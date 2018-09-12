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Открытие нового 26-й сезона в театре «Эрмитаж»

Открытие нового 26-й сезона в театре «Эрмитаж»

Театр «Эрмитаж» приглашает всех на открытие нового 26-го театрального сезона. 

Для 26-го сезона художественный руководитель театра Сергей Мазанов приготовил много сюрпризов и интересных творческих решений. В новом сезоне зрителей ждёт несколько премьер, как детских, так и вечерних спектаклей. Кроме того, часть спектаклей, входящих в постоянный репертуар, будут обновлены.

Примером такой постановки станет первый, в этом сезоне, спектакль — «Наш Антон Павлович Ч…».Это экспериментальная работа труппы театра, в которой предлагается оригинальное прочтение рассказов А. П. Чехова («Критик», «Ночь на кладбище», «Человек в футляре», «Дачники»). В качестве режиссёра и художника-постановщика Сергей Мазанов постарался бережно донести до зрителя каждое слово, написанное автором рассказов, добавив авторское видение. Атмосфера спектакля наполнена иногда иронией, иногда откровенным шутовством и буффонадой, иногда лирической грустью. Одной из уникальных особенностей обновлённого спектакля стала живое музыкальное сопровождение в исполнении струнного ансамбля El Classic.

Также в этом сезоне театр «Эрмитаж» готовит новый новогодний спектакль и интерактивную программу для всей семьи, билеты на которые появятся в продаже совсем скоро.

Увидеть спектакль «Наш Антон Павлович Ч…» зрители смогут уже в эту субботу на основной сцене театра. Одним из сюрпризов этого сезона без сомнения станет обновлённое фойе театра, которое позволит зрителям погрузиться в театральную атмосферу ещё до того, как они попадут в зал.

Приобрести билеты на этот и другие спектакли уже можно в кассе Театрально-концертного центра «Эрмитаж» и на сайте.

Справки и бронирование билетов по телефонам 71−67−68, 71−67−33.

Где и когда?
Театрально-концертный центр
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
15 сентября 2018, суббота
19:00
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