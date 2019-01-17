Тульские моржи: Окунуться в прорубь – кайф!

Фото Дмитрия Дзюбина.

Для этих закаленных, сильных и смелых духом людей нет понятия «купальный сезон». Нырять в воду они могут круглый год, даже если за окном минус 15.

Наши сегодняшние герои — туляки Владислав Шевцов и Нина Пальцева — получают колоссальное удовольствие от ледяной воды. Они убеждены, что именно она дарит им заряд позитива и отличного настроения, делает крепче и выносливей. Медики подтверждают: такой способ проведения досуга не только усиливает иммунитет, но и улучшает терморегуляцию, обмен веществ и кровообращение.

Владислав по профессии инженер-конструктор, но сейчас занимается рекламой, а раньше еще и дворником подрабатывал. Нина — пенсионерка. Что же заставляет этих людей почти каждый день идти в парк, раздеваться на морозе и погружаться в ледяную воду, хотя дома их ждет мягкий диван и уютный теплый плед?

— Расскажите, как вы пришли к моржеванию?



Владислав Шевцов: Около 10 лет назад я стал интересоваться моржеванием. Сначала ходил в парк, смотрел, как другие ныряют в прорубь, что будет с людьми после, все ли вынырнут (смеется). Конечно же, все были не только живы-здоровы, но и бодры-веселы. Через пару лет мне захотелось самому попробовать. Все это время я принимал контрастный душ, настраивался психологически. Сначала я не полностью погружался в прорубь, просто чуть ноги мочил. Ну, а сейчас я не представляю без этого своей жизни.

Нина Пальцева: Я моржую уже 14 лет. Я по гороскопу водный знак и воду очень люблю, даже если ее температура всего плюс два градуса. Однажды увидела, как люди это делают, и желание попробовать самой захлестнуло меня. И тут я познакомилась с человеком, который стал моим учителем в этом вопросе. Мне очень хотелось оправдать его надежды! Познакомились мы летом, и уже к зиме я была готова первый раз окунуться в прорубь. Эти полгода я закалялась. Наливала в ванну холодную воду, сначала примерно по щиколотку, и ходила — 107 шагов. Постепенно количество воды я увеличивала. А потом тело уже само запросило полного погружения в холодную воду. И когда я погружалась и выходила обратно на берег — это был такой кайф! Моржевание дает довольствие, убирает негатив, смывает плохое настроение — за раз! Как будто рождаешься заново. Я пока ныряю без головы, даже шапку не снимаю. Я еще к этому не пришла.



Владислав: До того, как заняться моржеванием, я окунался в прорубь на Крещение, но это разные истории. Здесь уже вопрос веры, а моржевание — вопрос здоровья и образа жизни. Прорубь обеспечивает мне перезагрузку. До погружения в ледяную воду у меня в голове может быть куча мыслей, что-то меня гложет, какие-то проблемы, неприятности. А после погружения — чистое сознание, радость, безмятежность. Новая информация воспринимается более живо, не накапливается мусор — я его словно выкинул в корзину, вода все смыла.

Кто-то перезагружается, посидев у костра, погуляв на природе, посидев с удочкой на рыбалке или во время вышивания… А я ныряю в прорубь!

— Благотворное влияние на здоровье чувствуете?

Нина: Когда я стала заниматься моржеванием, я забыла про врачей, я вообще ни разу не болела простудными заболеваниями. У меня много энергии, я не лежу в постели, хотя у меня есть возможность полежать, почитать. Но я этого не делаю. Мне хочется быть в движении, узнавать что-то новое, развиваться. Я живу около парка, поэтому прихожу окунуться в прорубь практически каждый день. Знаете, природная вода дает душевный рост. За эти годы я увидела в себе много перемен. Например, ушли многие страхи. Мы же всегда себя преодолеваем: сказать что-то кому-то, сделать что-то… А еще настроение становится более ровным. Ты уже не зависишь от, например, материального положения. Нет у меня чего-то, ну и ладно! Я в прорубь нырну. Главное, чтобы у нас осталась прорубь!

— У вас много единомышленников?



Нина: Около десяти человек, это уже команда! Нас объединило моржевание, познакомила прорубь. А потом нашлись и другие общие интересы: духовная жизнь, баня, лагеря здоровья. Мы всегда рады новичкам. Если мы видим, что человек искренне заинтересован, подходит, задает вопросы, он желает слушать и слышать, мы стараемся ему все объяснить, заинтересовать, вдохновить.

— Как правильно одеться начинающему моржу и что положить в рюкзак?

Владислав: Очень важно, чтобы до проруби ты дошел не замерзший, чтобы тебе было тепло. Одежда должна быть максимально теплой, минимум пуговиц, обязательно шерстяные носки, теплые варежки.

Нина: Одежда должна быть такой, чтобы как можно быстрее можно было одеться (улыбается). В рюкзаке должны лежать коврик для ног, полотенце или ткань, которой можно обернуться и переодеться — снять мокрый купальник и надеть сухое белье. Если бы нам поставили ширмочку — от чужих глаз и от ветра — было бы замечательно. Термос с горячим чаем – обязателен.

Влад: Кто-то после проруби растирается полотенцем, кто-то любит потом пробежаться, чтобы согреться. Главное, правильно окунуться в первый раз, чтобы не отбить интерес. Важен позитивный настрой и грамотный наставник рядом, чтобы мог подсказать и направить. Нельзя нырять в прорубь с мыслью: ой, я сейчас заболею. Тогда лучше совсем не надо.

— Как на ваше увлечение реагируют родные и друзья?

Нина: Мнения разделились. Кто-то говорит, что мы молодцы, гордится нами. У меня сестра в Союзе пенсионеров, мы ей сделали альбом с нашими фотографиями, она на всех презентациях показывает нас. А кто-то крутит пальцем у виска, говорит — вам заняться нечем? Дома что ли дел нет?



— Что можете посоветовать людям, которые захотят заняться моржеванием?

Нина: Здоровье нации очень ценно и важно. Когда человек здоров, то у него вкус к жизни гораздо больше. Он всем интересуется, ему хочется делиться со всеми радостью и позитивом. А когда человек болен, он думает только о себе. Если мы дорожим своей родиной, своей страной, если мы хотим процветать, то обязательно надо заниматься спортом. Если есть у вас желание и возможность — ныряйте в прорубь!



Владислав: Помните, как пел Владимир Высоцкий: «Если очень вам неймется — обтирайтeсь, чем придется, водными займитесь процедурами!» Дома в ванной — контрастный душ, в речке — летом, в проруби — зимой. Контакт с живой водой очищает. Желаю не лишать себя этого! Страшно? Это от недостатка информации. Соберите ее, пообщайтесь со знатоками, вдохновитесь и вперед, в прорубь!

Знаете ли вы, что…

* В разных странах есть свои названия людей, которые увлекаются зимними купаниями. В России и Польше это «моржи». В Финляндии «выдры», «нерпы» и «тюлени», в Латвии «тюлени», в Северной Америке — «белые медведи».



* В Китае моржевание называется аквайс, что означает «вода» и «лед». В Поднебесной аквайс входит в список национальных видов спорта. Китаец Янь Сянбинь попал в Книгу Гиннеса — он провел в ледяной воде 67 минут.



* Моржеванием увлекались многие блистательные умы: врач и философ Гиппократ, полководец Александр Суворов, живописец Илья Репин. Профессора медицины Николай Склифосовский и Сергей Боткин после русской бани любили искупаться в проруби.