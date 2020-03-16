Что нужно знать о гипертонии?

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Распространенность АГ

– Артериальной гипертонией страдает более 1 млрд человек во всем мире. Общая распространенность АГ составляет от 30% до 45%, однако лишь половина пациентов знает о наличии у них этого заболевания. Из тех, кто знает о своем заболевании, только половина лечатся адекватно.

Причины гипертонии полностью не выявлены до сих пор. Основой повышения АД является повышение тонуса артерий, обусловленное разными факторами.

АГ является ведущей причиной смертности и фактором риска для угрожающих жизни осложнений, таких как инфаркт миокарда, инсульт, аневризма, сердечная недостаточность. Осложнения АГ приводят к 9,4 млн смертей во всем мире ежегодно, то есть каждые 3 секунды от осложнений АГ умирает один человек. АГ известна как «молчаливый убийца», поскольку симптомы ее появляются часто как неспецифические (головная боль, головокружение, одышка).

Выбор тонометра. Правила измерения АД

Пациенту следует рекомендовать плечевой тонометр электронный, автоматический или полуавтоматический. Он позволяет получить максимально точный результат без медицинских знаний и навыков. Не следует рекомендовать механический тонометр, так как он требует специальной подготовки и частой поверки.

Запястный тонометр рекомендован пациентам с ожирением.

Размер манжеты имеет важное значение. Манжета должна охватывать 80-100% от окружности плеча. Маленький размер манжеты приводит к переоценке АД, а слишком большой размер манжеты к недооценке АД. Середина манжеты, наложенной на плечо, должна находиться на уровне сердца, а нижний край манжеты должен находиться на 2-3 см выше локтевого сгиба.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Между манжетой и поверхностью плеча должен проходить палец. Манжета накладывается на обнаженную руку. При измерении АД через одежду показания завышаются. За 30 мин до измерения АД пациент не должен заниматься спортом, курить, употреблять кофе и пищу.

При измерении сидеть ровно на стуле рядом со столом, на котором лежит рука ладонью вверх, плечо располагать на уровне сердца. Ноги поставить прямо, не перекрещивать и не класть ногу на ногу. Во время измерения не разговаривать. Перед визитом к врачу измерить давление в течение 3-5 дней утром (6-9 час) и вечером ( 18-21 час). Не следует измерять давление очень часто, так как оно в течение дня естественным образом колеблется.

Значения нормального АД

По последней классификации АГ нормальным считается давление от 110/70 мм рт. ст. до 130/80 мм рт. ст. Пульс от 55 до 88 ударов в минуту. Все долгожители — это люди с низким АД и редким пульсом.

Лечение АГ

В ряде случаев достичь контроля над АД можно путем изменения образа жизни: соблюдение диеты с низким содержанием соли, подвижный образ жизни, контроль массы тела. Иногда этого бывает недостаточно, в связи с чем приходится добавлять лекарственные препараты.

Надо помнить, что прием препаратов должен быть на постоянной основе. Никаких перерывов!

Что выбрать, должен решать врач, лучше кардиолог. Никакого самолечения, советов соседки или подруги – только врач решит, с чего начать, стоит ли переходить к другому препарату. Надо забыть о любимом некоторыми эналаприле, выпитом в малых дозах при повышении АД. Он работает около 8 часов, а защита сосудов должна быть все 24 часа в сутки. Сейчас созданы комбинированные препараты, из 2-3 лекарств вместе, что облегчает лечение для пациента. Имеет место терапия одной таблеткой один раз в день!

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