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Выходные в Туле: 14-16 сентября

Выходные в Туле: 14-16 сентября

190-летие со дня рождения Л.Н.Толстого, праздник на Куликовом поле, цирк, футбол и другие интересные события. 

На этих выходных вас ждет множество разнообразных мероприятий. Можно поехать на Куликово поле, отправиться в Ясную поляну, сходить в цирк, посетить рок-концерт, поболеть за тульский «Арсенал» или съездить в «Золотой город» на фестиваль «Русская возвышенность». Мы собрали здесь самое интересное.

Концерты

Нервы

Когда: 16 сентября, воскресенье, 19.00
Где: М2, рок-клуб, Тула, ул. Октябрьская, 306
Цена: 1000 р.

В воскресенье на сцене рок-клуба М2 состоится большой концерт рок-группы «Нервы». Это выступление станет особенным: продолжая свой большой гастрольный тур по России, куда вошло более сорока городов, группа подарит жителям Тулы два часа живой музыки, исполнив и проверенные временем хиты, и новые, сочные песни со свежего альбома «Самый дорогой», вторая часть которого вышла в декабре 2017 года.

 

Среднерусская возвышенность: Виктор Салтыков

Когда: 16 сентября, воскресенье, 15.00
Где: «Золотой город», туристический центр, село Петропавловское, улица Степная, 19
Цена: 500 р.

В субботу на сцене туристического комплекса «Золотой город» выступит итальянский эстрадный тенор Al Bano. Для российского слушателя самыми узнаваемыми его хитами стали «Феличита» и «Либерта». Мир музыки Аль Бано полон восхитительных мелодий и песен, которые никогда не надоедают. Их всегда хочется слушать снова и снова. Перед концертом можно прогуляться по живописной территории комплекса «Золотой город», т. к. билет дает право приехать и пользоваться всеми площадками комплекса с 9.00

 

«Среднерусская возвышенность»: E-TYPE

Когда: 15 сентября, суббота, 20.00
Где: Золотой Город, туристический центр, село Петропавловское, улица Степная, 19
Цена: 1000 руб.

В эту субботу в «Золотом городе» выступит Мартин Эрикссон, известный под псевдонимом E-Type — шведский поп-музыкант, работающий в стиле евродэнс.

 

ASSAI

Когда: 15 сентября, суббота, 19.00
Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2
Цена: от 1200 р.

В воскресенье на сцене «Золотого города» выступит известный барабанный кавер-коллектив Moscow HooK. Лучшие барабанщики страны исполнят композиции разных жанров: танцевальную музыку, клубную, рок, концертную, классическую. Теперь их шоу стало более красочным — у группы появились светящиеся барабаны (барабаны со светодиодами). Проект Михаила Потапова изначально создавался для открытия концертов и праздников, но на сегодняшний день это полноценная разнообразная музыкальная программа выступления. Билет на концерт дает право пользоваться всеми развлекательными площадками комплекса с 9.00 текущего дня.

 

Панк-осень в «Ирландце»

Когда: 14 сентября, пятница, 20.00
Где: Ирландец, паб, Тула, улица Вильямса, 14
Цена: 250 р.

В пятницу рок-паб «Ирландец» открывает новый сезон. Открытие рок-сезона этой осени пройдёт по всем правилам панк-рока! Три часа настоящего панка под убойные риффы тульских и московский рок-музыкантов.

Line up: «Взрыв чудА» и «Антилопа Гну» (Тула) и специальный гость из Москвы группа «Костры».

спорт

Матч «Арсенал» — «Крылья Советов»

Когда: 15 сентября, суббота, 19.00
Где: Арсенал, центральный стадион, Тула, проспект Ленина, 87

В Туле на стадионе «Арсенал» состоится матч 7-го тура премьер-лиги.
Матч «Арсенал» — «Крылья Советов» рассудит один из самых авторитетных российских арбитров Сергей Карасев.

годовщины

День воинской славы России на Куликовом поле

Когда: 13−15 сентября, четверг-суббота
Где: Куликово поле, музейный комплекс, деревня Моховое, Куркинский район

В субботу на Куликовом поле состоится празднование Дня воинской славы России — 638 годовщины Куликовской битвы. Исторический праздник развернется на Красном холме Куликова поля у старейшего монумента — памятника-колонны Дмитрию Донскому и в новом музейном комплексе «Куликово поле».

13 сентября — военно-исторический фестиваль «Поле Куликово» откроет торжества, посвященные 638 годовщине Куликовской битвы.

