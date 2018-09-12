Открытие нового 26-й сезона в театре «Эрмитаж»
Театр «Эрмитаж» приглашает всех на открытие нового 26-го театрального сезона.
Для 26-го сезона художественный руководитель театра Сергей Мазанов приготовил много сюрпризов и интересных творческих решений. В новом сезоне зрителей ждёт несколько премьер, как детских, так и вечерних спектаклей. Кроме того, часть спектаклей, входящих в постоянный репертуар, будут обновлены.
Примером такой постановки станет первый, в этом сезоне, спектакль — «Наш Антон Павлович Ч…».Это экспериментальная работа труппы театра, в которой предлагается оригинальное прочтение рассказов
Также в этом сезоне театр «Эрмитаж» готовит новый новогодний спектакль и интерактивную программу для всей семьи, билеты на которые появятся в продаже совсем скоро.
Увидеть спектакль «Наш Антон Павлович Ч…» зрители смогут уже в эту субботу на основной сцене театра. Одним из сюрпризов этого сезона без сомнения станет обновлённое фойе театра, которое позволит зрителям погрузиться в театральную атмосферу ещё до того, как они попадут в зал.
Приобрести билеты на этот и другие спектакли уже можно в кассе Театрально-концертного центра «Эрмитаж» и на сайте.
Справки и бронирование билетов по телефонам 71−67−68, 71−67−33.