День воинской славы России на Куликовом поле

В третью субботу сентября на Куликовом поле состоится празднование Дня воинской славы России — 638 годовщины Куликовской битвы. Исторический праздник развернется на Красном холме Куликова поля у старейшего монумента — памятника-колонны Дмитрию Донскому и в новом музейном комплексе «Куликово поле».

15 сентября многочисленных туристов погрузят в эпоху Средневековья участники военно-исторического фестиваля «Поле Куликово». Более 20 лет он открывает сентябрьские торжества, посвященные победе войска Дмитрия Донского над Мамаем в 1380 году.

За несколько дней до главных торжеств реконструкторы собираются на берегу Дона у деревни Татинки, где переправлялись русские ратники по пути к месту сражения. Это порядка 350 представителей военно-исторических клубов и ремесленников из Москвы и Московской области (Чехов, Коломна, Краснознаменск, Кашира, Ивантеевка, Щелково), Саратова и Энгельса, Пскова, Ижевска, Белгорода, Санкт-Петербурга, Иванова и Ивановской области, Казани, Тулы и Тульской области, Великого Новгорода, Воркуты, Пензы, Рязани, Владимира и Владимирской области (Суздаль, Кольчугино, Радужный), Липецка и Чаплыгина, Калуги, Тольятти, Ростова-на-Дону и Ростовской области, Нижнего Новгорода, Воронежской области (Бобров, Борисоглебск), Ярославской области (Переславль-Залесский, Рыбинск), Череповца, Твери, Харькова.

Здесь оживёт летописная история Мамаева побоища. Спустя шесть веков на Куликовом поле вновь сходятся воины московского князя Дмитрия Ивановича и войско Мамая, сражаются Пересвет с Челубеем, вооруженная конница и пешая рать.

13 сентября - военно-исторический фестиваль «Поле Куликово» откроет торжества, посвященные 638 годовщине Куликовской битвы.

13 и 14 сентября - с традициями Руси и Золотой Орды XIII-XIV веков можно познакомиться в лагере на берегу Дона.

15 сентября - масштабную историческую площадку развернут на территории старейшего мемориала – на Красном холме.

Программа мероприятий 15 сентября на Красном холме:

Гостей ждут турниры по историческому фехтованию, дефиле исторического костюма, показательные выступления и соревнования конников, выступления студии артистического фехтования «Демисеркль».

Весь день работают интерактивные площадки.

Краснохолмская ярмарка: уличные кафе и торговля продуктовым сувениром.



Поляна мастеров: выставка-продажа изделий художественного и декоративно-прикладного творчества, мастер-классы и ярмарка продукции пчеловодства.



Средневековое торжище: аутентичные сувениры мастеров-реконструкторов. Ткани, шкуры, льняная одежда, шелк ручной работы, реплики украшений и аксессуары, доспехи и оружие, деревянная и керамическая посуда, плетеные корзины. Традиционно, сувениры для детей — деревянные мечи и щиты, шлемы. Также на площадке — историческая кухня. На мастер-классах — гончарное, оружейное, ювелирное, кожевенное ремесла, бусоделие, ткачество на стане, резьба по дереву, набойка по ткани, плетение поясов на вилочке.



Епифанское подворье: интерактивная площадка "Музея купеческого быта". Соревнования по растопке дровяного самовара, купеческая викторина, игра в городки и шашки, чаепитие.



Исторические биваки: эпоха Куликовской битвы и интерактивная площадка «Сказание о Мамаевом побоище»; епифанские стрельцы (XVII век); Куликово поле. 1941 год.



Богатырская застава: игровые состязания по метанию копий-сулиц и стрельбе из лука, бои на спортивных мечах.

15 сентября музейный комплекс «Куликово поле» приглашает к подробному знакомству с историей Куликовской битвы в стенах музея. Здесь же прохойдёт Международный турнир по историческому фехтованию на приз «Куликова поля» — полноконтактные поединки на стальном вооружении под эгидой международной лиги World Medieval Fighting Championship.

В этот день в концертной программе исторической музыки выступят фолк-группы «Сколот», «Teufelstans», «Spiritual Seasons». На Красном холме — Тульский Губернаторский духовой оркестр и казачий коллектив «Люди вольные».

Все средства, вырученные на праздновании 638 годовщины Куликовской битвы, будут направлены на восстановление придела Сергия Радонежского с царскими вратами XVI века в храме Рождества Пресвятой Богородицы в селе Монастырщино. Присоединиться к акции может каждый. Подробная информация на сайте музея.