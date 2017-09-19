Королевство кривых зеркал
Музыкальная повесть-сказка в 2-х действиях. В. Губарев.
Сказочная повесть Виталия Губарева рассказывает нам о девчонке Оле, которая попадает в зазеркалье и встречает там собственное отображение Яло. Девочки проходят вместе через различные испытания, обретают новых друзей, одерживают победу над сильными противниками.
Спектакль учит дорожить дружбой, честностью, уметь отвечать за собственные слова и поступки. Ведь очень полезно иногда посмотреть на себя со стороны.
Режиссер-постановщик — Заслуженный деятель
Художник-постановщик, балетмейстер — Денис Ляпин.
Постановщик сценических боев — Максим Авдеев.
Автор текстов песен — заслуженный работник
В спектакле заняты: заслуженная артистка РФ О. Исайкина, артисты: М. Головко, А. Васюков, С. Емельяненко, Т. Зырянова, Е. Назарова, А. Козенков, Д. Ляпин, В. Прилепский, Я. Прилепская, А. Чуков, А.Щеглова.