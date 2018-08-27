ASSAI
На сцене Городского концертного зала выступит симфонический оркестр ASSAI с программой «Волшебные миры Хаяо Миядзаки». В программу выступления вошла музыка из фильмов Хаяо Миядзаки. Дирижёр — Заслуженный деятель искусств России Сергей Кузнецов.
Концерт унесет зрителя в необъятные, феерические, немного сюрреалистичные, сказочно красивые, и между тем понятные и близкие миры Хаяо Миядзаки. Миры, которые не отпускают. В них хочется возвращаться снова и снова. Хочется верить, что Софи, Хаул, Тихиро, Хаку, Кики, Сан, Аситака, Навсикая, Сита, Пазу, все они существуют в реальности.
«Волшебные миры Хаяо Миядзаки» — один из музыкальных проектов, созданных на основе творчества знаменитого режиссёра. В «волшебных мирах» собраны лучшие саундтреки фильмов студии «Гибли». В концерте, в исполнении симфонического оркестра, звучит музыка из таких шедевров анимации, как:
- «Ходячий замок»;
- «Унесенные Призраками»;
- «Мой сосед Тоторо»;
- «Ведьмина служба доставки»;
- «Небесный замок Лапута»;
- «Навсикая из Долины Ветров»
В основном, это музыка знаменитого Дзё Хисаиси, создателя «Мирового оркестра мечты», одного из самых известных японских композиторов.
Подробности по телефонам:79−03−86, 8 (905) 621−60−02.