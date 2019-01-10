афиша
афиша
Регистрация
Астерикс и тайное зелье

Астерикс и тайное зелье

Страна:
Франция, 2018
 
Премьера:
в РФ 17.01.2019
 
Режиссер:
Александр Астье, Луис Клиши
  
Актеры:
Кристиан Клавье, Гийом Бриа, Алекс Лутс, Александр Астье, Даниэль Месгиш, Эли Семун, Бернар Алан, Франсуа Морель, Лионель Астье, Флоренс Форести
  
Жанр:
мультфильм, приключения, семейный
  
Продолжительноcть:
85 мин
  

Могучие галлы издревле черпали силу в секретном напитке, который готовил великий старец. Но пришла беда, откуда не ждали — почтенный друид свалился с дерева и сломал обе ноги. Теперь Астериксу и Обеликсу предстоит отправиться в опасное путешествие, чтобы отыскать нового друида, достойного постичь рецепт тайного зелья...

Купить билет
Сегодня
10:00 Азот (Новомосковск)
10:00 Алмаз Синема
10:10 Киносити
10:50 3D Синема Стар
11:50 Киносити
12:40 3D Синема Стар
12:45 Киносити
12:55 Киносити
13:00 Азот (Новомосковск)
13:30 Алмаз Синема
15:55 Киносити
16:25 Киносити
17:40 Киносити
Завтра
10:00 Азот (Новомосковск)
10:00 Алмаз Синема
10:10 Киносити
10:50 3D Синема Стар
11:50 Киносити
12:40 3D Синема Стар
12:45 Киносити
12:55 Киносити
13:00 Азот (Новомосковск)
13:30 Алмаз Синема
15:55 Киносити
16:25 Киносити
17:40 Киносити
19 января, суббота
10:00 Азот (Новомосковск)
10:10 Киносити
10:50 3D Синема Стар
11:50 Киносити
12:40 3D Синема Стар
12:45 Киносити
12:55 Киносити
13:00 Азот (Новомосковск)
15:55 Киносити
16:25 Киносити
17:40 Киносити
20 января, воскресенье
10:00 Азот (Новомосковск)
10:10 Киносити
10:50 3D Синема Стар
11:50 Киносити
12:40 3D Синема Стар
12:45 Киносити
12:55 Киносити
13:00 Азот (Новомосковск)
15:55 Киносити
16:25 Киносити
17:40 Киносити
21 января, понедельник
10:00 Азот (Новомосковск)
10:10 Киносити
10:50 3D Синема Стар
11:50 Киносити
12:40 3D Синема Стар
12:45 Киносити
12:55 Киносити
13:00 Азот (Новомосковск)
15:55 Киносити
16:25 Киносити
17:40 Киносити
22 января, вторник
10:00 Азот (Новомосковск)
10:10 Киносити
10:50 3D Синема Стар
11:50 Киносити
12:40 3D Синема Стар
12:45 Киносити
12:55 Киносити
13:00 Азот (Новомосковск)
15:55 Киносити
16:25 Киносити
17:40 Киносити
23 января, среда
10:00 Азот (Новомосковск)
10:10 Киносити
10:50 3D Синема Стар
11:50 Киносити
12:40 3D Синема Стар
12:45 Киносити
12:55 Киносити
13:00 Азот (Новомосковск)
15:55 Киносити
16:25 Киносити
17:40 Киносити
Расписание на все дни
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.