Выходные в Туле: 14-16 сентября

190-летие со дня рождения Л.Н.Толстого, праздник на Куликовом поле, цирк, футбол и другие интересные события.

На этих выходных вас ждет множество разнообразных мероприятий. Можно поехать на Куликово поле, отправиться в Ясную поляну, сходить в цирк, посетить рок-концерт, поболеть за тульский «Арсенал» или съездить в «Золотой город» на фестиваль «Русская возвышенность». Мы собрали здесь самое интересное.

Концерты

Когда: 16 сентября, воскресенье, 19.00

Где: М2, рок-клуб, Тула, ул. Октябрьская, 306

Цена: 1000 р.

В воскресенье на сцене рок-клуба М2 состоится большой концерт рок-группы «Нервы». Это выступление станет особенным: продолжая свой большой гастрольный тур по России, куда вошло более сорока городов, группа подарит жителям Тулы два часа живой музыки, исполнив и проверенные временем хиты, и новые, сочные песни со свежего альбома «Самый дорогой», вторая часть которого вышла в декабре 2017 года.

Когда: 16 сентября, воскресенье, 15.00

Где: «Золотой город», туристический центр, село Петропавловское, улица Степная, 19

Цена: 500 р.

В субботу на сцене туристического комплекса «Золотой город» выступит итальянский эстрадный тенор Al Bano. Для российского слушателя самыми узнаваемыми его хитами стали «Феличита» и «Либерта». Мир музыки Аль Бано полон восхитительных мелодий и песен, которые никогда не надоедают. Их всегда хочется слушать снова и снова. Перед концертом можно прогуляться по живописной территории комплекса «Золотой город», т. к. билет дает право приехать и пользоваться всеми площадками комплекса с 9.00

Когда: 15 сентября, суббота, 20.00

Где: Золотой Город, туристический центр, село Петропавловское, улица Степная, 19

Цена: 1000 руб.

В эту субботу в «Золотом городе» выступит Мартин Эрикссон, известный под псевдонимом E-Type — шведский поп-музыкант, работающий в стиле евродэнс.

Когда: 15 сентября, суббота, 19.00

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Цена: от 1200 р.

В воскресенье на сцене «Золотого города» выступит известный барабанный кавер-коллектив Moscow HooK. Лучшие барабанщики страны исполнят композиции разных жанров: танцевальную музыку, клубную, рок, концертную, классическую. Теперь их шоу стало более красочным — у группы появились светящиеся барабаны (барабаны со светодиодами). Проект Михаила Потапова изначально создавался для открытия концертов и праздников, но на сегодняшний день это полноценная разнообразная музыкальная программа выступления. Билет на концерт дает право пользоваться всеми развлекательными площадками комплекса с 9.00 текущего дня.

Когда: 14 сентября, пятница, 20.00

Где: Ирландец, паб, Тула, улица Вильямса, 14

Цена: 250 р.

В пятницу рок-паб «Ирландец» открывает новый сезон. Открытие рок-сезона этой осени пройдёт по всем правилам панк-рока! Три часа настоящего панка под убойные риффы тульских и московский рок-музыкантов.

Line up: «Взрыв чудА» и «Антилопа Гну» (Тула) и специальный гость из Москвы группа «Костры».

спорт

Когда: 15 сентября, суббота, 19.00

Где: Арсенал, центральный стадион, Тула, проспект Ленина, 87

В Туле на стадионе «Арсенал» состоится матч 7-го тура премьер-лиги.

Матч «Арсенал» — «Крылья Советов» рассудит один из самых авторитетных российских арбитров Сергей Карасев.

годовщины

Когда: 13−15 сентября, четверг-суббота

Где: Куликово поле, музейный комплекс, деревня Моховое, Куркинский район

В субботу на Куликовом поле состоится празднование Дня воинской славы России — 638 годовщины Куликовской битвы. Исторический праздник развернется на Красном холме Куликова поля у старейшего монумента — памятника-колонны Дмитрию Донскому и в новом музейном комплексе «Куликово поле».

13 сентября — военно-исторический фестиваль «Поле Куликово» откроет торжества, посвященные 638 годовщине Куликовской битвы.

13 и 14 сентября — с традициями Руси и Золотой Орды XIII—XIV вв. еков можно познакомиться в лагере на берегу Дона.

