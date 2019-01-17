Выходные в Туле: 18-20 января

На этих выходных вас ждет насыщенная образовательно-спортивная программа и парочка мощных концертов.

Концерты

Когда: 18 января, пятница, 19.00

Где: «Ирландец», паб, Тула, улица Вильямса, 14

Цена: 600 р.

18 января на сцене рок-паба «Ирландец» пройдет большой долгожданный концерт орловского рок-коллектива «Горький». Коллектив пишет музыку в стиле инди-рок. На выступлениях «Горького» меланхоличные и мелодичные баллады сменяются жестокими и энергичными гитарными рифами. Ему удается создавать музыку, которая одновременно не кажется вычурной или излишне «навороченной», но и обладает собственным, моментально узнаваемым звучанием.

Когда: 19 января, суббота, 22.00

Где: Harat's Pub, Тула, Красноармейский проспект, 19

Вход свободный.

В субботу на сцене Harat's pub выступят «Панды Нью-Йорка» — «самая разыскиваемая» кавер-группа Москвы. Они головой и лапами отвечают за неповторимое живое звучание и безудержное веселье на тусовке! Группа «Панды Нью -Йорка» образовалась в 2016 году. Музыканты играют миксы из известных и популярных песен — от «Руки вверх» и «Иванушки international» до «Грибов» и The Black Eyed Peas.

События

Когда: 19 января, суббота, 19.00

Где: Тульский областной Экзотариум (старое здание), Тула, улица Октябрьская, 26

Цена: 200 р., требуется предварительная запись по тел. (4872) 47−53−92.

19 января Тульский экзотариум приглашает на праздник в честь святок. Гостей ждет много интересного: увлекательные рассказы об истории славянских верований, ворожба на судьбу, тараканьи бега и множество чудес, а также ответ на вопрос: можно ли объяснить сверхъестественные явления с помощью науки и самим стать настоящими волшебниками? Вход осуществляется огранизованными группами, поэтому перед покупкой билета требуется запись по телефону.

Когда: 18 января, пятница, 19.00

Где: «Барабан», арт-площадка Тула, пр. Ленина, 27, 2 этаж (Тульский историко-архитектурный музей, «Старая Тульская Аптека»)

Цена: 100 р.

В пятницу арт-площадка «Барабан» предлагает окунуться в мир самых безнадёжных картин столетия и выбрать лучшую из худших — в знакомой приятной компании. Здесь пройдет кинопроказ худших фильмов XXI столетия. Все знают, что есть плохое кино: кто-то по разным причинам его смотрит, кто-то снимает на него серьёзные и смешные обзоры — но мало кто отваживается посвятить ему лучшее время своей жизни. Например, вечер пятницы.

Когда: 20 января, воскресенье, 09.00

Где: Некрасово, центр активного отдыха, Ленинский район, Тульская область, Ленинский район, 176 км трассы М2

Цена: требуется регистрация, для всех участников соревнований будет действовать специальный тариф «День снега» на ски-пасс 500р за 4 часа.

В Некрасово пройдут в соревнованиях по горнолыжному спорту «Всероссийский день снега 2019». Любой желающий может принять участие в соревнованиях по параллельному слалому. Победителей и призёров ждут подарки и призы от партнёров соревнований.

Спорт

Когда: 20 января, воскресенье, 12.00

Где: Тула, Щегловская засека, д. Мызы

Вход свободный.

В воскресенье в д. Мыза пройдет Чемпионат и Первенство Тульской области по спортивному ориентированию на лыжах. В программе личные соревнования в лыжной гонке на маркированной трассе.

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, для спортсменов до 18 лет требуется медицинский допуск.

Заявки на участие принимаются по ссылке.

Выставки

Когда: 18−20 января, пятница-воскресенье, 11.00

Где: Likerka Loft, Тула, пр. Ленина, 85

Цена: 150- 1000 р.

