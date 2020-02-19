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Трибьют-шоу «Гражданская оборона»

Трибьют-шоу «Гражданская оборона»

В Concert Hall можно будет услышать любимые хиты Егора Летова и группы «Гражданская оборона» в живом исполнении. На сцене выступит проект «Лабов'sky Jam» полностью погружает в атмосферу звучания Егора Летова и Гражданской обороны. В концерте примет участие и родной брат Егора Летова — знаменитый музыкант и мультиинструменталист СЕРГЕЙ ЛЕТОВ.

Вход с 19.00. Начало концерта в 20.00

Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
14 марта 2020, суббота
20:00
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Касса
SLIMUS
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11 апреля, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900-2500 ₽
Тамара Гвердцители
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21 марта, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2500 ₽
Дора
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25 апреля, суббота 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
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Shortparis
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6 мая, среда 19:00
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 ₽  Билеты: 1000 ₽
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18 апреля, суббота 20:00
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 ₽  Билеты: 1100-1900 ₽
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