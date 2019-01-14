Неудавшееся

На арт-площадке «Барабан» пройдет кинопроказ худших фильмов XXI столетия. Все знают, что есть плохое кино: кто-то по разным причинам его смотрит, кто-то снимает на него серьёзные и смешные обзоры — но мало кто отваживается посвятить ему лучшее время своей жизни. Например, вечер пятницы.

18 января «Барабан» предлагает окунуться в мир самых безнадёжных картин столетия и выбрать лучшую из худших — в знакомой приятной компании.

Стоимость: 100 р.