Peugeot Traveller: Поедем бизнес-классом!

Фото Алексея Пирязева.

До этого тест-драйва я еще не встречал более универсального и комфортного автомобиля.

Никогда не задумывался о покупке минивэна и вообще не смотрел в сторону автомобилей габаритнее кроссовера. Но стоило раз познакомиться поближе с Peugeot Traveller, как он захватил всё мое внимание и завоевал сердце.

Автомобиль подойдет как большой семье, так и путешественникам и бизнесменам. Он станет прекрасным корпоративным автомобилем для вашей компании; будет удобен для руководителя: и в аэропорт с комфортом добросит, и на пикник вывезет.

Для предпринимателей Peugeot Traveller — удобный «офис на колесах». А еще — отличный способ сэкономить. Peugeot Traveller заменит все: для водителя и пассажиров он легковушка, а для грузов — почти фургон. Он решает самые разные задачи и при этом легок в управлении, экономичен и оснащен буквально всеми современными системами управления и электронными помощниками. Ездить на нем — удовольствие!

Павел Журавлёв , старший менеджер отдела продаж салона PEUGEOT CITROEN — ООО «Автокласс Центр»:

Павел Журавлёв – Платформа этого автомобиля очень популярна и востребована. Ее используют сразу три крупных производителя — Peugeot, Citroën и Toyota (Toyota не поставляется на российский рынок), которые кардинально не отличаются внешне, только передним бампером. Три мировых бренда, объединив усилия, создали эту модель, именно поэтому она стала лидером в своем классе, вобрав лучший опыт.

…Я тестировал Peugeot Traveller в комплектации Business VIP (есть еще Active).

Длина кузова может быть разной. Active поставляется в двух вариантах – 495 см и 530 см. Топовый вариант – Business VIP – бывает только Long 530 см. Длина увеличивается за счет багажного отделения. Оно внушительное: максимум 1384 литра!

Внешность у Peugeot Traveller яркая и стильная. Он настоящий европеец: строг в профиль, брутален анфас.

А что внутри?

Очень просторный салон, сзади два ряда сидений. В Business VIP легко усядутся семь человек. Кожаные кресла свободно двигаются в салоне, их можно подогнать под себя. Или разложить, устроив «спальный вагон» — настоящий дом на колесах! А можно и вовсе снять кресла, чтобы, к примеру, перевезти что-то габаритное. Сиденья снимаются одним движением — даже девушка справится.

Первый ряд задних сидений можно повернуть против хода движения, чтобы провести бизнес-совещание на выезде или пообедать всей семьей, остановившись отдохнуть в долгой поездке. Есть возможность заказать комплектацию со складным столиком — еще удобнее! В «максималке» в кресла встроены массажеры, а передние сиденья оснащены электроприводом.

Для водителя и переднего пассажира предусмотрен двухзонный климат-контроль, для сидящих на задних рядах — кондиционер. Каждый может настроить температуру и угол обдува под себя, что очень удобно.

Базовая комплектация оснащена отличной системой послепускового подогрева Webasto. В варианте Business VIP — реверанс российским зимам — система предпускового подогрева двигателя.

C комфортом, я выяснил, всё отлично.

С безопасностью тоже полный порядок — все 5*. На всех креслах — ремни, фронтальные и боковые подушки, в салоне Business VIP — еще и защитные шторки.

что под капотом?

Удачное сочетание экономичного дизельного двигателя и очень надежной автоматической японской коробки Aisin. Это лидер по производству автоматических трансмиссий.

Максимальная комплектация поставляется только с автоматом, в базовой возможна механика. Привод — передний.

Я тестировал автомобиль с 2-литровым турбодизельным двигателем мощностью 150 «лошадей» + 6-ступенчатый автомат.

Автомобиль очень динамичный для своего класса, а средний расход топлива — всего 5,9 литра.

А главное — меня совершенно восхитил угол разворота Peugeot Traveller. Управлять им так же легко, как привычным легковым автомобилем.