С 8 января в Likerka Loft проходят сразу две выставки по цене одной. К мультимедиа-спектаклю «Ван Гог. Письма к Тео» добавляется постановка «Я-Айвазовский», созданная на стыке мультимедиа-технологий и кинематографа. В первой части посетители не только увидят все картины Ван Гога, написанные им в каждый из периодов его творчества, но и услышат историю, расказанную в письмах от первого лица. Закадровый текст читает Василий Уткин — спортивный комментатор, актер и официальный голос Яндекс.Пробок.

Во второй части гости вновь увидят мультимедийный спектакль «Я — Айвазовский», который создан на стыке мультимедиа-технологий и кинематографа. Многоканальная анимационная графика, десятки современных проекторов самого высокого разрешения, гигантские экраны и объемный звук. Это фантазия о реальном художнике или как сам Айвазовский мог бы рассказать о себе и событиях своей жизни. Это стремление показать интересного человека, поглощенного любимым делом. На контрасте с размеренной жизнью художника, вы увидете исторический контекст эпохи. В главной роли Сергей Гармаш.

Выставка идет циклами длительностью около 2 часов.

Лекции

Когда: 19 января, суббота, 10.30

Где: Тульский областной художественный музей, Тула, улица Ф. Энгельса, 64

Цена: 100 р.

В субботу в Тульском областном художественном музее пройдет познавательная встреча, посвященная периоду искусства Возрождение XV- XVI веков в странах Европы.

Участники встречи узнают, как в этот период формировалась национальная школа живописи, а также познакомятся с жизнью и творчеством выдающихся живописцев того времени.

Когда: 20 января, воскресенье, 19.00

Где: «Октава», творческий индустриальный кластер, Тула, улица Каминского, 24

Вход свободный.

«Октаве» пройдет лекция от том, как молодые журналисты и корреспонденты прокачивают аудиторию.

Ведущие московские журналисты Алина Колоскова, Антон Исюков и Ольга Якунина расскажут о том, почему Youtube вытесняет телевидение, как молодые журналисты и корреспонденты работают с аудиторией и почему понятие «профессиональная журналистика» теряет актуальность.

Посетители лекции узнают:

Как попасть на ТВ?

В чем заключается деятельность корреспондента и продюсера?

С кем легче организовать съемку: чиновником или ребенком, который понимает язык животных?

Как должен выглядеть корреспондент в кадре? Где можно снимать, а где нельзя?

Можно ли научиться управлять голосом?

Почему продюсер должен быть похож на министра иностранных дел Р. Ф. Сергея Лаврова?

Лекция будет интересна подросткам, молодежи и профессионалам.

Детям

Когда: 20 января, воскресенье. 12.00

Где: Новомосковский филиал Тульского театра драмы им. Горького

Новомосковск, ул. Октябрьская, 21

Цена: 150 -200 р.

В воскресенье в Новомосковске пройдет новогодняя премьера дилогии по мотивам сказки про бременских музыкантов.

В сказке «По следам бременских музыкантов» юных зрителей ждет сюжетный сюрприз. Помимо нового персонажа, Гениального сыщика, зрителю будут представлены новые сюжетные повороты, подаренные знаменитыми авторами Василием Ливановым и Юрием Энтиным именно для театральной сферы.

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

На этой неделе в кино выходит французская романтическая комедия о телефонных знакомствах и любви. Главные герои фильма - влюблённая пара Бена и Марион. Они познакомились случайно благодаря приложению для мобильных телефонов Tinder и, страстно влюбившись после первого свидания, решаются провести вместе отпуск в Болгарии. Вот только, чем дольше они проводят время вместе, тем больше узнают друг о друге новых подробностей и взглядов на жизнь. Действительно ли они идеально походят друг другу им и предстоит выяснить, пройдя через уйму забавных, нелепых и комичных испытаний, приготовленных для них судьбой.

Цена: от 140 р.

В кинотеатрах начинается показ очередной серии о приключениях Астерикса и Обеликса. Могучие галлы издревле черпали силу в секретном напитке, который готовил великий старец. Но пришла беда, откуда не ждали — почтенный друид свалился с дерева и сломал обе ноги. Теперь Астериксу и Обеликсу предстоит отправиться в опасное путешествие, чтобы отыскать нового друида, достойного постичь рецепт тайного зелья...

Цена: от 140 р.

Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.