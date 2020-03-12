Выходные в Туле: 13-15 марта

На выходных все идет по плану вместе с трибьютом «Гражданской обороны», а еще нас ждет открытие футбольного сезона, песочное шоу, выставка мерок и встреча со Звягинцевым.

Фестивали

Когда: 14-15 марта, суббота-воскресенье, 10.00 Расписание мастер-классов по ссылке.

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Цена: первый день – 500 р., второй день – 300 р., на два дня – 600 р. Билеты приобретаются в день соревнований на месте.

В Городском концертном зале состоится масштабное танцевальное событие - первый чемпионат по танцам «Пушка».

В соревнованиях примут участие лучшие танцоры страны от 6 до 35 лет. Оценивать их мастерство будет профессиональное жюри - обладатель премии «Танцор года 2019» Алексей Мечетный, один из сильнейших танцоров Эстонии Алиса Цицеронова и греческий танцор Джозеф Сош. Дуэты и сольные исполнители представят яркие танцевальные номера, а на второй день соревнований члены жюри проведут свои мастер-классы.

Когда: 14 марта, суббота, 16.00 (выставка до 27 марта)

Где: Тульский историко-архитектурный музей, Тула, пр. Ленина, 25, 27, 31

Вход свободный.

В Доме Белявского состоится очередная встреча фестиваля видеоарта «Сейчас&Потом». Она продолжает цикл выставок одной работы и встреч с авторами — современными российскими художниками, работающими в видеоформате.

В Тулу приедут участницы группы «Рой» Анна Бутенко и Антонина Курилович и представят зрителям третью видеоработу фестиваля под названием «Мерки». Гостям предлагается обсудить, что значит «измерить тело», прикоснуться, осязать, обратиться, описать, вступить в контакт. Результаты этого, как правило, выражаются с помощью качественных и сравнительных понятий, приписывания ряда представлений и ассоциаций.

Когда: 14-15 марта, суббота-воскресенье, 10.00

Где: Тульский Кремль, музей

Вход свободный.

Фестиваль такого типа проводится в Туле впервые. В рамках программы пройдет финал Всероссийского чемпионата по играм «Новус» и «Шаффлборд». В этот раз наш город примет у себя лучших игроков и чемпионов по заявленным дисциплинам из 35 регионов нашей страны.



На протяжении всего фестиваля будет действовать открытая интерактивная выставка с более чем 20 различными настольными спортивными играми.



В дни фестиваля состоится любительский турнир по нескольким видам настольных спортивных игр, где абсолютно каждый сможет принять участие и побороться за звание чемпиона!

Когда: 14 марта, суббота, 19.00

Где: «Арсенал», центральный стадион, Тула, проспект Ленина, 87

Цена: по билетам для взрослых — 200 рублей, для детей (до 14 лет) — 100 рублей. Дети до 7 лет включительно в сопровождении взрослых могут посещать матчи бесплатно при условии, что не занимают отдельного места.

На центральном стадионе «Арсенал» состоится игра 22-того тура Чемпионата России по футболу. На поле встретятся тульский «Арсенал» и казанский «Рубин».

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Цена: от 140 р.

В прокат выходит экранизированная Вселенная Valiant Comics с Вином Дизелем в главной роли. Он играет солдата, убитого во время военной операции и воскресшего благодаря вживленным нано-роботам. Они помогают телу быстро заживлять раны и контролировать различные электронные устройства. И эта прокачанная машина выходит из-под контроля и объявляет войну своим работодателям, лишившим его памяти.

Цена: от 140 р.

Еще одна новинка этой недели - продолжение культового фильма ужасов о мистической кукле. Благополучная английская семья переезжает в старинный особняк Хилшир. В одной из комнат младший сын находит странную куклу в человеческий рост по имени Брамс. Мальчик начинает общаться с куклой, как с живым ребенком, не подозревая, чем обернется эта зловещая дружба… Что будет, если нарушить правила куклы?

Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.