После юбилейного тура группа «Кукрыниксы» заканчивает свой творческий путь!

«Все хиты, значимые песни, на которых строилась наша музыка и наша жизнь, все это будет в сет-листе группы.

Ваша поддержка и любовь бесценна и велика! За все эти годы, именно Вы дали нам возможность не сомневаться в наших делах и планах! Много интересных людей, музыкантов, звукорежиссеров, техников, администраторов, фан-клубов, единомышленников коснулось нашего творчества и все они, безусловно, останутся в нашей истории! Истории, которая завершается!»

Единственный концерт группы «Кукрыниксы» в Туле состоится 23 сентября 2017 года в ДК Туламашзавод . Группа приняла решение не идти на компромиссы и сделать самое масштабное шоу в Туле за все 20 лет как по содержанию, так и технически.

Не пропусти прощальный концерт «Кукрыниксы» в Туле!