На сцене рок-паба «Ирландец» пройдет большой долгожданный концерт орловского рок-коллектива «Горький».

Коллектив пишет музыку в стиле инди-рок. На выступлениях «Горького» меланхоличные и мелодичные баллады сменяются жестокими и энергичными гитарными рифами. Ему удается создавать музыку, которая одновременно не кажется вычурной или излишне «навороченной», но и обладает собственным, моментально узнаваемым звучанием.

Стоимость: 600 р.