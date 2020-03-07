Кукла 2: Брамс

Страна: США, 2020

Премьера: в РФ 12.03.2020

Режиссер: Уильям Брент Белл

Актеры: Кэти Холмс, Овайн Йомэн, Ралф Айнесон, Кристофер Конвери, Анджали Джай, Оливер Райс, Джоэли Коллинз, Элли Кинг, Чарльз Джармен, Натали Ривалин

Жанр: ужасы, триллер

Продолжительноcть: 86 мин

Продолжение культового фильма ужасов «Кукла». Благополучная английская семья переезжает в старинный особняк Хилшир. В одной из комнат младший сын находит странную куклу в человеческий рост по имени Брамс. Мальчик начинает общаться с куклой, как с живым ребенком, не подозревая, чем обернется эта зловещая дружба… Что будет, если нарушить правила куклы?..