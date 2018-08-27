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ASSAI

ASSAI

На сцене Городского концертного зала выступит симфонический оркестр ASSAI с программой «Волшебные миры Хаяо Миядзаки». В программу выступления вошла музыка из фильмов Хаяо Миядзаки. Дирижёр — Заслуженный деятель искусств России Сергей Кузнецов.

Концерт унесет зрителя в необъятные, феерические, немного сюрреалистичные, сказочно красивые, и между тем понятные и близкие миры Хаяо Миядзаки. Миры, которые не отпускают. В них хочется возвращаться снова и снова. Хочется верить, что Софи, Хаул, Тихиро, Хаку, Кики, Сан, Аситака, Навсикая, Сита, Пазу, все они существуют в реальности.

«Волшебные миры Хаяо Миядзаки» — один из музыкальных проектов, созданных на основе творчества знаменитого режиссёра. В «волшебных мирах» собраны лучшие саундтреки фильмов студии «Гибли». В концерте, в исполнении симфонического оркестра, звучит музыка из таких шедевров анимации, как:

  • «Ходячий замок»;
  • «Унесенные Призраками»;
  • «Мой сосед Тоторо»;
  • «Ведьмина служба доставки»;
  • «Небесный замок Лапута»;
  • «Навсикая из Долины Ветров»

В основном, это музыка знаменитого Дзё Хисаиси, создателя «Мирового оркестра мечты», одного из самых известных японских композиторов.

Подробности по телефонам: 
79−03−86, 8 (905) 621−60−02.
 
Билеты можно приобрести в ТЦ «Подкова» (ул. Коминтерна, 2-a) и в Тульском областном центре молодёжи (бывшее ДКЖ), ул. Демонстрации, 134.
Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
15 сентября 2018, суббота
19:00
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