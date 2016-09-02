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Хищник

Хищник

Страна:
США, 1987
 
Режиссер:
Джон МакТирнан
  
Актеры:
Арнольд Шварценеггер, Карл Уэзерс, Эльпидия Каррильо, Билл Дьюк, Джесси Вентура
  
Жанр:
ужасы, фантастика
  
Продолжительноcть:
104 мин
  
Бюджет:
$15 000 000
  
Рейтинг Кинопоиска:
7,89
          
 

Одна из ключевых лент в карьере «австрийского дуба» и экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера, созданная творческим тандемом продюсера «Матрицы» Джоэла Сильвера и режиссера «Крепкого орешка» Джона МакТирнана. Элитное подразделение спецназа ЦРУ, возглавляемое «Голландцем» (Шварценеггер), заброшено в сельву, чтобы освободить экипаж сбитого южноамериканскими партизанами вертолета. Однако в чаще тропического леса военных ожидает нечто гораздо более опасное, чем партизаны. На первый взгляд — простой как три копейки фантастический хоррор о противостоянии человека и инопланетного охотника. На самом деле — многослойная, ироничная политическая сатира, в которой американский «демократизатор» неожиданно для себя оказывается дичью, потенциальной жертвой вооруженного до зубов внеземного разума. Превосходящее человека по всем статьям существо неожиданно откроет для себя достойного противника и вынуждено будет признать в нем равного. Уникальный грим и спецэффекты, созданные гением Стэна Уинстона, воплотившего Терминатора и динозавров Парка Юрского периода, до сих пор заставляют трепетать нервы самых искушенных кинозрителей даже при домашнем просмотре.

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