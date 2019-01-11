Святки в Тульском Экзотариуме
Былинные герои и их верные помощники — животные из славянских сказаний приглашают, чтобы познакомиться поближе, вместе раскрыть тайны грядущего и своими глазами увидеть волшебные трансформации.
Гостей ждет много интересного:
- увлекательные рассказы об истории славянских верований;
- ворожба на судьбу;
- тараканьи бега
- множество чудес, а также ответ на вопрос: можно ли объяснить сверхъестественные явления с помощью науки и самим стать настоящими волшебниками?
Вход осуществляется огранизованными группами, поэтому перед покупкой билета
требуется запись по телефону: (4872) 47−53−92.
Стоимость: 200 р.
Где и когда?
Тула, улица Октябрьская, 26
19 января 2019, суббота
19:00