Туляк перебрался жить из Венева на Бали

Фото из архива героя.

Игорь Мосур побывал на Бали и понял, что не хочет возвращаться в Россию. Myslo рассказывает о том, как превратить мечту в реальность всего за пару месяцев.

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Игорь родился в Веневе, отучился в местной школе, а потом поступил в московский вуз. После учебы некоторое время работал инженером по охране труда. Интересная работа, любимая девушка, заботливые родители, близкие друзья — у Игоря было все, чтобы чувствовать себя счастливым. Но, оказалось, стабильность — совсем не то, к чему он шел.

Все началось с обычного путешествия: вместе с девушкой Еленой Игорь купил путевку на Бали.



«Слетаем на Бали, посмотрим, что там», — фото с этой подписью Игорь выложил в соцсети перед поездкой, изменившей всю его жизнь.

- Мы часто путешествовали, но никогда не задумывались об эмиграции. Была мечта - жить в теплой стране на берегу моря или океана. Но я думал, что это никогда не исполнится. Не бросать же работу, родных, друзей… Но после поездки на Бали поняли, что нашли рай на земле. Там солнце круглый год, теплый океан, жизнерадостные люди и вкуснейшие фрукты. Отказаться от такого энергетического места невозможно, — рассказывает Игорь.

Возвращаться домой у Игоря, ни у Елены не было желания: обоих пленила райская, беззаботная жизнь. И ребята решили: а почему бы не остаться?

Еще во время отдыха они начали разрабатывать бизнес-план. Руководствовались правилом:

Надо действовать, как просит душа, ведь жизнь у нас одна.

По приезде в Россию они уже точно знали, что через пару месяцев уедут отсюда навсегда. Быстро сделали новые загранпаспорта, открыли долгосрочные визы, уволились с работы, продали авто и купили билеты на самолет в один конец.

Такой разный остров

Игорь признается: трудностей не было даже на первых порах.

- Мы были знакомы с этим островом, знали комфортные районы для проживания, успели обзавестись балийскими друзьями и продумали план получения доходов. Как ни удивительно, наш план сработал, и нам не понадобилось возвращаться в Москву, как после стандартного отпуска, — улыбается Игорь.

Бали — средоточие различных культур. Вопреки представлениям, это довольно большой остров, который делится на множество районов. Каждый из них примечателен по-своему. Например, Убуд — «столица» всякого рода фестивалей, концертов, выставок и конференций. Этот район считается культурным центром Бали — все равно, что наш Питер.



Вот так в Убуде отмечают Ньепи — день тишины.

А вот север острова не так приветлив — он почти не заселен из-за постоянных дождей и переменчивой погоды. Температура здесь редко поднимается выше 20−25 градусов, а для солнечного острова это, поверьте, почти что зима. Туристы приезжают сюда исключительно ради созерцания и фото, а местных такие условия не устраивают и даже пугают.

Игорь и Елена выбрали для проживания комфортный район — полуостров Букит. Несмотря на то, что он считается одной из самых популярных культурно-туристических зон острова, Игорь настаивает: здесь спокойно и вовсе не шумно.



Такая красота в пешей доступности от дома Игоря и Елены.

- На Буките не так много развлекательных заведений, но это компенсируется лучшими видами на всем Бали, — говорит Игорь. — Поблизости два десятка пляжей для серфинга и размеренного отдыха. Тут можно арендовать виллу на скале и каждый день любоваться балийскими закатами. Климат для постоянного проживания очень комфортный. Нет резких перепадов температуры от сезона к сезону. Весь год — 27−30 градусов. В течение дня температура тоже не сильно меняется. Ночью прохладнее, но все равно можно ходить в летней одежде. Солнце встает и садится практически всегда в одно время: в шесть утра восход, в шесть вечера — закат. Сезонов на Бали всего два: сухой (апрель — ноябрь) и сезон дождей (декабрь — март). Чаще всего дожди идут в январе и феврале, но в основном по ночам.

О балийцах

Около 80% местных жителей говорят по-английски. Это и понятно: основной доход им приносят туристы, поэтому на одном лишь балийском языке далеко не уедешь. Несмотря на это, Игорь и Лена все равно начали изучать его — просто так, для саморазвития.

- Балийский оказался совсем нетрудным, — говорит Игорь. — Для меня было неожиданностью, что местные разговаривают на двух сильно различающихся диалектах — «высоком» (его называют баса алус - утонченный, изысканный) и «низком» (баса касар - грубый). Баса алус используют в богослужениях, в театральных сценах, а также при почтительном обращении — младших к старшим, ученика к учителю. А в разговорах с друзьями, домочадцами и коллегами балийцы обращаются к «низкому» диалекту. Мы немного освоили его. Какие же удивленные лица у местных, когда мы, приезжие, обращаемся к ним на их родном языке!

Балийцы — дружелюбный и совершенно независтливый народ. Они убеждены, что живут в лучшем месте на свете. И правы! А еще они страшно непунктуальны. Здесь никто никуда не спешит и ни о чем не тревожится. Тут любят спокойную и размеренную жизнь. Я начинаю привыкать к такому графику.

Туристов балийцы уважают, независимо от их статуса и количества денег в кармане. Многие стремятся выглядеть как белые европейцы: осветляют кожу, стараются не загорать и ходят в одежде с длинными рукавами.

На Бали непросто с образованием детей. Даже самые обычные школы обходятся в 20−30 тысяч рублей за полгода, что по местным меркам считается серьезными деньгами.

