Арсеналец Максим Беляев: О завтраке с жирафами, собаке Рамосе и еврокубковой мечте

Фото из архива семьи Беляевых и пресс-службы "Арсенала".

В своем интервью Myslo Максим поделился впечатлениями от дикой природы, рассказал о планах на турецких сборах и новом тренерском штабе.

— Максим, как провели отпуск? Расскажите о своем путешествии в Африку. Почему именно она?

– Первый раз с женой Кристиной запланировали такой отпуск. Хотели чего-то необычного, динамичного, мечтали открыть для себя новый континент. Супруга увидела в инстаграме африканский отель, в который жирафы приходят на завтрак к людям и которых можно покормить с рук. У нас возникла идея поехать в Африку, мы составили интересный маршрут. В итоге побывали в пяти странах — ЮАР, Замбии, Зимбабве, Кении и Танзании.

Съездили на родину к Стоппиле Сунзу и Эвансу Кангве. В Замбии они настоящие легенды! Когда я говорил местным, что это мои партнеры по команде, люди восхищались. Это был дополнительный козырь для меня, сразу отношение ко мне менялось, я там был как король (смеется).

В ЮАР мы посетили самую южную точку Земли — Кейптаун, а в Зимбабве любовались водопадом Виктория, самым широким в мире. Смотрели на него с вертолета. Правда, попали неудачно: сейчас засушливый сезон, водопад не такой полноводный.

В Замбии ездили на сафари искать носорога. Гуляли по диким местам по 35-градусной жаре. Встретили стаю зебр и жирафов. Шли осторожно, с проводниками, след в след, а впереди — человек с автоматом. Отбиваться от группы нельзя: может встретиться голодный лев или кобра укусит. В общем, дело это опасное. Но до носорогов добрались благополучно, нашли их «по следам» — куче навоза.

После сафари полетели в Кению, в отель, ради которого и запланировали поездку. Наши ожидания были оправданы на 100% и даже больше! Впечатления непередаваемые. Каждый день жирафы приходили к нам на завтрак и полдник. Владельцы отеля их подзывали — насыпали специальный корм в ведра и гремели ими. Животные шли на звук. Местные рассказывают, что уже сменилось много поколений жирафов и у них такое «общение» с людьми уже «в крови».

— Сколько прошли километров, не подсчитывали?

– Прилично. Например, около 10 км мы прошагали за один поход в Замбии, когда искали носорогов. При этом жена держалась молодцом и бровью не повела от усталости. Не ожидал!

— У вас получился довольно экстремальный отпуск…

– Нам рассказывали, что три месяца назад китайского туриста утащил крокодил, когда он делал селфи возле реки на фоне бегемотов. Но нас эта история не отпугнула. Соблюдай правила безопасности, и всё будет хорошо.

— Дайте совет: без чего не обойтись в Африке?

– Особое внимание нужно обратить на форму одежды. Понадобятся специальные ботинки для сафари, чтобы передвигаться по дикой местности. Мы были не подготовлены в этом плане, покупали вещи на месте. Кстати, нас пугали, что в Африке тучи москитов и комаров. Но, на удивление, мы практически нигде их не встречали.

Также перед поездкой нужно сделать прививку от желтой лихорадки. Без этого в Танзанию дорога закрыта.

— Что привезли из путешествия? Необычные подарки, сувениры?

– Африка славится своими масками. Мы общались с африканцами, которые происходят из племени Масаи. У них свои обычаи и традиции, которые они стараются продолжать. Так вот, у африканцев есть свои шаманы, в каждую маску они вкладывают определенную энергетику. Мы пока не совсем разобрались, какое племя какую энергетику несет. Как только изучим этот вопрос, что-то себе купим.

— Где встречали Новый год?

– В Москве. Все-таки нужна соответствующая атмосфера: снег, елка, оливье, мандарины… Просмотр старых советских фильмов в канун Нового года.

— Занимались ли в отпуске спортом? Как оцениваете свою форму сейчас? Тяжело ли возвращаться к работе?

– У нас был довольно динамичный отпуск: девять перелетов, колоссальные нагрузки, пешие прогулки по саванне… Мне кажется, я даже форму не растерял. Лишних килограммов не набрал точно!

