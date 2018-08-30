афиша
афиша
Регистрация
История одного назначения

История одного назначения

Страна:
Россия, 2017
 
Премьера:
в РФ 06.09.2018
 
Режиссер:
Авдотья Смирнова
  
Актеры:
Алексей Смирнов, Евгений Харитонов, Филипп Гуревич, Ирина Горбачева, Елизавета Янковская, Игорь Золотовицкий, Анна Михалкова, Сергей Уманов, Анна Пармас, Андрей Смирнов
  
Жанр:
драма, семейный
  
Продолжительноcть:
113 мин
  

Пронзительный и трагический рассказ о событиях, участником которых оказывается сам граф Лев Николаевич Толстой. В пехотном полку в Тульской области, куда отправляется на службу вдохновленный передовыми идеями столичный поручик Григорий Колокольцев, происходит военное преступление. Солдату, на плечи которого ложится вина, грозит военный трибунал и расстрел. Колокольцев обращается за помощью к графу Толстому, который решает защитить невиновного. Острая история о сложности выбора и верности собственным идеалам основана на реальных событиях.

Купить билет
Сегодня
10:50 Киносити
12:00 Алмаз Синема
12:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:25 Синема Стар
15:05 Киносити
16:35 Алмаз Синема
17:20 Киносити
17:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00 Синема Стар
21:35 Киносити
21:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:40 Синема Стар
23:50 Киносити
Завтра
10:50 Киносити
12:00 Алмаз Синема
12:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:25 Синема Стар
15:05 Киносити
16:35 Алмаз Синема
17:20 Киносити
17:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00 Синема Стар
21:35 Киносити
21:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:40 Синема Стар
23:50 Киносити
8 сентября, суббота
10:50 Киносити
12:00 Алмаз Синема
12:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:05 Киносити
16:35 Алмаз Синема
17:20 Киносити
17:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00 Синема Стар
21:35 Киносити
21:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:40 Синема Стар
23:50 Киносити
9 сентября, воскресенье
10:50 Киносити
12:00 Алмаз Синема
12:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:05 Киносити
16:35 Алмаз Синема
17:20 Киносити
17:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00 Синема Стар
21:35 Киносити
21:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:40 Синема Стар
23:50 Киносити
10 сентября, понедельник
10:50 Киносити
12:00 Алмаз Синема
12:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:25 Синема Стар
15:05 Киносити
16:35 Алмаз Синема
17:20 Киносити
17:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00 Синема Стар
21:35 Киносити
21:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:40 Синема Стар
23:50 Киносити
11 сентября, вторник
10:50 Киносити
12:00 Алмаз Синема
12:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:25 Синема Стар
15:05 Киносити
16:35 Алмаз Синема
17:20 Киносити
17:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00 Синема Стар
21:35 Киносити
21:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:40 Синема Стар
23:50 Киносити
12 сентября, среда
10:50 Киносити
12:00 Алмаз Синема
12:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:25 Синема Стар
15:05 Киносити
16:35 Алмаз Синема
17:20 Киносити
17:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00 Синема Стар
21:35 Киносити
21:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:40 Синема Стар
23:50 Киносити
Расписание на все дни
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.