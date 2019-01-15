На сцене Harat's pub выступят «Панды Нью-Йорка» — самая разыскиваемая кавер-группа Москвы. Они головой и лапами отвечают за неповторимое живое звучание и безудержное веселье на нашей тусовке!

Группа «Панды Нью -Йорка» образовалась в 2016 году. Музыканты играют мэшапы (миксы двух композиций) известных и популярных песен — от «Руки вверх» и «Иванушки international» до «Грибов» и The Black Eyed Peas.

Бронь столов — 525 — 025.

Вход свободный.