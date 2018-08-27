На сцене Городского концертного зала выступит симфонический оркестр ASSAI с программой «Волшебные миры Хаяо Миядзаки». В программу выступления вошла музыка из фильмов Хаяо Миядзаки. Дирижёр — Заслуженный деятель искусств России Сергей Кузнецов.

Концерт унесет зрителя в необъятные, феерические, немного сюрреалистичные, сказочно красивые, и между тем понятные и близкие миры Хаяо Миядзаки. Миры, которые не отпускают. В них хочется возвращаться снова и снова. Хочется верить, что Софи, Хаул, Тихиро, Хаку, Кики, Сан, Аситака, Навсикая, Сита, Пазу, все они существуют в реальности.

«Волшебные миры Хаяо Миядзаки» — один из музыкальных проектов, созданных на основе творчества знаменитого режиссёра. В «волшебных мирах» собраны лучшие саундтреки фильмов студии «Гибли». В концерте, в исполнении симфонического оркестра, звучит музыка из таких шедевров анимации, как:

«Ходячий замок»;

«Унесенные Призраками»;

«Мой сосед Тоторо»;

«Ведьмина служба доставки»;

«Небесный замок Лапута»;

«Навсикая из Долины Ветров»

В основном, это музыка знаменитого Дзё Хисаиси, создателя «Мирового оркестра мечты», одного из самых известных японских композиторов.

Подробности по телефонам: 79−03−86, 8 (905) 621−60−02.

Билеты можно приобрести в ТЦ «Подкова» (ул. Коминтерна, 2-a) и в Тульском областном центре молодёжи (бывшее ДКЖ), ул. Демонстрации, 134.