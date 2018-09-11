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Счастья! Здоровья!

Счастья! Здоровья!

Страна:
Россия, 2017
 
Премьера:
в РФ 13.09.2018
 
Режиссер:
Арман Марутян, Леонид Марголин, Марк Горобец
  
Актеры:
Зоя Бербер, Камиль Ларин, Марина Федункив, Сергей Аброскин, Наталья Рудова, Грант Тохатян, Даниил Вахрушев, Олег Верещагин, Дарья Пынзарь, Стася Милославская
  
Жанр:
комедия
  
Продолжительноcть:
85 мин
  

Три истории любви: три свадьбы, три разные культурные традиции. Герои русской новеллы знают, что именно их свадьба должна быть самой лучшей, а свадебный ролик — самым красивым. Но подруги успевают наговорить лишнего, родители абсолютно не готовы к празднику, а яркое прошлое молодоженов может сорвать церемонию. Вторая история случается с двумя татарскими семьями, для которых свадьба собственных детей оказывается абсолютной неожиданностью, а обстоятельства, толкнувшие ребят на этот шаг, остаются для них загадкой. Героиня нашей третьей истории — коренная москвичка, а ее жених — ассимилированный армянин, выросший в столице. Хотят герои того или нет, но свадьба должна пройти при соблюдении всех традиций, которые молодоженам, конечно же, неизвестны. Всем трём парам хочется пожелать счастья и здоровья – ведь любовь у них уже есть!

