Счастья! Здоровья!
Три истории любви: три свадьбы, три разные культурные традиции. Герои русской новеллы знают, что именно их свадьба должна быть самой лучшей, а свадебный ролик — самым красивым. Но подруги успевают наговорить лишнего, родители абсолютно не готовы к празднику, а яркое прошлое молодоженов может сорвать церемонию. Вторая история случается с двумя татарскими семьями, для которых свадьба собственных детей оказывается абсолютной неожиданностью, а обстоятельства, толкнувшие ребят на этот шаг, остаются для них загадкой. Героиня нашей третьей истории — коренная москвичка, а ее жених — ассимилированный армянин, выросший в столице. Хотят герои того или нет, но свадьба должна пройти при соблюдении всех традиций, которые молодоженам, конечно же, неизвестны. Всем трём парам хочется пожелать счастья и здоровья – ведь любовь у них уже есть!
|Азот (Новомосковск)
|
18:00
|Алмаз Синема
|
12:00
16:20
19:45
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
11:55
21:05
|ДК Белёва
|
10:30
13:55
17:25
20:50
|ДК Тепло-Огаревский район
|
10:30
13:55
17:25
21:50
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
10:00
13:25
16:55
20:20
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
10:30
13:55
17:25
20:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|
11:45
15:30
17:10
20:55
22:35
|Киносити
|
10:20
12:10
14:00
17:55
19:40
23:30
|Кинотеатр Венёва
|
10:30
14:00
17:30
21:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
10:30
13:55
17:25
20:50
|Киреевский ГДК
|
10:30
13:55
17:25
20:50
|Новая Заря (Плавск)
|
10:00
13:30
17:00
20:35
|Октябрь
|
15:20
19:15
|Родина (Ясногорск)
|
11:55
19:15
|Синема 3D (Кимовск)
|
10:30
13:55
17:25
20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:15
13:45
19:50
22:00
00:05
|Союз (Алексин)
|
11:55
15:35
20:20
|Стрела (Дубна)
|
10:30
13:55
17:25
20:50
|Химик (Ефремов)
|
10:30
13:55
17:25
20:50
|Чернский дом культуры
|
10:00
13:25
16:55
20:20
|Юность (Узловая)
|
11:55
21:10
|Азот (Новомосковск)
|
18:00
|Алмаз Синема
|
12:00
16:20
19:45
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
11:55
21:05
|ДК Белёва
|
10:30
13:55
17:25
20:50
|ДК Тепло-Огаревский район
|
10:30
13:55
17:25
21:50
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
10:00
13:25
16:55
20:20
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
10:30
13:55
17:25
20:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|
11:45
15:30
17:10
20:55
22:35
|Киносити
|
10:20
12:10
14:00
17:55
19:40
23:30
|Кинотеатр Венёва
|
10:30
14:00
17:30
21:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
10:30
13:55
17:25
20:50
|Киреевский ГДК
|
10:30
13:55
17:25
20:50
|Новая Заря (Плавск)
|
10:00
13:30
17:00
20:35
|Октябрь
|
15:20
19:15
|Родина (Ясногорск)
|
11:55
19:15
|Синема 3D (Кимовск)
|
10:30
13:55
17:25
20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:15
13:45
19:50
22:00
00:05
|Союз (Алексин)
|
11:55
15:35
20:20
|Стрела (Дубна)
|
10:30
13:55
17:25
20:50
|Химик (Ефремов)
|
10:30
13:55
17:25
20:50
|Чернский дом культуры
|
10:00
13:25
16:55
20:20
|Юность (Узловая)
|
11:55
21:10
|Азот (Новомосковск)
|
18:00
|Алмаз Синема
|
12:00
16:20
19:45
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
11:55
21:05
|ДК Белёва
|
10:50
15:05
18:35
22:00
|ДК Тепло-Огаревский район
|
10:30
13:55
17:25
21:50
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
10:30
13:55
17:25
20:50
|Киносити
|
10:20
12:10
14:00
17:55
19:40
23:30
01:30
|Кинотеатр Венёва
|
10:30
14:00
17:30
21:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
10:50
15:05
18:35
22:00
|Киреевский ГДК
|
10:50
15:05
18:35
22:00
|Новая Заря (Плавск)
|
10:00
13:30
17:00
20:35
|Октябрь
|
15:20
19:15
|Родина (Ясногорск)
|
11:55
19:15
|Синема 3D (Кимовск)
|
10:30
13:55
17:25
20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:15
