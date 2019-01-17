Всероссийский день снега
В Некрасово пройдут в соревнованиях по горнолыжному спорту «Всероссийский день снега 2019».
Программа мероприятия:
9.00 — 10.15 — регистрация участников соревнования по параллельному слалому (горные лыжи);
10.15 — 10.30 — просмотр трассы участниками соревнования; 10−30 открытие соревнования.;
10.40 — старт квалификационных заездов;
12.30 — старт финальных заездов;
14.00 — награждение.
Победителей и призёров ждут подарки и призы от партнёров соревнований.
Стоимость: требуется регистрация, для всех участников соревнований будет действовать специальный тариф «День снега» на ски-пасс 500р за 4 часа.
Где и когда?
Ленинский район, Тульская область, Ленинский район, 176 км трассы М2
20 января 2019, воскресенье
09:00