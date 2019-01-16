Как работать на TV
В «Октаве» пройдет лекция от том, как молодые журналисты и корреспонденты прокачивают аудиторию.
Ведущие московские журналисты Алина Колоскова, Антон Исюков и Ольга Якунина расскажут о том, почему Youtube вытесняет телевидение, как молодые журналисты и корреспонденты работают с аудиторией и почему понятие «профессиональная журналистика» теряет актуальность.
Посетители лекции узнают:
- Как попасть на ТВ?
- В чем заключается деятельность корреспондента и продюсера?
- С кем легче организовать съемку: чиновником или ребенком, который понимает язык животных?
- Как должен выглядеть корреспондент в кадре? Где можно снимать, а где нельзя?
- Можно ли научиться управлять голосом?
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Почему продюсер должен быть похож на министра иностранных
дел Р. Ф. СергеяЛаврова?
Лекция будет интересна подросткам, молодежи и профессионалам.
Вход свободный.
Спикеры:
Алина Колоскова, журналист, pr-специалист, продюсер ТВ-проектов, автор телеграм-канала Арт-волонтер.
Ольга Якунина, специальный корреспондент Первого канала, радиоведущая.
Где и когда?
Тула, улица Каминского, 24
20 января 2019, воскресенье
19:00