Не все семьи могут позволить себе такую роскошь. Некоторые дети получают домашнее образование, родители сами их обучают.

Мы до сих пор удивляемся тому, что детей в местных семьях называют по счету: первенец — Ваян (первый), затем Мадэ (второй), Ньоман (третий), Кетут (четвертый). Но пятого снова назовут Ваян, и так по кругу. Никакого различия по гендерному признаку нет, потому что имя подходит и мальчикам, и девочкам.

Бали — остров богов, поэтому тут то и дело устраивают церемонии подношения даров. Порой мне кажется, что жизнь балийцев — сплошные праздники. Они так часто что-то отмечают, что не успеваешь уследить, что именно.

Наши праздники совершенно не похожи на их. Балийцы раскладывают цветы на дорогах в честь богов и огромной толпой направляются к храму. В такие дни остров будто замирает: магазины и заведения не работают, перекрываются дороги.

Балийцы почти не отмечают Новый год, они больше интересуются религиозными праздниками. Один из самых важных — Галунган, символизирующий победу сил добра над силами зла и невежества. Это праздник в честь создателя вселенной и духов предков. На таких мероприятиях мы лишь зрители, не участники. Ведь балийцы не приветствуют участие иностранцев в их религиозной жизни.

Свой бизнес на Бали

Когда Игорь и Лена были в отпуске на Бали, заметили: остров только начинает развиваться. Туристы часто арендуют целые виллы, а маленькие домики, которых почему-то очень много, пользуются спросом только среди местных. Инфраструктура пока зарождается. И Игорь подумал: почему бы не вложиться в строительство?



Стоимость аренды такой виллы $100 в день, за комнату — $35.

- Я занимаюсь строительством вилл, — рассказывает Игорь. — Это беспроигрышный вариант. Цены на аренду сильно варьируются: огромная вилла на семь-восемь комнат с бассейном может обойтись в 10 тысяч долларов в месяц, новые двуспальные дома с горячей водой и интернетом — в районе 500 долларов, а маленькие домики на долгий срок — 300 долларов. Приобретать недвижимость здесь также дешевле: вилла с тремя спальнями на берегу океана стоит 10-12 миллионов рублей. Но она достанется вам только в долгосрочное пользование: владеть недвижимостью могут лишь граждане Индонезии.

Несмотря на то, что Бали — туристический центр, с интернетом на острове туго. Есть места, где его попросту нет. Чтобы оставаться на связи, Игорю приходится платить за доступ немалые деньги: многие экспаты работают удаленно и предоставляют свои услуги на территории острова.

А в остальном цены на Бали не сильно отличаются от московских. Поход в кафе или хороший ресторан обойдется вам в 20-30 долларов. Местные такие заведения посещают редко и питаются, в основном, дома или, по особым случаям, в варунгах — небольших помещениях с несколькими столиками.



Вот в таких варунгах питаются местные жители.

Туристы к варунгам относятся с настороженностью. Поход сюда многие называют небольшим приключением: даже в обычном овощном салате вас может ждать сюрприз, не заявленный в меню, — кусочек мяса. Так что вегетарианцам следует быть начеку.

- Как ни странно, готовить еду самому дороже, чем питаться в кафе или варунгах. Пока я не до конца осмыслил этот парадокс. Не исключено, что это просто маркетинговый ход. Нередко ностальгирую по русской еде. Здесь можно найти кухни многих стран мира, но борщи и пельмени встречаются очень редко, — сетует Игорь.

Новая родина

Игорь признается: остров Бали стал для него вторым домом. Все дело в атмосфере и людях, которые живут вне зависти, зависимостей и будней.

- Моя жизнь сложилась так, как я и мечтать не мог. Ведь я не сижу полный рабочий день в маленьком душном офисе. Есть возможность путешествовать по островам, — говорит Игорь. — Дорога до ближайшего клочка земли занимает приблизительно час. Каждый остров прекрасен по-своему, везде можно найти что-то новое.

В свободное время мы играем с местными в футбол, катаемся на байке или ходим в спортзал. Но моя самая большая страсть — серфинг. Каждое утро я отправляюсь на пляж ловить волну. Надо сказать, что это не самый безопасный вид спорта. На одном из уроков серфинга у меня откололся зуб.

Я позвонил в страховую компанию, объяснил ситуацию, и уже через 10 минут меня направили в больницу, где в течение часа все исправили.

Для коренных жителей медицина бесплатна, остальным нужна страховка. Полный пакет страхового полиса обойдется в 7 000 рублей. Если не оформлять полис, обслуживание потянет на довольно круглую сумму.

В такую беззаботную жизнь сына родителям Игоря поначалу не верилось. Они отнеслись к переезду несерьезно и даже пытались отговорить его от этого шага.

- Многие убеждали, что глупо бросать все ради внезапной идеи, — продолжает Игорь. — Но позже поняли, что наше решение окончательное, и смирились. Теперь мы ждем их в гости.

Друзья приняли новость о нашем переезде с восторгом. Каждый месяц мы встречаем их у нас! Теперь есть повод отправиться в путешествие, ведь здесь мы обеспечиваем им полный комфорт. Возвращаться совсем не хочется. Да и мы уже привыкли к более комфортной жизни, чем в Москве. Переезд также не рассматриваем. Разве что путешествия. В октябре летим в Куала-Лумпур, а в следующем году — на Шри-Ланку. Бизнес наладился, и мы уже привязаны к Бали. Такую работу нельзя просто так бросить.

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