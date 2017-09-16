Страна: США, 2017

Премьера: в РФ 21.09.2017

Режиссер: Дэн Буш

Актеры: Джеймс Франко, Тэрин Мэннинг, Франческа Фишер-Иствуд, Скотт Хэйз, К’Орианка Килчер, Джефф Гам, Клифтон Коллинз мл., Кит Лонекер, Джилл Джейн Клементс

Жанр: ужасы, триллер

Продолжительноcть: 91 мин

Бюджет: $8 000 000,00

Рейтинг Кинопоиска: 4,93

Во время ограбления банка преступники вскрывают старое хранилище, которым давно никто не пользовался. Открыв запретную дверь, они выпускают в мир призраков, охраняющих находящиеся там сокровища.