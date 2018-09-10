Девчонки и мальчишки, а так же их родители!

Впервые в Туле выставка усатых, пушистых, пернатых «Звероград»!

У Вас есть уникальная возможность поближе познакомиться с абсолютно разными животными: забавные еноты, пушистые белочки, непоседливые обезьянки, павлины, кролики, забавный козлик и многие другие!

А самое главное, что за зверюшками можно не только наблюдать, но еще и сделать фото на память, угостить с рук вкусняшками, погладить и подружиться!

Для отличного настроения, веселых игр, и крепкой дружбы ждем вас в «Зверограде»!

Тула, ТРЦ «РИО», 2 этаж (рядом с кинотеатром «Синема Стар»).

С 12 сентября по 7 октября.

Часы работы: с 10.00 до 21.00.