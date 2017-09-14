Заложники
Страна:
Россия, Грузия, 2017
Премьера:
в РФ 21.09.2017
Режиссер:
Резо Гигинеишвили
Актеры:
Иракли Квирикадзе, Тинатин Далакишвили, Гига Датиашвили, Гиорги Грдзелидзе, Георгий Табидзе, Гиорги Хурцилава, Вахтанг Чачанидзе, Екатерина Калатозишвили, Бека Лемонджава, Мераб Нинидзе, Мария Шалаева
Жанр:
драма
Продолжительноcть:
125 мин
Начало 80-х. Советская Грузия. Всего несколько лет до распада Советского Союза. Молодые люди из уважаемых грузинских семей ищут себя в условиях закрытой системы. Музыка Beatles, джинсы, американские сигареты, положение в обществе, гарантированное будущее… У них, казалось, было все, кроме одного — свободы. Цена этой свободы окажется слишком высока… Подлинная история о событиях 1983 года, когда шесть парней и одна девушка пытались угнать самолет с целью побега из СССР.
Сегодня
|11:00
|Киносити
|14:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:10
|Киносити
|18:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:10
|Киносити
Завтра
|11:00
|Киносити
|14:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:10
|Киносити
|18:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:10
|Киносити
Сегодня
|Киносити
|
11:00
15:10
22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:00
18:30
Завтра
|Киносити
|
11:00
15:10
22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:00
18:30
23 сентября, суббота
|Киносити
|
11:00
15:10
22:10
24 сентября, воскресенье
|Киносити
|
11:00
15:10
22:10
25 сентября, понедельник
|Киносити
|
11:00
15:10
22:10
26 сентября, вторник
|Киносити
|
11:00
15:10
22:10
27 сентября, среда
|Киносити
|
11:00
15:10
22:10