Купить билет
Сегодня
10:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
10:00 Чернский дом культуры
10:00 Новая Заря (Плавск)
10:20 Киносити
10:30 ДК Белёва
10:30 Заокский районный культурно-досуговый центр
10:30 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
10:30 Синема 3D (Кимовск)
10:30 Кинотеатр Венёва
10:30 Киреевский ГДК
10:30 Химик (Ефремов)
10:30 ДК Тепло-Огаревский район
10:30 Стрела (Дубна)
11:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:45 Иллизиум (Новомосковск)
11:55 Союз (Алексин)
11:55 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
11:55 Родина (Ясногорск)
11:55 Юность (Узловая)
12:00 Алмаз Синема
12:10 Киносити
13:25 Чернский дом культуры
13:25 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
13:30 Новая Заря (Плавск)
13:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:55 ДК Тепло-Огаревский район
13:55 Химик (Ефремов)
13:55 Синема 3D (Кимовск)
13:55 ДК Белёва
13:55 Заокский районный культурно-досуговый центр
13:55 Стрела (Дубна)
13:55 Киреевский ГДК
13:55 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
14:00 Кинотеатр Венёва
14:00 Киносити
15:20 Октябрь
15:30 Иллизиум (Новомосковск)
15:35 Союз (Алексин)
16:20 Алмаз Синема
16:55 Чернский дом культуры
16:55 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
17:00 Новая Заря (Плавск)
17:10 Иллизиум (Новомосковск)
17:25 ДК Белёва
17:25 Химик (Ефремов)
17:25 Синема 3D (Кимовск)
17:25 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
17:25 Стрела (Дубна)
17:25 Киреевский ГДК
17:25 Заокский районный культурно-досуговый центр
17:25 ДК Тепло-Огаревский район
17:30 Кинотеатр Венёва
17:55 Киносити
18:00 Азот (Новомосковск)
19:15 Родина (Ясногорск)
19:15 Октябрь
19:40 Киносити
19:45 Алмаз Синема
19:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:20 Союз (Алексин)
20:20 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
20:20 Чернский дом культуры
20:35 Новая Заря (Плавск)
20:50 Заокский районный культурно-досуговый центр
20:50 Киреевский ГДК
20:50 Синема 3D (Кимовск)
20:50 ДК Белёва
20:50 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
20:50 Стрела (Дубна)
20:50 Химик (Ефремов)
20:55 Иллизиум (Новомосковск)
21:00 Кинотеатр Венёва
21:05 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
21:10 Юность (Узловая)
21:50 ДК Тепло-Огаревский район
22:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:35 Иллизиум (Новомосковск)
23:30 Киносити
00:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
10:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
10:00 Чернский дом культуры
10:00 Новая Заря (Плавск)
10:20 Киносити
10:30 ДК Белёва
10:30 Заокский районный культурно-досуговый центр
10:30 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
10:30 Синема 3D (Кимовск)
10:30 Кинотеатр Венёва
10:30 Киреевский ГДК
10:30 Химик (Ефремов)
10:30 ДК Тепло-Огаревский район
10:30 Стрела (Дубна)
11:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:45 Иллизиум (Новомосковск)
11:55 Союз (Алексин)
11:55 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
11:55 Родина (Ясногорск)
11:55 Юность (Узловая)
12:00 Алмаз Синема
12:10 Киносити
13:25 Чернский дом культуры
13:25 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
13:30 Новая Заря (Плавск)
13:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:55 ДК Тепло-Огаревский район
13:55 Химик (Ефремов)
13:55 Синема 3D (Кимовск)
13:55 ДК Белёва
13:55 Заокский районный культурно-досуговый центр
13:55 Стрела (Дубна)
13:55 Киреевский ГДК
13:55 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
14:00 Кинотеатр Венёва
14:00 Киносити
15:20 Октябрь
15:30 Иллизиум (Новомосковск)
15:35 Союз (Алексин)
16:20 Алмаз Синема
16:55 Чернский дом культуры
16:55 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
17:00 Новая Заря (Плавск)
17:10 Иллизиум (Новомосковск)
17:25 ДК Белёва
17:25 Химик (Ефремов)
17:25 Синема 3D (Кимовск)
17:25 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
17:25 Стрела (Дубна)
17:25 Киреевский ГДК
17:25 Заокский районный культурно-досуговый центр
17:25 ДК Тепло-Огаревский район
17:30 Кинотеатр Венёва
17:55 Киносити
18:00 Азот (Новомосковск)
19:15 Родина (Ясногорск)
19:15 Октябрь
19:40 Киносити
19:45 Алмаз Синема
19:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:20 Союз (Алексин)
20:20 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
20:20 Чернский дом культуры
20:35 Новая Заря (Плавск)
20:50 Заокский районный культурно-досуговый центр
20:50 Киреевский ГДК
20:50 Синема 3D (Кимовск)
20:50 ДК Белёва
20:50 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
20:50 Стрела (Дубна)
20:50 Химик (Ефремов)
20:55 Иллизиум (Новомосковск)
21:00 Кинотеатр Венёва
21:05 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
21:10 Юность (Узловая)
21:50 ДК Тепло-Огаревский район
22:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:35 Иллизиум (Новомосковск)
23:30 Киносити
00:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 сентября, суббота
