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Всероссийский день снега

Всероссийский день снега

В Некрасово пройдут в соревнованиях по горнолыжному спорту «Всероссийский день снега 2019».

Программа мероприятия:

9.00 — 10.15 — регистрация участников соревнования по параллельному слалому (горные лыжи);

10.15 — 10.30 — просмотр трассы участниками соревнования; 10−30 открытие соревнования.;

10.40 — старт квалификационных заездов;

12.30 — старт финальных заездов;

14.00 — награждение.

Победителей и призёров ждут подарки и призы от партнёров соревнований.

Стоимость: требуется регистрация, для всех участников соревнований будет действовать специальный тариф «День снега» на ски-пасс 500р за 4 часа.

 

Где и когда?
Некрасово, центр активного отдыха
Ленинский район, Тульская область, Ленинский район, 176 км трассы М2
20 января 2019, воскресенье
09:00
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