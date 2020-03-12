Выходные в Туле: 13-15 марта
На выходных все идет по плану вместе с трибьютом «Гражданской обороны», а еще нас ждет открытие футбольного сезона, песочное шоу, выставка мерок и встреча со Звягинцевым.
Чемпионат по танцам «Пушка»
Когда: 14-15 марта, суббота-воскресенье, 10.00 Расписание мастер-классов по ссылке.
Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2
Цена: первый день – 500 р., второй день – 300 р., на два дня – 600 р. Билеты приобретаются в день соревнований на месте.
В Городском концертном зале состоится масштабное танцевальное событие - первый чемпионат по танцам «Пушка».
В соревнованиях примут участие лучшие танцоры страны от 6 до 35 лет. Оценивать их мастерство будет профессиональное жюри - обладатель премии «Танцор года 2019» Алексей Мечетный, один из сильнейших танцоров Эстонии Алиса Цицеронова и греческий танцор Джозеф Сош. Дуэты и сольные исполнители представят яркие танцевальные номера, а на второй день соревнований члены жюри проведут свои мастер-классы.
Фестиваль видеоарта «Сейчас&Потом»
Где: Тульский историко-архитектурный музей, Тула, пр. Ленина, 25, 27, 31
Вход свободный.
Где: Тульский Кремль, музей
Вход свободный.
На протяжении всего фестиваля будет действовать открытая интерактивная выставка с более чем 20 различными настольными спортивными играми.
В дни фестиваля состоится любительский турнир по нескольким видам настольных спортивных игр, где абсолютно каждый сможет принять участие и побороться за звание чемпиона!
ATL
Когда: 14 марта, суббота, 19.00
Где: Backstage club,г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.
Цена: 1600 р.
На сцене клуба Backstage выступит группа ATL. Музыканты представят свой новый альбом «Кривой эфир» при традиционной поддержке команды ACIDHOUZE — ИЧИ, Ripbeat и барабанщика группы [AMATORY] Даниила Светлова.
Трибьют-шоу «Гражданская оборона»
Когда: 14 марта, суббота, 20.00
Где: Concert Hall, Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
Цена: 600-1000 р.
В Concert Hall можно будет услышать любимые хиты Егора Летова и группы «Гражданская оборона» в живом исполнении. На сцене выступит проект «Лабов'sky Jam» полностью погружает в атмосферу звучания Егора Летова и Гражданской обороны. В концерте примет участие и родной брат Егора Летова — знаменитый музыкант и мультиинструменталист СЕРГЕЙ ЛЕТОВ.
Король Лир
Когда: 13 марта, пятница, 19.00
Где: «Октава», творческий индустриальный кластер, Тула, Центральный переулок, д. 18
Цена: 300 р.
В «Октаве» покажут видеотрансляцию спектакля «Король Лир» в исполнении Шекспировского театра «Глобус». По сюжету у Короля Лира три дочери и ни одного сына. Отец принимает опрометчивое решение разделить королевство между своими детьми, даже не представляя, к каким последствиям приведет этот необдуманный шаг. За его щедрость платят жестокостью, и вот уже король вынужден скитаться по миру как бродяга. В конце концов к Лиру приходит тяжкое осознание: вся его жизнь основана на лживых ценностях.
Песочная Живая сказка: Мемуары Бабы Яги
Когда: 14 марта, суббота, 19.00
Где: Anastasya Shanti, центр йоги, Тула, ул. Московская, д. 19 (цокольный этаж)
Цена: 600 р.
Театр Сказочный покажет песочное трансформационное шоу Мемуары Бабы Яги (сказка по мотивам произведения «Сказки Эльфики» мировой писательницы Ирины Семиной) под волшебные звуки кельтской арфы, глюкофона, калимбы, бубна.
Зрители услышат песни разных стран мира и смогут прикоснуться к целебным для души звукам. Вас погрузят в атмосферу чарующих звуков и волшебства — концертная исполнительница Олеся Куприн, художник международного уровня по песочной анимации Ольга Елисеева, Режиссёр театрализованных представлений, актриса Артемова Анастасия.
