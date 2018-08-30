История одного назначения

Страна: Россия, 2017

Премьера: в РФ 06.09.2018

Режиссер: Авдотья Смирнова

Актеры: Алексей Смирнов, Евгений Харитонов, Филипп Гуревич, Ирина Горбачева, Елизавета Янковская, Игорь Золотовицкий, Анна Михалкова, Сергей Уманов, Анна Пармас, Андрей Смирнов

Жанр: драма, семейный

Продолжительноcть: 113 мин

Пронзительный и трагический рассказ о событиях, участником которых оказывается сам граф Лев Николаевич Толстой. В пехотном полку в Тульской области, куда отправляется на службу вдохновленный передовыми идеями столичный поручик Григорий Колокольцев, происходит военное преступление. Солдату, на плечи которого ложится вина, грозит военный трибунал и расстрел. Колокольцев обращается за помощью к графу Толстому, который решает защитить невиновного. Острая история о сложности выбора и верности собственным идеалам основана на реальных событиях.