К работе психологически готов, но не считаю, что я сейчас в оптимальной форме. На то и отпуск, чтобы отдыхать.

— Какова Ваша цель на сборах в первую очередь?

– К первому официальному матчу хочу набрать стопроцентно оптимальному форму. Именно на сборах есть время и возможности для творчества, работы над своими ошибками и улучшения игровых качеств.

— Чем будете заниматься в свободное время?

– Модель корабля, который я всё еще строю, взять с собой не смогу: вдруг сломается? Или партнеры по команде подшутят — отправят в плавание (смеется). Лучше не рисковать! На сборах буду читать, учить английский. Его всегда нужно подтягивать, тем более у нас много иностранцев в команде. Здорово, когда можно свободно разговаривать с ними на любую тему.

— А учите иностранцев русскому языку?

– Если кто-то выражается неприличными словами, то они быстро это улавливают. Их первым делом изучают (смеется). Вообще в команде есть переводчик, который с легионерами занимается.

— Что можете сказать о соперниках, с которыми проведете спарринги?

– На сборах не так принципиально, с кем будем играть. У нас и у соперника могут быть разные экспериментальные составы. Имя клуба вообще не играет роли. Просто готовимся к контрольным встречам, чтобы посмотреть, что успели наработать, что получается, где исправить ошибки.

— Привыкли уже к новому тренерскому штабу? Были ли какие-то нововведения? Может, какие-то пункты в дисциплине добавились?

– Новый тренерский штаб проработал всего лишь месяц. Как сказал нам Игорь Геннадьевич Черевченко, за это время мы ничего не будем менять, потому что у нас есть свой стиль, своя игра. Сейчас нужно просто спокойно работать до конца сезона. А там уже на сборах будем ставить игру. Мы друг к другу привыкли. Теперь уже пойдет полноценная работа над тактикой.

— Болельщики считают, что Ваша игра в паре с Сунзу была оптимальной в обороне «Арсенала». Согласны с этим утверждением?

– Стоппила хороший парень и классный защитник, но моя игра зависит только от меня самого. Я бы поспорил здесь с болельщиками. У нас все футболисты квалифицированные, «пассажиров» нет. Просто так в Премьер-лиге никто не играет.

— Вы уже старожил «Арсенала». Как с течением времени меняется команда не в футбольном плане, а в бытовом? Например, церемонии встречи новичков, поздравления с днем рождения?

– При Олеге Георгиевиче Кононове у нас появилась традиция на день рождения — именинника мы пропускали через коридор из игроков, и все его пинали! Я подошел креативно к этому ритуалу: надел мотоциклетный шлем, обмотался ковриком для йоги… В общем-то, всё безболезненно прошло.

Посмотрим, что принесет нам новый тренерский штаб. Атмосфера у нас в команде очень теплая, душевная. Все как братья друг к другу относятся. Часто собираемся вместе, обсуждаем игру. Нет такого, что потренировались и разошлись. Считаю, что в такой атмосфере легче совершенствоваться.

Очень многие футболисты, которые приходят к нам в аренду, начинают прогрессировать и возвращаются в свои клубы звездами. «Арсенал» в этом плане дает дорогу игрокам. Например, возьмем Горана Чаушича. Через «Арсенал» он смог попасть в «Црвену Звезду» и сыграл в Лиге чемпионов, исполнил свою мечту. К тому же его команда обыграла «Ливерпуль».

— Добрый романтик в обычной жизни, жесткий игрок на поле: как совмещаете?

– Максим Беляев на поле и в жизни — два абсолютно разных человека! Так я и мухи не обижу. А в игре я другой. Перед матчами получаю напутствие от жены: чтобы я на поле рвал и метал, мокрого места не оставлял от соперника. Я не могу ее ослушаться (смеется).

— А как появилась Ваша фишка — после гола танцевать вальс?

– Такая идея возникла после свадьбы. Решил, что когда я забью гол, удивлю жену танцем. Но я всё никак не мог отличиться. Наверное, Вселенная всё же услышала меня и воплотила мое желание в жизнь. Теперь этот мой фирменный жест.

— Недавно Вы с женой рассказывали историю своей собаки Рамоса. Как Рамос себя сейчас чувствует? И когда уже переедет к вам домой?

