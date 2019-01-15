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Горький

Горький

На сцене рок-паба «Ирландец» пройдет большой долгожданный концерт орловского рок-коллектива «Горький».

Коллектив пишет музыку в стиле инди-рок. На выступлениях «Горького» меланхоличные и мелодичные баллады сменяются жестокими и энергичными гитарными рифами. Ему удается создавать музыку, которая одновременно не кажется вычурной или излишне «навороченной», но и обладает собственным, моментально узнаваемым звучанием.

Стоимость: 600 р.

Где и когда?
Ирландец, паб
Тула, улица Вильямса, 14
18 января 2019, пятница
19:00
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