начать? Начните с качественного и актуального образования. На День открытых дверей приглашаются все от 15 до 55 лет.

В программе:

5 самых востребованных профессий будущего;

7 технологий, которые никогда не оставят вас без работы;

10 причин стать IT-шником;

5 важных показателей хорошего учебного заведения.

В программе Дня Открытых Дверей: выступление специалистов, демонстрация работ студентов Компьютерной Академии ШАГ, экскурсия по Академии, а также индивидуальные консультации.

День открытых дверей – отличная возможность увидеть ШАГ изнутри и определиться с выбором учебного заведения и карьеры!

Вход свободный, необходима регистрация по телефонам 8 (4872) 71-11-17, 8-915-681-16-48.