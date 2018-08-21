ТУЛА-ТРОФИ 2018
15 сентября состоится 2-ой этап Чемпионата Тульской области по трофи-рейду. По итогам этого мероприятия будет определен Чемпион Тульской области, а призеры получат официальные спортивные разряды.
На маршруте протяженностью 40 км спорсмены выступят в нескольких зачетных группах:
- авто: экипажи на автомобилях (первый и второй пилот), как на специально подготовленных, так и на гражданских автомобилях колесной формулы 4×4. Классификация автомобилей согласно нормативным требованиям РАФ.
- квадро: команды из двух квадроциклов или UTV.
Для всех участников оборудован специальный парк. Весь соревновательный день работает кафе и полевая кухня.
Завершится мероприятие развлекательной музыкальной программой. Торжественное награждение победителей, по доброй традиции, завершится грандиозным фейерверком! Призеры получат дипломы, медали, кубки и ценные призы!
Дополнительная информация по телефону: 8 (915)-689−63−00
Подробности в официальном сообществе Вконтакте.
Вход свободный.
Где и когда?
Суворов, Суворов
15 сентября 2018, суббота
11:00