Звероград
Девчонки и мальчишки, а так же их родители!
Впервые в Туле выставка усатых, пушистых, пернатых «Звероград»!
У Вас есть уникальная возможность поближе познакомиться с абсолютно разными животными: забавные еноты, пушистые белочки, непоседливые обезьянки, павлины, кролики, забавный козлик и многие другие!
А самое главное, что за зверюшками можно не только наблюдать, но еще и сделать фото на память, угостить с рук вкусняшками, погладить и подружиться!
Для отличного настроения, веселых игр, и крепкой дружбы ждем вас в «Зверограде»!
Тула, ТРЦ «РИО», 2 этаж (рядом с кинотеатром «Синема Стар»).
С 12 сентября по 7 октября.
Часы работы: с 10.00 до 21.00.
Справки по телефону:
Где и когда?
Тула, улица Пролетарская, 22а
12 сентября 2018, среда
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13 сентября 2018, четверг
10:00
14 сентября 2018, пятница
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15 сентября 2018, суббота
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16 сентября 2018, воскресенье
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17 сентября 2018, понедельник
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18 сентября 2018, вторник
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19 сентября 2018, среда
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20 сентября 2018, четверг
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21 сентября 2018, пятница
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22 сентября 2018, суббота
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23 сентября 2018, воскресенье
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24 сентября 2018, понедельник
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25 сентября 2018, вторник
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26 сентября 2018, среда
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27 сентября 2018, четверг
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28 сентября 2018, пятница
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29 сентября 2018, суббота
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30 сентября 2018, воскресенье
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1 октября 2018, понедельник
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2 октября 2018, вторник
10:00