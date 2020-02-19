Трибьют-шоу «Гражданская оборона»
В Concert Hall можно будет услышать любимые хиты Егора Летова и группы «Гражданская оборона» в живом исполнении. На сцене выступит проект «Лабов'sky Jam» полностью погружает в атмосферу звучания Егора Летова и Гражданской обороны. В концерте примет участие и родной брат Егора Летова — знаменитый музыкант и мультиинструменталист СЕРГЕЙ ЛЕТОВ.
Вход с 19.00. Начало концерта в 20.00
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
14 марта 2020, суббота
20:00
11 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 900-2500 ₽
21 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2000-2500 ₽
25 апреля, суббота 18:00
₽ Билеты: 600 ₽
18 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 600 ₽
6 мая, среда 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
18 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100-1900 ₽