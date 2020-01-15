ATL
На сцене клуба Backstage выступит группа ATL. Музыканты представят свой новый альбом «Кривой эфир» при традиционной поддержке команды ACIDHOUZE — ИЧИ, Ripbeat и барабанщика группы [AMATORY] Даниила Светлова.
Где и когда?
Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.
14 марта 2020, суббота
19:00
11 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 900-2500 ₽
21 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2000-2500 ₽
25 апреля, суббота 18:00
₽ Билеты: 600 ₽
18 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 600 ₽
6 мая, среда 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
18 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100-1900 ₽