Страна: США, 1987

Режиссер: Джон МакТирнан

Актеры: Арнольд Шварценеггер, Карл Уэзерс, Эльпидия Каррильо, Билл Дьюк, Джесси Вентура

Жанр: ужасы, фантастика

Продолжительноcть: 104 мин

Бюджет: $15 000 000

Рейтинг Кинопоиска: 7,89

Одна из ключевых лент в карьере «австрийского дуба» и экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера, созданная творческим тандемом продюсера «Матрицы» Джоэла Сильвера и режиссера «Крепкого орешка» Джона МакТирнана. Элитное подразделение спецназа ЦРУ, возглавляемое «Голландцем» (Шварценеггер), заброшено в сельву, чтобы освободить экипаж сбитого южноамериканскими партизанами вертолета. Однако в чаще тропического леса военных ожидает нечто гораздо более опасное, чем партизаны. На первый взгляд — простой как три копейки фантастический хоррор о противостоянии человека и инопланетного охотника. На самом деле — многослойная, ироничная политическая сатира, в которой американский «демократизатор» неожиданно для себя оказывается дичью, потенциальной жертвой вооруженного до зубов внеземного разума. Превосходящее человека по всем статьям существо неожиданно откроет для себя достойного противника и вынуждено будет признать в нем равного. Уникальный грим и спецэффекты, созданные гением Стэна Уинстона, воплотившего Терминатора и динозавров Парка Юрского периода, до сих пор заставляют трепетать нервы самых искушенных кинозрителей даже при домашнем просмотре.