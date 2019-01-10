Астерикс и тайное зелье
Страна:
Франция, 2018
Премьера:
в РФ 17.01.2019
Режиссер:
Александр Астье, Луис Клиши
Актеры:
Кристиан Клавье, Гийом Бриа, Алекс Лутс, Александр Астье, Даниэль Месгиш, Эли Семун, Бернар Алан, Франсуа Морель, Лионель Астье, Флоренс Форести
Жанр:
мультфильм, приключения, семейный
Продолжительноcть:
85 мин
Могучие галлы издревле черпали силу в секретном напитке, который готовил великий старец. Но пришла беда, откуда не ждали — почтенный друид свалился с дерева и сломал обе ноги. Теперь Астериксу и Обеликсу предстоит отправиться в опасное путешествие, чтобы отыскать нового друида, достойного постичь рецепт тайного зелья...
Сегодня
|10:00
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|10:00
|Алмаз Синема
|10:10
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|Синема Стар
|11:50
|Киносити
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|Синема Стар
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|Киносити
|12:55
|Киносити
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|Азот (Новомосковск)
|13:30
|Алмаз Синема
|15:55
|Киносити
|16:25
|Киносити
|17:40
|Киносити
Завтра
|10:00
|Азот (Новомосковск)
|10:00
|Алмаз Синема
|10:10
|Киносити
|10:50 3D
|Синема Стар
|11:50
|Киносити
|12:40 3D
|Синема Стар
|12:45
|Киносити
|12:55
|Киносити
|13:00
|Азот (Новомосковск)
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|Алмаз Синема
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|17:40
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19 января, суббота
|10:00
|Азот (Новомосковск)
|10:10
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|Киносити
|12:40 3D
|Синема Стар
|12:45
|Киносити
|12:55
|Киносити
|13:00
|Азот (Новомосковск)
|15:55
|Киносити
|16:25
|Киносити
|17:40
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20 января, воскресенье
|10:00
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|10:10
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|Синема Стар
|11:50
|Киносити
|12:40 3D
|Синема Стар
|12:45
|Киносити
|12:55
|Киносити
|13:00
|Азот (Новомосковск)
|15:55
|Киносити
|16:25
|Киносити
|17:40
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21 января, понедельник
|10:00
|Азот (Новомосковск)
|10:10
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|Синема Стар
|11:50
|Киносити
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|Синема Стар
|12:45
|Киносити
|12:55
|Киносити
|13:00
|Азот (Новомосковск)
|15:55
|Киносити
|16:25
|Киносити
|17:40
|Киносити
22 января, вторник
|10:00
|Азот (Новомосковск)
|10:10
|Киносити
|10:50 3D
|Синема Стар
|11:50
|Киносити
|12:40 3D
|Синема Стар
|12:45
|Киносити
|12:55
|Киносити
|13:00
|Азот (Новомосковск)
|15:55
|Киносити
|16:25
|Киносити
|17:40
|Киносити
23 января, среда
|10:00
|Азот (Новомосковск)
|10:10
|Киносити
|10:50 3D
|Синема Стар
|11:50
|Киносити
|12:40 3D
|Синема Стар
|12:45
|Киносити
|12:55
|Киносити
|13:00
|Азот (Новомосковск)
|15:55
|Киносити
|16:25
|Киносити
|17:40
|Киносити
Сегодня
|Азот (Новомосковск)
|
10:00
13:00
|Алмаз Синема
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10:00
13:30
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10:10
11:50
12:45
12:55
15:55
16:25
17:40
|Синема Стар
|
3D 10:50
3D 12:40
Завтра
|Азот (Новомосковск)
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10:00
13:00
|Алмаз Синема
|
10:00
13:30
|Киносити
|
10:10
11:50
12:45
12:55
15:55
16:25
17:40
|Синема Стар
|
3D 10:50
3D 12:40
19 января, суббота
|Азот (Новомосковск)
|
10:00
13:00
|Киносити
|
10:10
11:50
12:45
12:55
15:55
16:25
17:40
|Синема Стар
|
3D 10:50
3D 12:40
20 января, воскресенье
|Азот (Новомосковск)
|
10:00
13:00
|Киносити
|
10:10
11:50
12:45
12:55
15:55
16:25
17:40
|Синема Стар
|
3D 10:50
3D 12:40
21 января, понедельник
|Азот (Новомосковск)
|
10:00
13:00
|Киносити
|
10:10
11:50
12:45
12:55
15:55
16:25
17:40
|Синема Стар
|
3D 10:50
3D 12:40
22 января, вторник
|Азот (Новомосковск)
|
10:00
13:00
|Киносити
|
10:10
11:50
12:45
12:55
15:55
16:25
17:40
|Синема Стар
|
3D 10:50
3D 12:40
23 января, среда
|Азот (Новомосковск)
|
10:00
13:00
|Киносити
|
10:10
11:50
12:45
12:55
15:55
16:25
17:40
|Синема Стар
|
3D 10:50
3D 12:40