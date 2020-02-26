Король Лир
В «Октаве» покажут спектакль «Король Лир». У Короля Лира три дочери и ни одного сына. Отец принимает опрометчивое решение разделить королевство между своими детьми, даже не представляя, к каким последствиям приведет этот необдуманный шаг. За его щедрость платят жестокостью, и вот уже король вынужден скитаться по миру как бродяга. В конце концов к Лиру приходит тяжкое осознание: вся его жизнь основана на лживых ценностях.
Страна: Великобритания
Год: 2017
Язык: английский
Перевод: русские субтитры
Хронометраж: 3 часа 12 минут
Пьеса Уильяма Шекспира
Режиссёр Нэнси Меклер
Художник Розанна Вайз
Композитор Саймон Слэйтер Действующие лица
и исполнители:
Король Лир — Кевин МакНэлли
Корделия — Аньяна Васан
Регана — Сирине Саба
Гонерилья — Эмили Бруни
Эдмунд — Ральф Дэвис
Эдгар — Джошуа Джеймс
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