Познавательная встреча «Французская живопись XV века»

Тульский областной художественный музей продолжает знакомить слушателей с историей мирового искусства! На этот раз в центре внимания — Возрождение в странах Европы XV- XVI веков. Ведущими мастерами французского Ренессанса были Жан Фуке, мастер Благовещения из Экса и мастер из Мулена, Никола Фроман, Ангерран Картон. Испытывая влияние нидерландских и итальянских живописцев, французские художники сохраняют полностью свою самостоятельность.

Участники встречи узнают, как в этот период формировалась национальная школа живописи, а также познакомятся с жизнью и творчеством выдающихся живописцев того времени.

Стоимость: 100 руб.