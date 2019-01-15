Панды Нью-Йорка
На сцене Harat's pub выступят «Панды Нью-Йорка» — самая разыскиваемая кавер-группа Москвы. Они головой и лапами отвечают за неповторимое живое звучание и безудержное веселье на нашей тусовке!
Группа «Панды Нью -Йорка» образовалась в 2016 году. Музыканты играют мэшапы (миксы двух композиций) известных и популярных песен — от «Руки вверх» и «Иванушки international» до «Грибов» и The Black Eyed Peas.
Бронь столов — 525 — 025.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Красноармейский проспект, 19
19 января 2019, суббота
22:00