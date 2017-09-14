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Заложники

Заложники

Страна:
Россия, Грузия, 2017
 
Премьера:
в РФ 21.09.2017
 
Режиссер:
Резо Гигинеишвили
  
Актеры:
Иракли Квирикадзе, Тинатин Далакишвили, Гига Датиашвили, Гиорги Грдзелидзе, Георгий Табидзе, Гиорги Хурцилава, Вахтанг Чачанидзе, Екатерина Калатозишвили, Бека Лемонджава, Мераб Нинидзе, Мария Шалаева
  
Жанр:
драма
  
Продолжительноcть:
125 мин
  

Начало 80-х. Советская Грузия. Всего несколько лет до распада Советского Союза. Молодые люди из уважаемых грузинских семей ищут себя в условиях закрытой системы. Музыка Beatles, джинсы, американские сигареты, положение в обществе, гарантированное будущее… У них, казалось, было все, кроме одного — свободы. Цена этой свободы окажется слишком высока… Подлинная история о событиях 1983 года, когда шесть парней и одна девушка пытались угнать самолет с целью побега из СССР.

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