15 сентября — масштабную историческую площадку развернут на территории старейшего мемориала — на Красном холме.

Когда: 16 сентября, воскресенье, 18.30

Где: Тульская областная филармония им. И. А. Михайловского , Тула, проспект Ленина, 51

Вход по пригласительным билетам (спрашивать в кассе филармонии).

В честь 190-летия со дня рождения великого писателя в Зале Дворянского собрания состоится концерт с уникальной программой, составленной из музыкальных произведений на сюжеты Л. Н. Толстого . На концерте будут представлены композиции по сюжету «Воскресенья», «Крейцеровой сонаты», повестей «Казаки» и «Хаджи-Мурат» и романа «Война и мир».

цирк

Когда: с 15 сентября по 14 октября

Где: Тульский Государственный Цирк, Тула, улица Советская, 96

Цена: от 1300 р.

Впервые в Тульском государственном цирке пройдут гастроли «Королевского цирка Гии Эрадзе»!

Шоу Гии Эрадзе, это спектакль нового поколения, который не имеет аналогов в мире, ломающий стереотипы о классическом цирке:

многообразие животных (африканские львы, суматранские и амурские тигры, ламы, зебры, лошади различных пород, дикобразы, обезьяны, собаки, голуби, кенгуру, антилопа орикс, тибетские яки, лемуры катта и лемуры вари, гиббоны, носухи и многие другие);

более 2000 эксклюзивных костюмов;

120 высокопрофессиональных артистов и дрессировщиков

Премьерные спектакли пройдут 15 сентября (суббота) в 17.00 и 16 сентября (воскресенье) в 15.00.

автогонки

Когда: 15 сентября, суббота, 11.00

Где: Суворов

Вход свободный.

В субботу состоится 2-ой этап Чемпионата Тульской области по трофи-рейду. По итогам этого мероприятия будет определен Чемпион Тульской области, а призеры получат официальные спортивные разряды.

На маршруте протяженностью 40 км спорсмены выступят в нескольких зачетных группах:

авто: экипажи на автомобилях (первый и второй пилот), как на специально подготовленных, так и на гражданских автомобилях колесной формулы 4×4. Классификация автомобилей согласно нормативным требованиям РАФ.

квадро: команды из двух квадроциклов или UTV.

Для всех участников оборудован специальный парк. Весь соревновательный день работает кафе и полевая кухня.

Завершится мероприятие развлекательной музыкальной программой. Торжественное награждение победителей, по доброй традиции, завершится грандиозным фейерверком! Призеры получат дипломы, медали, кубки и ценные призы.

трогательный зоопарк

Когда: с 12 сентября по 7 октября.

Где: Тула, ТРЦ «РИО», 2 этаж (рядом с кинотеатром «Синема Стар»).

Цена: будни, дети-100 р., взрослые-150 р., выходные, дети-150 р., взрослые-200 р.

Впервые в Туле выставка усатых, пушистых, пернатых «Звероград»!

У Вас есть уникальная возможность поближе познакомиться с абсолютно разными животными: забавные еноты, пушистые белочки, непоседливые обезьянки, павлины, кролики, забавный козлик и многие другие.

За зверюшками можно не только наблюдать, но еще и сделать фото на память, угостить с рук вкусняшками, погладить и подружиться.

аудиоспектакль-променад

Когда: 14 сентября, пятница, 21.00

Где: «Октава», творческий индустриальный кластер

Тула, улица Каминского, 24

Для участия необходима регистрация.

«Радиозавод. Голоса» — совместный проект первого в России Музея Станка и независимой тульской компании «Барабан». Это документальный променад-спектакль в пространстве музея, основанный на интервью с работниками акустического завода «Октава» разных лет.

Постановка будет показана в Музее станка — в тех самых цехах, где, в свое время, работали герои спектакля, и где сейчас располагается творческий индустриальный кластер «Октава». Зрители, путешествуя по Музею, смогут погрузиться в истории, исполненные артистами при помощи современных медиа-технологий.

выставки

Когда: с 13 сентября, в 11.00

Где: Тульский Кремль (атриум)

Вход свободный.