10:00 Чернский дом культуры
10:00 Новая Заря (Плавск)
10:20 Киносити
10:30 Заокский районный культурно-досуговый центр
10:30 Синема 3D (Кимовск)
10:30 Кинотеатр Венёва
10:30 Химик (Ефремов)
10:30 ДК Тепло-Огаревский район
10:50 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
10:50 Стрела (Дубна)
10:50 ДК Белёва
10:50 Киреевский ГДК
11:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:55 Союз (Алексин)
11:55 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
11:55 Родина (Ясногорск)
11:55 Юность (Узловая)
12:00 Алмаз Синема
12:10 Киносити
13:25 Чернский дом культуры
13:30 Новая Заря (Плавск)
13:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:55 ДК Тепло-Огаревский район
13:55 Химик (Ефремов)
13:55 Синема 3D (Кимовск)
13:55 Заокский районный культурно-досуговый центр
14:00 Кинотеатр Венёва
14:00 Киносити
15:05 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
15:05 ДК Белёва
15:05 Стрела (Дубна)
15:05 Киреевский ГДК
15:20 Октябрь
15:35 Союз (Алексин)
16:20 Алмаз Синема
16:55 Чернский дом культуры
17:00 Новая Заря (Плавск)
17:25 Химик (Ефремов)
17:25 Синема 3D (Кимовск)
17:25 Заокский районный культурно-досуговый центр
17:25 ДК Тепло-Огаревский район
17:30 Кинотеатр Венёва
17:55 Киносити
18:00 Азот (Новомосковск)
18:35 Киреевский ГДК
18:35 Стрела (Дубна)
18:35 ДК Белёва
18:35 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
19:15 Родина (Ясногорск)
19:15 Октябрь
19:40 Киносити
19:45 Алмаз Синема
19:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:20 Союз (Алексин)
20:20 Чернский дом культуры
20:35 Новая Заря (Плавск)
20:50 Заокский районный культурно-досуговый центр
20:50 Синема 3D (Кимовск)
20:50 Химик (Ефремов)
21:00 Кинотеатр Венёва
21:05 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
21:10 Юность (Узловая)
21:50 ДК Тепло-Огаревский район
22:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00 Стрела (Дубна)
22:00 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
22:00 ДК Белёва
22:00 Киреевский ГДК
23:30 Киносити
00:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
01:30 Киносити
16 сентября, воскресенье
10:00 Чернский дом культуры
10:00 Новая Заря (Плавск)
10:20 Киносити
10:30 Заокский районный культурно-досуговый центр
10:30 Синема 3D (Кимовск)
10:30 Кинотеатр Венёва
10:30 Химик (Ефремов)
10:30 ДК Тепло-Огаревский район
10:50 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
10:50 Стрела (Дубна)
10:50 ДК Белёва
10:50 Киреевский ГДК
11:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:55 Союз (Алексин)
11:55 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
11:55 Родина (Ясногорск)
11:55 Юность (Узловая)
12:00 Азимут (Богородицк)
12:00 Алмаз Синема
12:10 Киносити
13:25 Чернский дом культуры
13:30 Новая Заря (Плавск)
13:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:55 ДК Тепло-Огаревский район
13:55 Химик (Ефремов)
13:55 Синема 3D (Кимовск)
13:55 Заокский районный культурно-досуговый центр
14:00 Кинотеатр Венёва
14:00 Киносити
15:05 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
15:05 ДК Белёва
15:05 Стрела (Дубна)
15:05 Киреевский ГДК
15:20 Октябрь
15:35 Союз (Алексин)
16:20 Алмаз Синема
16:55 Чернский дом культуры
17:00 Новая Заря (Плавск)
17:25 Химик (Ефремов)
17:25 Синема 3D (Кимовск)
17:25 Заокский районный культурно-досуговый центр
17:25 ДК Тепло-Огаревский район
17:30 Кинотеатр Венёва
17:55 Киносити
18:00 Азот (Новомосковск)
18:35 Киреевский ГДК
18:35 Стрела (Дубна)
18:35 ДК Белёва
18:35 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
19:15 Родина (Ясногорск)
19:15 Октябрь
19:40 Киносити
19:45 Алмаз Синема
19:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:20 Союз (Алексин)
20:20 Чернский дом культуры
20:35 Новая Заря (Плавск)
20:50 Заокский районный культурно-досуговый центр
20:50 Синема 3D (Кимовск)
20:50 Химик (Ефремов)
21:00 Кинотеатр Венёва
21:05 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
21:10 Юность (Узловая)
21:20 Азимут (Богородицк)
21:50 ДК Тепло-Огаревский район
22:00 Стрела (Дубна)
22:00 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
22:00 ДК Белёва
22:00 Киреевский ГДК
22:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:30 Киносити
01:30 Киносити
17 сентября, понедельник
10:00 Новая Заря (Плавск)
10:20 Киносити
10:30 Синема 3D (Кимовск)
10:30 ДК Тепло-Огаревский район
10:30 Стрела (Дубна)
10:30 Киреевский ГДК
11:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:55 Союз (Алексин)
11:55 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
11:55 Родина (Ясногорск)
12:00 Алмаз Синема
12:10 Киносити
13:30 Новая Заря (Плавск)
13:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:55 ДК Тепло-Огаревский район
13:55 Синема 3D (Кимовск)
13:55 Стрела (Дубна)
13:55 Киреевский ГДК
14:00 Киносити
15:20 Октябрь
15:35 Союз (Алексин)
16:20 Алмаз Синема
17:00 Новая Заря (Плавск)
17:25 Синема 3D (Кимовск)
17:25 ДК Тепло-Огаревский район
17:25 Киреевский ГДК
