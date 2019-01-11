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Ничего себе каникулы!

Ничего себе каникулы!

Страна:
Франция, 2018
 
Премьера:
в РФ 17.01.2019
 
Режиссер:
Патрик Кассир
  
Актеры:
Джонатан Коэн, Камиль Шаму, Камилль Коттен, Жереми Элькайм, Венсан Дедьен, Александр Алексеев, Саги Альперин, Бар Леви, Милана Манчева, Кейт Тенисон
  
Жанр:
комедия
  
Продолжительноcть:
102 мин
  

Марион — развязная и свободная, ей за тридцать, она самодостаточна и не слишком разборчива в связях. Знакомиться с парнями в Tinder для нее привычное дело. Бен — серьезный мужчина, слово «рутина» ему хорошо знакомо, и он не слишком опытен в плане знакомств по интернету. Возраст, город Париж и приложение Tinder в телефонах — больше ничего общего между ними нет. Но происходит Match, и эти двое влюбляются друг в друга на первом же свидании. Обезумев от спонтанной радости, они тут же решают отправиться в совместный отпуск. В Болгарию. Дикарями. Как скоро они обнаружат, что их представления об идеальных каникулах, мягко говоря, не совпадают?

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