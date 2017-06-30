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Кукрыниксы

Кукрыниксы

После юбилейного тура группа «Кукрыниксы» заканчивает свой творческий путь!

«Все хиты, значимые песни, на которых строилась наша музыка и наша жизнь, все это будет в сет-листе группы.

Ваша поддержка и любовь бесценна и велика! За все эти годы, именно Вы дали нам возможность не сомневаться в наших делах и планах! Много интересных людей, музыкантов, звукорежиссеров, техников, администраторов, фан-клубов, единомышленников коснулось нашего творчества и все они, безусловно, останутся в нашей истории! Истории, которая завершается!»

Единственный концерт группы «Кукрыниксы» в Туле состоится 23 сентября 2017 года в ДК Туламашзавод. Группа приняла решение не идти на компромиссы и сделать самое масштабное шоу в Туле за все 20 лет как по содержанию, так и технически.

Не пропусти прощальный концерт «Кукрыниксы» в Туле!

Где и когда?
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
Тула, улица Демидовская, 52
23 сентября 2017, суббота
20:00
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