Мастер-класс стилиста Наташи Тасевска
Когда: 14 марта, суббота, 14.00
Где: Grange 2.0,Тула, ул. Советская д.11 ("Искра") (grange71.ru)
Цена: 1500 р.
Она первая в Туле заговорила вслух о шопинге, как об интеллектуальном процессе и основала первую школу идеального гардероба. Имиджмейкер, дизайнер, ведущая международного музыкального фестиваля «Среднерусская Возвышенность» Наташа Тасевска представит авторский мастер-класс «И всё-таки идеальный гардероб существует!»
Это возможность получить советы практикующего стилиста по всему миру, которому доверяют лучшие и успешные люди. Участники мастер-класса получат пошаговую инструкцию по созданию персонального имиджа, который подчеркнет вашу индивидуальность.
Основы дизайна интерьера: декоративный венок на дверь
Когда: 14 марта, суббота, 15.00
Где: «Октава», творческий индустриальный кластер, Тула, Центральный переулок, д. 18
Цена: 400 р.
В лектории «Октавы» пройдет мастер-класс по созданию декоративного венка на входную зверь.
Занятие входит в основной цикл изучения основ дизайна интерьера с практическим заданием. Курс ведет Анастасия Конончук. На каждом занятии рассматриваются способы преобразования жилого пространства, при помощи различных цветовых решений, материалов и предметов декора.
Творческий вечер кинорежиссера Андрея Звягинцева Сценарии жизни / Киносценарии
Когда: 15 марта, воскресенье, 18.00
Где: «Октава», творческий индустриальный кластер, Тула, Центральный переулок, д. 18
Цена: 500 р.
Режиссёр поговорит со зрителями о своем творчестве, об искусстве кино. И главное — представит книгу сценариев своих кинофильмов, которые впервые собраны все под одной обложкой.
Книга уникальна ещё и тем, что тексты сопровождают комментарии, режиссёрские пометки, рисунки раскадровок, она содержит постеры, которые наши кинозрители раньше не видели. Эти материалы дают возможность проследить и «увидеть» процесс от появления истории до создания кинофильма.
Выставка собак
Когда: 15 марта, воскресенье, 11.00
Где: МАУК, центр культуры и досуга, Тула, улица Металлургов, 22
Вход свободный.
- шпиц
- тибетский мастиф
- корги
- Немецкий дог
- Йоркширский терьер
- Такса
- Лабрадор Ретривер и др.
Тулица - Спарта
Когда: 14 марта, суббота, 17.00
Где: Тула, Ленина пр-т, д.87
Вход свободный.
В манеже стадиона «Арсенал» пройдут игры полуфинала чемпионата России по волейболу Высшей лиги. Тульская команда «Тулица» сыграет с волейбольным клубом «Спарта» из Нижегородской области.
Арсенал-Рубин
Когда: 14 марта, суббота, 19.00
Где: «Арсенал», центральный стадион, Тула, проспект Ленина, 87
Цена: по билетам для взрослых — 200 рублей, для детей (до 14 лет) — 100 рублей. Дети до 7 лет включительно в сопровождении взрослых могут посещать матчи бесплатно при условии, что не занимают отдельного места.
На центральном стадионе «Арсенал» состоится игра 22-того тура Чемпионата России по футболу. На поле встретятся тульский «Арсенал» и казанский «Рубин».
Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.
Бладшот
Цена: от 140 р.
В прокат выходит экранизированная Вселенная Valiant Comics с Вином Дизелем в главной роли. Он играет солдата, убитого во время военной операции и воскресшего благодаря вживленным нано-роботам. Они помогают телу быстро заживлять раны и контролировать различные электронные устройства. И эта прокачанная машина выходит из-под контроля и объявляет войну своим работодателям, лишившим его памяти.
Кукла 2: Брамс
Цена: от 140 р.
Еще одна новинка этой недели - продолжение культового фильма ужасов о мистической кукле. Благополучная английская семья переезжает в старинный особняк Хилшир. В одной из комнат младший сын находит странную куклу в человеческий рост по имени Брамс. Мальчик начинает общаться с куклой, как с живым ребенком, не подозревая, чем обернется эта зловещая дружба… Что будет, если нарушить правила куклы?
Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.