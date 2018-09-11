Счастья! Здоровья!

Страна: Россия, 2017

Премьера: в РФ 13.09.2018

Режиссер: Арман Марутян, Леонид Марголин, Марк Горобец

Актеры: Зоя Бербер, Камиль Ларин, Марина Федункив, Сергей Аброскин, Наталья Рудова, Грант Тохатян, Даниил Вахрушев, Олег Верещагин, Дарья Пынзарь, Стася Милославская

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 85 мин

Три истории любви: три свадьбы, три разные культурные традиции. Герои русской новеллы знают, что именно их свадьба должна быть самой лучшей, а свадебный ролик — самым красивым. Но подруги успевают наговорить лишнего, родители абсолютно не готовы к празднику, а яркое прошлое молодоженов может сорвать церемонию. Вторая история случается с двумя татарскими семьями, для которых свадьба собственных детей оказывается абсолютной неожиданностью, а обстоятельства, толкнувшие ребят на этот шаг, остаются для них загадкой. Героиня нашей третьей истории — коренная москвичка, а ее жених — ассимилированный армянин, выросший в столице. Хотят герои того или нет, но свадьба должна пройти при соблюдении всех традиций, которые молодоженам, конечно же, неизвестны. Всем трём парам хочется пожелать счастья и здоровья – ведь любовь у них уже есть!