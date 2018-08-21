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ТУЛА-ТРОФИ 2018

ТУЛА-ТРОФИ 2018

15 сентября состоится 2-ой этап Чемпионата Тульской области по трофи-рейду. По итогам этого мероприятия будет определен Чемпион Тульской области, а призеры получат официальные спортивные разряды.

На маршруте протяженностью 40 км спорсмены выступят в нескольких зачетных группах:

  • авто: экипажи на автомобилях (первый и второй пилот), как на специально подготовленных, так и на гражданских автомобилях колесной формулы 4×4. Классификация автомобилей согласно нормативным требованиям РАФ.
  • квадро: команды из двух квадроциклов или UTV.

Для всех участников оборудован специальный парк. Весь соревновательный день работает кафе и полевая кухня.

Завершится мероприятие развлекательной музыкальной программой. Торжественное награждение победителей, по доброй традиции, завершится грандиозным фейерверком! Призеры получат дипломы, медали, кубки и ценные призы!

Дополнительная информация по телефону: 8 (915)-689−63−00

Подробности в официальном сообществе Вконтакте.

Вход свободный.

 

Где и когда?
Суворов
Суворов, Суворов
15 сентября 2018, суббота
11:00
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