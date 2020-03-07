Кукла 2: Брамс
Страна:
США, 2020
Премьера:
в РФ 12.03.2020
Режиссер:
Уильям Брент Белл
Актеры:
Кэти Холмс, Овайн Йомэн, Ралф Айнесон, Кристофер Конвери, Анджали Джай, Оливер Райс, Джоэли Коллинз, Элли Кинг, Чарльз Джармен, Натали Ривалин
Жанр:
ужасы, триллер
Продолжительноcть:
86 мин
Продолжение культового фильма ужасов «Кукла». Благополучная английская семья переезжает в старинный особняк Хилшир. В одной из комнат младший сын находит странную куклу в человеческий рост по имени Брамс. Мальчик начинает общаться с куклой, как с живым ребенком, не подозревая, чем обернется эта зловещая дружба… Что будет, если нарушить правила куклы?..
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