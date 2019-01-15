Познавательная встреча «Французская живопись XV века»
Тульский областной художественный музей продолжает знакомить слушателей с историей мирового искусства! На этот раз в центре внимания — Возрождение в странах Европы XV- XVI веков. Ведущими мастерами французского Ренессанса были Жан Фуке, мастер Благовещения из Экса и мастер из Мулена, Никола Фроман, Ангерран Картон. Испытывая влияние нидерландских и итальянских живописцев, французские художники сохраняют полностью свою самостоятельность.
Участники встречи узнают, как в этот период формировалась национальная школа живописи, а также познакомятся с жизнью и творчеством выдающихся живописцев того времени.
Стоимость: 100 руб.
Где и когда?
Тула, улица Ф. Энгельса, 64
19 января 2019, суббота
10:30