Куликовская битва нашла свое отражение в многочисленных произведениях русской живописи. Продолжая традиции живописцев XIX—XX вв. еков, современные художники обращаются к истории знаменитого события и создают новые сюжеты Куликовского сражения

На выставке представлены работы Е. И. Данилевского , С. Н. Репина , В. В. Сухова , И. Г. Уралова , Н. П. Фомина , М. В. Фаюстова , С. Н. Трошина , В. В. Зенина , Е. А. Корнеева , Е. В. Камыниной и других.

Когда: с 8 сентября, 10.00

Где: Выставочный зал объединения «Историко-краеведческий музей». Тула, Красноармейский проспект, 16

Цена: взрослые 130 руб., дети-бесплатно.

Традиционная осенняя выставка Тульского отделения Союза художников России. В экспозиции представлено более 70 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства, созданные мастерами разных творческих поколений. Многие из живописцев продолжают реалистическую традицию в изобразительном искусстве.

театры

Когда: 15 сентября, суббота, 19.00

Где: Эрмитаж, театр русской драмы, Тула, Щегловская засека, 34

Цена: 150 р.

Театр «Эрмитаж» приглашает всех на открытие нового 26-го театрального сезона. В новом сезоне зрителей ждёт несколько премьер, как детских, так и вечерних спектаклей. Кроме того, часть спектаклей, входящих в постоянный репертуар, будут обновлены. Сезон откроет спектакль — «Наш Антон Павлович Ч…». Это экспериментальная работа труппы театра, в которой предлагается оригинальное прочтение рассказов А. П. Чехова («Критик», «Ночь на кладбище», «Человек в футляре», «Дачники»).

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Три истории любви: три свадьбы, три разные культурные традиции. Герои русской новеллы знают, что именно их свадьба должна быть самой лучшей, а свадебный ролик — самым красивым. Но подруги успевают наговорить лишнего, родители абсолютно не готовы к празднику, а яркое прошлое молодоженов может сорвать церемонию. Вторая история случается с двумя татарскими семьями, для которых свадьба собственных детей оказывается абсолютной неожиданностью, а обстоятельства, толкнувшие ребят на этот шаг, остаются для них загадкой. Героиня нашей третьей истории — коренная москвичка, а ее жених — ассимилированный армянин, выросший в столице. Хотят герои того или нет, но свадьба должна пройти при соблюдении всех традиций, которые молодоженам, конечно же, неизвестны. Всем трём парам хочется пожелать счастья и здоровья — ведь любовь у них уже есть!

Цена: от 140 р.

Одна из ключевых лент в карьере «австрийского дуба» и экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера, созданная творческим тандемом продюсера «Матрицы» Джоэла Сильвера и режиссера «Крепкого орешка» Джона МакТирнана. Элитное подразделение спецназа ЦРУ, возглавляемое «Голландцем» (Шварценеггер), заброшено в сельву, чтобы освободить экипаж сбитого южноамериканскими партизанами вертолета. Однако в чаще тропического леса военных ожидает нечто гораздо более опасное, чем партизаны. На первый взгляд — простой как три копейки фантастический хоррор о противостоянии человека и инопланетного охотника. На самом деле — многослойная, ироничная политическая сатира, в которой американский «демократизатор» неожиданно для себя оказывается дичью, потенциальной жертвой вооруженного до зубов внеземного разума. Превосходящее человека по всем статьям существо неожиданно откроет для себя достойного противника и вынуждено будет признать в нем равного. Уникальный грим и спецэффекты, созданные гением Стэна Уинстона, воплотившего Терминатора и динозавров Парка Юрского периода, до сих пор заставляют трепетать нервы самых искушенных кинозрителей даже при домашнем просмотре.

Цена: от 140 р.

Пронзительный и трагический рассказ о событиях, участником которых оказывается сам граф Лев Николаевич Толстой. В пехотном полку в Тульской области, куда отправляется на службу вдохновленный передовыми идеями столичный поручик Григорий Колокольцев, происходит военное преступление. Солдату, на плечи которого ложится вина, грозит военный трибунал и расстрел. Колокольцев обращается за помощью к графу Толстому, который решает защитить невиновного. Острая история о сложности выбора и верности собственным идеалам основана на реальных событиях.

Цена: от 140 р.

Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.