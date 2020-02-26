В «Октаве» покажут спектакль «Король Лир». У Короля Лира три дочери и ни одного сына. Отец принимает опрометчивое решение разделить королевство между своими детьми, даже не представляя, к каким последствиям приведет этот необдуманный шаг. За его щедрость платят жестокостью, и вот уже король вынужден скитаться по миру как бродяга. В конце концов к Лиру приходит тяжкое осознание: вся его жизнь основана на лживых ценностях.

Страна: Великобритания

Год: 2017

Язык: английский

Перевод: русские субтитры

Хронометраж: 3 часа 12 минут

Пьеса Уильяма Шекспира

Режиссёр Нэнси Меклер

Художник Розанна Вайз

Композитор Саймон Слэйтер Действующие лица

и исполнители:

Король Лир — Кевин МакНэлли

Корделия — Аньяна Васан

Регана — Сирине Саба

Гонерилья — Эмили Бруни

Эдмунд — Ральф Дэвис

Эдгар — Джошуа Джеймс



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