13 и 14 сентября — с традициями Руси и Золотой Орды XIII—XIV вв.еков можно познакомиться в лагере на берегу Дона.

15 сентября — масштабную историческую площадку развернут на территории старейшего мемориала — на Красном холме.

 

Лев Толстой глазами музыкантов

Когда: 16 сентября, воскресенье, 18.30
Где: Тульская областная филармония им. И. А. Михайловского, Тула, проспект Ленина, 51
Вход по пригласительным билетам (спрашивать в кассе филармонии).

В честь 190-летия со дня рождения великого писателя в Зале Дворянского собрания состоится концерт с уникальной программой, составленной из музыкальных произведений на сюжеты Л. Н. Толстого. На концерте будут представлены композиции по сюжету «Воскресенья», «Крейцеровой сонаты», повестей «Казаки» и «Хаджи-Мурат» и романа «Война и мир».

цирк

Королевский цирк Гии Эрадзе

Когда: с 15 сентября по 14 октября
Где: Тульский Государственный Цирк, Тула, улица Советская, 96
Цена: от 1300 р.

Впервые в Тульском государственном цирке пройдут гастроли «Королевского цирка Гии Эрадзе»!

Шоу Гии Эрадзе, это спектакль нового поколения, который не имеет аналогов в мире, ломающий стереотипы о классическом цирке:

  • многообразие животных (африканские львы, суматранские и амурские тигры, ламы, зебры, лошади различных пород, дикобразы, обезьяны, собаки, голуби, кенгуру, антилопа орикс, тибетские яки, лемуры катта и лемуры вари, гиббоны, носухи и многие другие);
  • более 2000 эксклюзивных костюмов;
  • 120 высокопрофессиональных артистов и дрессировщиков

Премьерные спектакли пройдут 15 сентября (суббота) в 17.00 и 16 сентября (воскресенье) в 15.00.

автогонки

ТУЛА-ТРОФИ 2018

Когда: 15 сентября, суббота, 11.00
Где: Суворов
Вход свободный.

В субботу состоится 2-ой этап Чемпионата Тульской области по трофи-рейду. По итогам этого мероприятия будет определен Чемпион Тульской области, а призеры получат официальные спортивные разряды.

На маршруте протяженностью 40 км спорсмены выступят в нескольких зачетных группах:

  • авто: экипажи на автомобилях (первый и второй пилот), как на специально подготовленных, так и на гражданских автомобилях колесной формулы 4×4. Классификация автомобилей согласно нормативным требованиям РАФ.
  • квадро: команды из двух квадроциклов или UTV.

Для всех участников оборудован специальный парк. Весь соревновательный день работает кафе и полевая кухня.

Завершится мероприятие развлекательной музыкальной программой. Торжественное награждение победителей, по доброй традиции, завершится грандиозным фейерверком! Призеры получат дипломы, медали, кубки и ценные призы.

трогательный зоопарк

Звероград

Когда: с 12 сентября по 7 октября.
Где: Тула, ТРЦ «РИО», 2 этаж (рядом с кинотеатром «Синема Стар»).
Цена: будни, дети-100 р., взрослые-150 р., выходные, дети-150 р., взрослые-200 р.

Впервые в Туле выставка усатых, пушистых, пернатых «Звероград»!

У Вас есть уникальная возможность поближе познакомиться с абсолютно разными животными: забавные еноты, пушистые белочки, непоседливые обезьянки, павлины, кролики, забавный козлик и многие другие.

За зверюшками можно не только наблюдать, но еще и сделать фото на память, угостить с рук вкусняшками, погладить и подружиться.

аудиоспектакль-променад

Радиозавод. Голоса

Когда: 14 сентября, пятница, 21.00
Где: «Октава», творческий индустриальный кластер
Тула, улица Каминского, 24
Для участия необходима регистрация.

«Радиозавод. Голоса» — совместный проект первого в России Музея Станка и независимой тульской компании «Барабан». Это документальный променад-спектакль в пространстве музея, основанный на интервью с работниками акустического завода «Октава» разных лет.

Постановка будет показана в Музее станка — в тех самых цехах, где, в свое время, работали герои спектакля, и где сейчас располагается творческий индустриальный кластер «Октава». Зрители, путешествуя по Музею, смогут погрузиться в истории, исполненные артистами при помощи современных медиа-технологий.

выставки

Куликовская битва в изобразительном искусстве

Когда: с 13 сентября, в 11.00
Где: Тульский Кремль (атриум)
Вход свободный.

