Как работать на TV

В «Октаве» пройдет лекция от том, как молодые журналисты и корреспонденты прокачивают аудиторию.

Ведущие московские журналисты Алина Колоскова, Антон Исюков и Ольга Якунина расскажут о том, почему Youtube вытесняет телевидение, как молодые журналисты и корреспонденты работают с аудиторией и почему понятие «профессиональная журналистика» теряет актуальность.

Посетители лекции узнают:

Как попасть на ТВ?

В чем заключается деятельность корреспондента и продюсера?

С кем легче организовать съемку: чиновником или ребенком, который понимает язык животных?

Как должен выглядеть корреспондент в кадре? Где можно снимать, а где нельзя?

Можно ли научиться управлять голосом?

Почему продюсер должен быть похож на министра иностранных дел Р. Ф. Сергея Лаврова?

Лекция будет интересна подросткам, молодежи и профессионалам.

Вход свободный.

Спикеры:

Алина Колоскова, журналист, pr-специалист, продюсер ТВ-проектов, автор телеграм-канала Арт-волонтер.

Ольга Якунина, специальный корреспондент Первого канала, радиоведущая.