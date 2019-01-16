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Как работать на TV

Как работать на TV

В «Октаве» пройдет лекция от том, как молодые журналисты и корреспонденты прокачивают аудиторию.

Ведущие московские журналисты Алина Колоскова, Антон Исюков и Ольга Якунина расскажут о том, почему Youtube вытесняет телевидение, как молодые журналисты и корреспонденты работают с аудиторией и почему понятие «профессиональная журналистика» теряет актуальность.

Посетители лекции узнают:

  • Как попасть на ТВ?
  • В чем заключается деятельность корреспондента и продюсера?
  • С кем легче организовать съемку: чиновником или ребенком, который понимает язык животных?
  • Как должен выглядеть корреспондент в кадре? Где можно снимать, а где нельзя?
  • Можно ли научиться управлять голосом?
  • Почему продюсер должен быть похож на министра иностранных дел Р. Ф. Сергея Лаврова?

Лекция будет интересна подросткам, молодежи и профессионалам.

Вход свободный.

 

Спикеры:

Алина Колоскова, журналист, pr-специалист, продюсер ТВ-проектов, автор телеграм-канала Арт-волонтер.

Ольга Якунина, специальный корреспондент Первого канала, радиоведущая.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
20 января 2019, воскресенье
19:00
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