– Мы его вылечили, одомашнили, он теперь превратился совсем в другую собаку. Первое время, когда его выводили на улицу, он рвался с поводка, визжал, ему было некомфортно. Сейчас всё поменялось, но мы пока его боимся отпускать. Рамос уже начал привыкать к людям, к нам. Узнает нас, радуется. С Квинси то же самое было.

Рамос живет пока в Туле. Мы чисто физически не можем перевезти его в Москву. Когда у нас будет свой участок, заберем к себе. Мы нашли в Туле хорошего человека, у него сейчас и живет Рамос.

Планируем всем своим собакам давать футбольные клички — появится своя футбольная команда (смеется). Возможно, следующим будет Модрич.

— Есть ли у вас хобби помимо строительства кораблей?

– Читаю, учу английский. Если бы было больше времени, путешествовал бы с женой. В будущем хотим посетить Австралию, Новую Зеландию, Канаду, страны Амазонии. Скорее всего, следующей зимой осуществим свои планы. На лето запланирован другой отпуск.

— Ваша цель на остаток сезона? Как считаете, какая команда может стать чемпионом России?

– Все приписывали «Зениту» чемпионство, а он последние два матча проиграл. Конкуренты очень близко подошли. Интрига сохраняется, так что вся борьба будет весной.

У «Арсенала» очень хорошие шансы пробиться в полуфинал Кубка, а там до финала рукой подать. Хотелось бы занять место не ниже, чем в прошлом сезоне. До шестого места — всего пять очков. Это не сумасшедшая цифра, а всего лишь две победы. У нас есть полтора месяца, чтобы подготовиться к этому сложному отрезку. В случае положительного результата будут два дополнительных матча в Кубке России. График будет тяжелым. Но не будем забегать далеко вперёд, загадывать, это не совсем правильно. Просто будем идти от матча к матчу, а в конце сезона посмотрим, что из этого получится.

— Ваше пожелание тульским болельщикам.

– Желаю запастись терпением. Поддержка болельщиков, как обычно, фантастическая! Хочется, чтобы в этом весеннем отрезке она была еще сильнее. Нам предстоят очень серьезные матчи. Приедут гранды российского футбола – «Спартак», «Локомотив», ЦСКА. Будет много интересных игр. Надеемся увидеть полные трибуны.

Хочется пожелать, чтобы «Арсенал» радовал болельщиков в этом году больше, чем в прошлом. Побольше красивых голов. Например, как Лука Джорджевич забил «Оренбургу» «ударом скорпиона».

Не слишком критично относитесь к поражениям, не принимайте близко к сердцу. Футбол чем интересен — здесь есть и радость побед, и горечь поражений. Ничего страшного. Продолжайте верить в команду, а мы приложим все силы, чтобы занять место выше, чем в прошлом сезоне.

Чем сильнее и жарче будете нас поддерживать, тем легче нам будет победить.

дрим-тим максима беляева Тренер — Хосеп Гвардиола. Вратарь — Де Хеа. Защитники — Карвахаль, Ван Дейк, Серхио Рамос, Марсело. Полузащитники — Нголо Канте, Погба, Месси. Нападающие — Салах, Мбаппе, Роналду.

из досье myslo Максим Александрович Беляев

Родился 30 сентября 1991 года в городе Озёры (Московская область).

Играет за тульский «Арсенал» с 2016 года.

Женат, жена Кристина.

Домашние животные: четыре кота и две собаки.

Любимые фильмы: вся серия «Властелина колец» и трилогия «Хоббита».

Любимая книга: «История России с древнейших времён и до наших дней».

Любимая музыка: «Для себя могу выделить Екатерину Бардыш Drummaticx, это уникальное и невероятно редкое музыкальное направление. Потрясающий вокал, старославянский, философский стиль исполнения под современное музыкальное сопровождение. Песни «Баллада о северном племени» (в составе группы «Грот») и «Колыбельная» пробирают до мурашек и переносят в другую реальность. В моём случае они повышают концентрированность перед матчем, а после — действуют как успокоительное».

Любимое блюдо: «Много всего вкусного на свете, нет чего-то конкретно любимого».