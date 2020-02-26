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Король Лир

Король Лир

В «Октаве» покажут спектакль «Король Лир». У Короля Лира три дочери и ни одного сына. Отец принимает опрометчивое решение разделить королевство между своими детьми, даже не представляя, к каким последствиям приведет этот необдуманный шаг. За его щедрость платят жестокостью, и вот уже король вынужден скитаться по миру как бродяга. В конце концов к Лиру приходит тяжкое осознание: вся его жизнь основана на лживых ценностях.

Страна: Великобритания
Год: 2017
Язык: английский
Перевод: русские субтитры
Хронометраж: 3 часа 12 минут
Пьеса Уильяма Шекспира
Режиссёр Нэнси Меклер
Художник Розанна Вайз
Композитор Саймон Слэйтер Действующие лица
и исполнители:
Король Лир — Кевин МакНэлли
Корделия — Аньяна Васан
Регана — Сирине Саба
Гонерилья — Эмили Бруни
Эдмунд — Ральф Дэвис
Эдгар — Джошуа Джеймс

Theatre HD — трансляции на экранах кинотеатров известных спектаклей, опер, балетных постановок мировой и российской сцены, а также документальных фильмов о художниках и искусстве.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
13 марта 2020, пятница
19:00
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Касса
Mgzavrebi
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12 апреля, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Stonehand
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27 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
RASA
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3 октября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300-2000 ₽
Трибьют-шоу «Биттлз»
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20 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 600 ₽
FORTISSIMO
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12 апреля, воскресенье 09:00
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 250 ₽
Кошки в городе
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25 апреля, суббота 12:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 600-1500 ₽
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