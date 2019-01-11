Святки в Тульском Экзотариуме

Былинные герои и их верные помощники — животные из славянских сказаний приглашают, чтобы познакомиться поближе, вместе раскрыть тайны грядущего и своими глазами увидеть волшебные трансформации.

Гостей ждет много интересного:

увлекательные рассказы об истории славянских верований;

ворожба на судьбу;

тараканьи бега

множество чудес, а также ответ на вопрос: можно ли объяснить сверхъестественные явления с помощью науки и самим стать настоящими волшебниками?

Вход осуществляется огранизованными группами, поэтому перед покупкой билета

требуется запись по телефону: (4872) 47−53−92.

Стоимость: 200 р.