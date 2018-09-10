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Звероград

Звероград

Девчонки и мальчишки, а так же их родители!

Впервые в Туле выставка усатых, пушистых, пернатых «Звероград»!

У Вас есть уникальная возможность поближе познакомиться с абсолютно разными животными: забавные еноты, пушистые белочки, непоседливые обезьянки, павлины, кролики, забавный козлик и многие другие!

А самое главное, что за зверюшками можно не только наблюдать, но еще и сделать фото на память, угостить с рук вкусняшками, погладить и подружиться!

Для отличного настроения, веселых игр, и крепкой дружбы ждем вас в «Зверограде»!

Тула, ТРЦ «РИО», 2 этаж (рядом с кинотеатром «Синема Стар»).

С 12 сентября по 7 октября.

Часы работы: с 10.00 до 21.00.

Справки по телефону: 8 (960) 139-39-89.

Где и когда?
РИО, торгово-развлекательный центр
Тула, улица Пролетарская, 22а
12 сентября 2018, среда
10:00
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13 сентября 2018, четверг
10:00
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14 сентября 2018, пятница
10:00
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