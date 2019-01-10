Астерикс и тайное зелье

Страна: Франция, 2018

Премьера: в РФ 17.01.2019

Режиссер: Александр Астье, Луис Клиши

Актеры: Кристиан Клавье, Гийом Бриа, Алекс Лутс, Александр Астье, Даниэль Месгиш, Эли Семун, Бернар Алан, Франсуа Морель, Лионель Астье, Флоренс Форести

Жанр: мультфильм, приключения, семейный

Продолжительноcть: 85 мин

Могучие галлы издревле черпали силу в секретном напитке, который готовил великий старец. Но пришла беда, откуда не ждали — почтенный друид свалился с дерева и сломал обе ноги. Теперь Астериксу и Обеликсу предстоит отправиться в опасное путешествие, чтобы отыскать нового друида, достойного постичь рецепт тайного зелья...