13:45
19:50
22:00
00:05
|Союз (Алексин)
|
11:55
15:35
20:20
|Стрела (Дубна)
|
10:50
15:05
18:35
22:00
|Химик (Ефремов)
|
10:30
13:55
17:25
20:50
|Чернский дом культуры
|
10:00
13:25
16:55
20:20
|Юность (Узловая)
|
11:55
21:10
|Азимут (Богородицк)
|
12:00
21:20
|Азот (Новомосковск)
|
18:00
|Алмаз Синема
|
12:00
16:20
19:45
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
11:55
21:05
|ДК Белёва
|
10:50
15:05
18:35
22:00
|ДК Тепло-Огаревский район
|
10:30
13:55
17:25
21:50
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
10:30
13:55
17:25
20:50
|Киносити
|
10:20
12:10
14:00
17:55
19:40
23:30
01:30
|Кинотеатр Венёва
|
10:30
14:00
17:30
21:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
10:50
15:05
18:35
22:00
|Киреевский ГДК
|
10:50
15:05
18:35
22:00
|Новая Заря (Плавск)
|
10:00
13:30
17:00
20:35
|Октябрь
|
15:20
19:15
|Родина (Ясногорск)
|
11:55
19:15
|Синема 3D (Кимовск)
|
10:30
13:55
17:25
20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:15
13:45
19:50
22:00
|Союз (Алексин)
|
11:55
15:35
20:20
|Стрела (Дубна)
|
10:50
15:05
18:35
22:00
|Химик (Ефремов)
|
10:30
13:55
17:25
20:50
|Чернский дом культуры
|
10:00
13:25
16:55
20:20
|Юность (Узловая)
|
11:55
21:10
|Азот (Новомосковск)
|
18:00
|Алмаз Синема
|
12:00
16:20
19:45
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
11:55
21:05
|ДК Тепло-Огаревский район
|
10:30
13:55
17:25
21:50
|Киносити
|
10:20
12:10
14:00
17:55
19:40
23:30
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
00:00
00:00
00:00
00:00
|Киреевский ГДК
|
10:30
13:55
17:25
20:50
|Новая Заря (Плавск)
|
10:00
13:30
17:00
20:35
|Октябрь
|
15:20
19:15
|Родина (Ясногорск)
|
11:55
19:15
|Синема 3D (Кимовск)
|
10:30
13:55
17:25
20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:15
13:45
19:50
22:00
|Союз (Алексин)
|
11:55
15:35
20:20
|Стрела (Дубна)
|
10:30
13:55
17:25
20:50
|Азот (Новомосковск)
|
18:00
|Алмаз Синема
|
12:00
16:20
19:45
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
11:55
21:05
|ДК Белёва
|
10:30
13:55
17:25
20:50
|ДК Тепло-Огаревский район
|
10:30
13:55
17:25
21:50
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
10:00
13:25
16:55
20:20
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
10:30
13:55
17:25
20:50
|Киносити
|
10:20
12:10
14:00
17:55
19:40
23:30
|Кинотеатр Венёва
|
10:30
14:00
17:30
21:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
00:00
00:00
00:00
00:00
|Киреевский ГДК
|
10:30
13:55
17:25
20:50
|Новая Заря (Плавск)
|
10:00
13:30
17:00
20:35
|Октябрь
|
15:20
19:15
|Родина (Ясногорск)
|
11:55
19:15
|Синема 3D (Кимовск)
|
10:30
13:55
17:25
20:50
|Союз (Алексин)
|
11:55
15:35
20:20
|Стрела (Дубна)
|
10:30
13:55
17:25
20:50
|Химик (Ефремов)
|
00:00
00:00
00:00
00:00
|Чернский дом культуры
|
10:00
13:25
16:55
20:20
|Юность (Узловая)
|
11:55
21:10
|Азимут (Богородицк)
|
12:00
21:20
|Азот (Новомосковск)
|
18:00
|Алмаз Синема
|
12:00
16:20
19:45
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
11:55
21:05
|ДК Белёва
|
10:30
13:55
17:25
20:50
|ДК Тепло-Огаревский район
|
10:30
13:55
17:25
21:50
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
10:00
13:25
16:55
20:20
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
10:30
13:55
17:25
20:50
|Киносити
|
10:20
12:10
14:00
17:55
19:40
23:30
|Кинотеатр Венёва
|
10:30
14:00
17:30
21:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
00:00
00:00
00:00
00:00
|Киреевский ГДК
|
10:30
13:55
17:25
20:50
|Новая Заря (Плавск)
|
10:00
13:30
17:00
20:35
|Октябрь
|
15:20
19:15
|Родина (Ясногорск)
|
11:55
19:15
|Синема 3D (Кимовск)
|
10:30
13:55
17:25
20:50
|Союз (Алексин)
|
11:55
15:35
20:20
|Стрела (Дубна)
|
10:30
13:55
17:25
20:50
|Химик (Ефремов)
|
00:00
00:00
00:00
00:00
|Чернский дом культуры
|
10:00
13:25
16:55
20:20
|Юность (Узловая)
|
11:55
21:10