Куликовская битва нашла свое отражение в многочисленных произведениях русской живописи. Продолжая традиции живописцев XIX—XX вв.еков, современные художники обращаются к истории знаменитого события и создают новые сюжеты Куликовского сражения

На выставке представлены работы Е. И. Данилевского, С. Н. Репина, В. В. Сухова, И. Г. Уралова, Н. П. Фомина, М. В. Фаюстова, С. Н. Трошина, В. В. Зенина, Е. А. Корнеева, Е. В. Камыниной и других.

 

Тульские художники ко дню Города

Когда: с 8 сентября, 10.00
Где: Выставочный зал объединения «Историко-краеведческий музей». Тула, Красноармейский проспект, 16
Цена: взрослые 130 руб., дети-бесплатно.

Традиционная осенняя выставка Тульского отделения Союза художников России. В экспозиции представлено более 70 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства, созданные мастерами разных творческих поколений. Многие из живописцев продолжают реалистическую традицию в изобразительном искусстве.

театры

Открытие нового 26-й сезона в театре «Эрмитаж»

Когда: 15 сентября, суббота, 19.00
Где: Эрмитаж, театр русской драмы, Тула, Щегловская засека, 34
Цена: 150 р.

Театр «Эрмитаж» приглашает всех на открытие нового 26-го театрального сезона. В новом сезоне зрителей ждёт несколько премьер, как детских, так и вечерних спектаклей. Кроме того, часть спектаклей, входящих в постоянный репертуар, будут обновлены. Сезон откроет спектакль — «Наш Антон Павлович Ч…». Это экспериментальная работа труппы театра, в которой предлагается оригинальное прочтение рассказов А. П. Чехова («Критик», «Ночь на кладбище», «Человек в футляре», «Дачники»).

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Счастья! Здоровья!

Три истории любви: три свадьбы, три разные культурные традиции. Герои русской новеллы знают, что именно их свадьба должна быть самой лучшей, а свадебный ролик — самым красивым. Но подруги успевают наговорить лишнего, родители абсолютно не готовы к празднику, а яркое прошлое молодоженов может сорвать церемонию. Вторая история случается с двумя татарскими семьями, для которых свадьба собственных детей оказывается абсолютной неожиданностью, а обстоятельства, толкнувшие ребят на этот шаг, остаются для них загадкой. Героиня нашей третьей истории — коренная москвичка, а ее жених — ассимилированный армянин, выросший в столице. Хотят герои того или нет, но свадьба должна пройти при соблюдении всех традиций, которые молодоженам, конечно же, неизвестны. Всем трём парам хочется пожелать счастья и здоровья — ведь любовь у них уже есть!

Цена: от 140 р.

 

Хищник

Одна из ключевых лент в карьере «австрийского дуба» и экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера, созданная творческим тандемом продюсера «Матрицы» Джоэла Сильвера и режиссера «Крепкого орешка» Джона МакТирнана. Элитное подразделение спецназа ЦРУ, возглавляемое «Голландцем» (Шварценеггер), заброшено в сельву, чтобы освободить экипаж сбитого южноамериканскими партизанами вертолета. Однако в чаще тропического леса военных ожидает нечто гораздо более опасное, чем партизаны. На первый взгляд — простой как три копейки фантастический хоррор о противостоянии человека и инопланетного охотника. На самом деле — многослойная, ироничная политическая сатира, в которой американский «демократизатор» неожиданно для себя оказывается дичью, потенциальной жертвой вооруженного до зубов внеземного разума. Превосходящее человека по всем статьям существо неожиданно откроет для себя достойного противника и вынуждено будет признать в нем равного. Уникальный грим и спецэффекты, созданные гением Стэна Уинстона, воплотившего Терминатора и динозавров Парка Юрского периода, до сих пор заставляют трепетать нервы самых искушенных кинозрителей даже при домашнем просмотре.

Цена: от 140 р.

 

История одного назначения

Пронзительный и трагический рассказ о событиях, участником которых оказывается сам граф Лев Николаевич Толстой. В пехотном полку в Тульской области, куда отправляется на службу вдохновленный передовыми идеями столичный поручик Григорий Колокольцев, происходит военное преступление. Солдату, на плечи которого ложится вина, грозит военный трибунал и расстрел. Колокольцев обращается за помощью к графу Толстому, который решает защитить невиновного. Острая история о сложности выбора и верности собственным идеалам основана на реальных событиях.

Цена: от 140 р.

 

Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.

сегодня, в 12:56 0
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