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Королевство кривых зеркал

Королевство кривых зеркал

Музыкальная повесть-сказка в 2-х действиях. В. Губарев.

Сказочная повесть Виталия Губарева рассказывает нам о девчонке Оле, которая попадает в зазеркалье и встречает там собственное отображение Яло. Девочки проходят вместе через различные испытания, обретают новых друзей, одерживают победу над сильными противниками.

Спектакль учит дорожить дружбой, честностью, уметь отвечать за собственные слова и поступки. Ведь очень полезно иногда посмотреть на себя со стороны.

Режиссер-постановщик — Заслуженный деятель искусств Р. Ф. Владимир Шинкарев.

Художник-постановщик, балетмейстер — Денис Ляпин.

Постановщик сценических боев — Максим Авдеев.

Автор текстов песен — заслуженный работник культуры Р. Ф. Лариса Козлов.

В спектакле заняты: заслуженная артистка РФ О. Исайкина, артисты: М. Головко, А. Васюков, С. Емельяненко, Т. Зырянова, Е. Назарова, А. Козенков, Д. Ляпин, В. Прилепский, Я. Прилепская, А. Чуков, А.Щеглова.

Где и когда?
Тульский областной театр юного зрителя
21 сентября 2017, четверг
11:00
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22 сентября 2017, пятница
11:00
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23 сентября 2017, суббота
12:00
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