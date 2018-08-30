История одного назначения
Страна:
Россия, 2017
Премьера:
в РФ 06.09.2018
Режиссер:
Авдотья Смирнова
Актеры:
Алексей Смирнов, Евгений Харитонов, Филипп Гуревич, Ирина Горбачева, Елизавета Янковская, Игорь Золотовицкий, Анна Михалкова, Сергей Уманов, Анна Пармас, Андрей Смирнов
Жанр:
драма, семейный
Продолжительноcть:
113 мин
Пронзительный и трагический рассказ о событиях, участником которых оказывается сам граф Лев Николаевич Толстой. В пехотном полку в Тульской области, куда отправляется на службу вдохновленный передовыми идеями столичный поручик Григорий Колокольцев, происходит военное преступление. Солдату, на плечи которого ложится вина, грозит военный трибунал и расстрел. Колокольцев обращается за помощью к графу Толстому, который решает защитить невиновного. Острая история о сложности выбора и верности собственным идеалам основана на реальных событиях.
Сегодня
|10:50
|Киносити
|12:00
|Алмаз Синема
|12:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:25
|Синема Стар
|15:05
|Киносити
|16:35
|Алмаз Синема
|17:20
|Киносити
|17:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:00
|Синема Стар
|21:35
|Киносити
|21:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:40
|Синема Стар
|23:50
|Киносити
Завтра
|10:50
|Киносити
|12:00
|Алмаз Синема
|12:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:25
|Синема Стар
|15:05
|Киносити
|16:35
|Алмаз Синема
|17:20
|Киносити
|17:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:00
|Синема Стар
|21:35
|Киносити
|21:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:40
|Синема Стар
|23:50
|Киносити
8 сентября, суббота
|10:50
|Киносити
|12:00
|Алмаз Синема
|12:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:05
|Киносити
|16:35
|Алмаз Синема
|17:20
|Киносити
|17:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:00
|Синема Стар
|21:35
|Киносити
|21:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:40
|Синема Стар
|23:50
|Киносити
9 сентября, воскресенье
|10:50
|Киносити
|12:00
|Алмаз Синема
|12:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:05
|Киносити
|16:35
|Алмаз Синема
|17:20
|Киносити
|17:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:00
|Синема Стар
|21:35
|Киносити
|21:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:40
|Синема Стар
|23:50
|Киносити
10 сентября, понедельник
|10:50
|Киносити
|12:00
|Алмаз Синема
|12:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:25
|Синема Стар
|15:05
|Киносити
|16:35
|Алмаз Синема
|17:20
|Киносити
|17:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:00
|Синема Стар
|21:35
|Киносити
|21:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:40
|Синема Стар
|23:50
|Киносити
11 сентября, вторник
|10:50
|Киносити
|12:00
|Алмаз Синема
|12:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:25
|Синема Стар
|15:05
|Киносити
|16:35
|Алмаз Синема
|17:20
|Киносити
|17:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:00
|Синема Стар
|21:35
|Киносити
|21:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:40
|Синема Стар
|23:50
|Киносити
12 сентября, среда
|10:50
|Киносити
|12:00
|Алмаз Синема
|12:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:25
|Синема Стар
|15:05
|Киносити
|16:35
|Алмаз Синема
|17:20
|Киносити
|17:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:00
|Синема Стар
|21:35
|Киносити
|21:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:40
|Синема Стар
|23:50
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
12:00
16:35
|Киносити
|
10:50
15:05
17:20
21:35
23:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:55
17:40
21:55
|Синема Стар
|
13:25
18:00
22:40
Завтра
|Алмаз Синема
|
12:00
16:35
|Киносити
|
10:50
15:05
17:20
21:35
23:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:55
17:40
21:55
|Синема Стар
|
13:25
18:00
22:40
8 сентября, суббота
|Алмаз Синема
|
12:00
16:35
|Киносити
|
10:50
15:05
17:20
21:35
23:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:55
17:40
21:55
|Синема Стар
|
18:00
22:40
9 сентября, воскресенье
|Алмаз Синема
|
12:00
16:35
|Киносити
|
10:50
15:05
17:20
21:35
23:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:55
17:40
21:55
|Синема Стар
|
18:00
22:40
10 сентября, понедельник
|Алмаз Синема
|
12:00
16:35
|Киносити
|
10:50
15:05
17:20
21:35
23:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:55
17:40
21:55
|Синема Стар
|
13:25
18:00
22:40
11 сентября, вторник
|Алмаз Синема
|
12:00
16:35
|Киносити
|
10:50
15:05
17:20
21:35
23:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:55
17:40
21:55
|Синема Стар
|
13:25
18:00
22:40
12 сентября, среда
|Алмаз Синема
|
12:00
16:35
|Киносити
|
10:50
15:05
17:20
21:35
23:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:55
17:40
21:55
|Синема Стар
|
13:25
18:00
22:40