Хранилище
Страна:
США, 2017
Премьера:
в РФ 21.09.2017
Режиссер:
Дэн Буш
Актеры:
Джеймс Франко, Тэрин Мэннинг, Франческа Фишер-Иствуд, Скотт Хэйз, К’Орианка Килчер, Джефф Гам, Клифтон Коллинз мл., Кит Лонекер, Джилл Джейн Клементс
Жанр:
ужасы, триллер
Продолжительноcть:
91 мин
Бюджет:
$8 000 000,00
Рейтинг Кинопоиска:
4,93
Во время ограбления банка преступники вскрывают старое хранилище, которым давно никто не пользовался. Открыв запретную дверь, они выпускают в мир призраков, охраняющих находящиеся там сокровища.
Сегодня
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23 сентября, суббота
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26 сентября, вторник
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27 сентября, среда
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|Азот (Новомосковск)
|
17:55
|Алмаз Синема
|
12:20
19:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:25
Завтра
|Азот (Новомосковск)
|
17:55
|Алмаз Синема
|
12:20
19:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:25
23 сентября, суббота
|Азот (Новомосковск)
|
17:55
|Алмаз Синема
|
12:20
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24 сентября, воскресенье
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17:55
|Алмаз Синема
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12:20
19:10
25 сентября, понедельник
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|Алмаз Синема
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26 сентября, вторник
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17:55
|Алмаз Синема
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27 сентября, среда
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17:55
|Алмаз Синема
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