17:25 Стрела (Дубна)
17:55 Киносити
18:00 Азот (Новомосковск)
19:15 Родина (Ясногорск)
19:15 Октябрь
19:40 Киносити
19:45 Алмаз Синема
19:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:20 Союз (Алексин)
20:35 Новая Заря (Плавск)
20:50 Синема 3D (Кимовск)
20:50 Киреевский ГДК
20:50 Стрела (Дубна)
21:05 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
21:50 ДК Тепло-Огаревский район
22:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:30 Киносити
00:00 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
00:00 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
00:00 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
00:00 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
18 сентября, вторник
10:00 Новая Заря (Плавск)
10:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
10:00 Чернский дом культуры
10:20 Киносити
10:30 Синема 3D (Кимовск)
10:30 Стрела (Дубна)
10:30 ДК Тепло-Огаревский район
10:30 Киреевский ГДК
10:30 Кинотеатр Венёва
10:30 Заокский районный культурно-досуговый центр
10:30 ДК Белёва
11:55 Союз (Алексин)
11:55 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
11:55 Родина (Ясногорск)
11:55 Юность (Узловая)
12:00 Алмаз Синема
12:10 Киносити
13:25 Чернский дом культуры
13:25 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
13:30 Новая Заря (Плавск)
13:55 Стрела (Дубна)
13:55 ДК Тепло-Огаревский район
13:55 Киреевский ГДК
13:55 Синема 3D (Кимовск)
13:55 Заокский районный культурно-досуговый центр
13:55 ДК Белёва
14:00 Киносити
14:00 Кинотеатр Венёва
15:20 Октябрь
15:35 Союз (Алексин)
16:20 Алмаз Синема
16:55 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
16:55 Чернский дом культуры
17:00 Новая Заря (Плавск)
17:25 Киреевский ГДК
17:25 Синема 3D (Кимовск)
17:25 Стрела (Дубна)
17:25 ДК Тепло-Огаревский район
17:25 ДК Белёва
17:25 Заокский районный культурно-досуговый центр
17:30 Кинотеатр Венёва
17:55 Киносити
18:00 Азот (Новомосковск)
19:15 Родина (Ясногорск)
19:15 Октябрь
19:40 Киносити
19:45 Алмаз Синема
20:20 Союз (Алексин)
20:20 Чернский дом культуры
20:20 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
20:35 Новая Заря (Плавск)
20:50 Киреевский ГДК
20:50 Синема 3D (Кимовск)
20:50 Стрела (Дубна)
20:50 ДК Белёва
20:50 Заокский районный культурно-досуговый центр
21:00 Кинотеатр Венёва
21:05 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
21:10 Юность (Узловая)
21:50 ДК Тепло-Огаревский район
23:30 Киносити
00:00 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
00:00 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
00:00 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
00:00 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
00:00 Химик (Ефремов)
00:00 Химик (Ефремов)
00:00 Химик (Ефремов)
00:00 Химик (Ефремов)
19 сентября, среда
10:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
10:00 Новая Заря (Плавск)
10:00 Чернский дом культуры
10:20 Киносити
10:30 Кинотеатр Венёва
10:30 Синема 3D (Кимовск)
10:30 Стрела (Дубна)
10:30 Заокский районный культурно-досуговый центр
10:30 ДК Тепло-Огаревский район
10:30 ДК Белёва
10:30 Киреевский ГДК
11:55 Союз (Алексин)
11:55 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
11:55 Родина (Ясногорск)
11:55 Юность (Узловая)
12:00 Азимут (Богородицк)
12:00 Алмаз Синема
12:10 Киносити
13:25 Чернский дом культуры
13:25 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
13:30 Новая Заря (Плавск)
13:55 Стрела (Дубна)
13:55 ДК Тепло-Огаревский район
13:55 Заокский районный культурно-досуговый центр
13:55 Киреевский ГДК
13:55 Синема 3D (Кимовск)
13:55 ДК Белёва
14:00 Кинотеатр Венёва
14:00 Киносити
15:20 Октябрь
15:35 Союз (Алексин)
16:20 Алмаз Синема
16:55 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
16:55 Чернский дом культуры
17:00 Новая Заря (Плавск)
17:25 Киреевский ГДК
17:25 Синема 3D (Кимовск)
17:25 Стрела (Дубна)
17:25 ДК Белёва
17:25 Заокский районный культурно-досуговый центр
17:25 ДК Тепло-Огаревский район
17:30 Кинотеатр Венёва
17:55 Киносити
18:00 Азот (Новомосковск)
19:15 Родина (Ясногорск)
19:15 Октябрь
19:40 Киносити
19:45 Алмаз Синема
20:20 Союз (Алексин)
20:20 Чернский дом культуры
20:20 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
20:35 Новая Заря (Плавск)
20:50 Киреевский ГДК
20:50 ДК Белёва
20:50 Синема 3D (Кимовск)
20:50 Заокский районный культурно-досуговый центр
20:50 Стрела (Дубна)
21:00 Кинотеатр Венёва
21:05 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
21:10 Юность (Узловая)
21:20 Азимут (Богородицк)
21:50 ДК Тепло-Огаревский район
23:30 Киносити
00:00 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
00:00 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
00:00 Химик (Ефремов)
00:00 Химик (Ефремов)
00:00 Химик (Ефремов)
00:00 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
00:00 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
00:00 Химик (Ефремов)
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