Александр, владелец Peugeot Traveller — Мы покупали Traveller для своей большой семьи — у нас трое детей, и мы — увлеченные путешественники, — говорит владелец Peugeot Traveller Александр. — Когда пришли в салон выбирать автомобиль попросторнее, нам предложили присмотреться к минивэну. Жена сначала была категорически против, но я уговорил ее на тест-драйве сесть за руль. И уже через пару кварталов она буквально влюбилась в Traveller! Никакой разницы в управлении с ее кроссовером не заметила. И права нужны категории «В». На вид Traveller немаленький, но явно создан для безопасной и комфортной езды. У нас он уже год, и мы без него никуда!

К вопросу об управлении

Всё действительно очень просто. У водителя Peugeo Traveller Business VIP множество электронных помощников. Например, система Grip control с несколькими режимами: грязь, песок, снег. Забуксовало одно колесо, автоматически подключается другое.

Traveller Business VIP cнабжен всеми необходимыми системами безопасности — ESP, ABS, передний и задний парктроники, адаптивный круиз-контроль, а также камера с круговым обзором. И даже больше: есть функция контроля дистанции от впереди идущего автомобиля или препятствия. Порадовал бесключевой доступ и кнопка запуска двигателя.

Камера заднего вида выводит изображение на сенсорный экран диагональю 7” – он покажет штатную навигацию. Также имеется проекция на лобовое стекло с настраиваемой информацией для водителя — скорость, дорожные знаки, круиз-контроль, слежение за дорожной разметкой.

Автомобиль оснащен электроприводом боковых дверей и сенсором бесконтактного открытия дверей «свободные руки». Очень удобная вещь!

В VIP-комплектации на автомобиле установлен ксенон, адаптивные фары.

Еще один реверанс российским условиям — приличный дорожный просвет — 178 мм. Благодаря коротким свесам нет угрозы упереться в бордюр или притереться, когда спускаешься с горки. Колеса — R17 с литыми дисками + полноценная запаска.

Автомобиль с большим достоинством выдержал настоящий внедорожный тест-драйв!

А как дела с надежностью и гарантией?

Кузов Peugeot Traveller полностью оцинкован, на него дают 12 лет гарантии от сквозной коррозии. На сам автомобиль гарантия возможна до 5 лет.

Автомобили собирают в Калуге, на одном из лучших заводов, где применяется плазменная сварка. К слову, таких плазмотронов всего несколько в мире, один из них как раз на калужском заводе. Никаких «детских болезней» в виде зазоров вы просто не найдете: линия точно налажена.

– Автомобиль крайне надежный, мы продаем их уже год, — говорит Павел Журавлев. — Многие покупатели Traveller используют его в поездках по России и Европе. Один из покупателей проехал без малого 200 000 км и так расхвалил свой Traveller среди друзей, что трое из них приобрели у нас такие же минивэны. Что не удивительно, ведь его автомобиль в состоянии, как будто только что выехал из салона.

Не будем скромничать: компания «Автокласс» — один из лидеров по продажам этих автомобилей в России! К нам едут за автомобилями Peugeot не только туляки и жители региона, но и из соседних областей и даже Москвы.

Базовая комплектация автомобиля обойдется в 1 млн 999 тыс. 900 рублей,

Business VIP — от 2 799 000 рублей.

Только в сентябре!

В салоне Peugeot группы компаний «Автокласс Центр» (Тула, ул. Лейтейзена, 1-а) скидка на Peugeot Traveller до 300 тысяч рублей!

Кстати, только в сентябре покупатели Peugeot Traveller бесплатно получат карту привилегий. Что дает такая карта? Одна бесплатная комплексная мойка в месяц, шиномонтаж без очереди, сезонное хранение шин, подменное авто на случай непредвиденных ситуаций. Один раз в год уход за кузовом (полировка) и другие привилегии. Обычная стоимость карты – 45 тысяч рублей.

Выгодный лизинг, выгодный кредит.

Автосалон PEUGEOT

Тула, ул. Лейтейзена, 1-а.

Телефон 8 (4872)70-60-30.

Peugeot Traveller Active

Peugeot Traveller Business VIP