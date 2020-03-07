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Кукла 2: Брамс

Кукла 2: Брамс

Страна:
США, 2020
 
Премьера:
в РФ 12.03.2020
 
Режиссер:
Уильям Брент Белл
  
Актеры:
Кэти Холмс, Овайн Йомэн, Ралф Айнесон, Кристофер Конвери, Анджали Джай, Оливер Райс, Джоэли Коллинз, Элли Кинг, Чарльз Джармен, Натали Ривалин
  
Жанр:
ужасы, триллер
  
Продолжительноcть:
86 мин
  

Продолжение культового фильма ужасов «Кукла». Благополучная английская семья переезжает в старинный особняк Хилшир. В одной из комнат младший сын находит странную куклу в человеческий рост по имени Брамс. Мальчик начинает общаться с куклой, как с живым ребенком, не подозревая, чем обернется эта зловещая дружба… Что будет, если нарушить правила куклы?..

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Сегодня
10:40 Киносити
12:25 Киносити
14:10 Киносити
17:55 Киносити
18:05 Алмаз Синема
18:10 Алмаз Синема
21:40 Киносити
21:50 Алмаз Синема
21:55 Алмаз Синема
Завтра
10:40 Киносити
12:25 Киносити
14:10 Киносити
17:55 Киносити
18:05 Алмаз Синема
18:10 Алмаз Синема
21:40 Киносити
21:50 Алмаз Синема
21:55 Алмаз Синема
14 марта, суббота
10:40 Киносити
12:25 Киносити
14:10 Киносити
17:55 Киносити
18:05 Алмаз Синема
18:10 Алмаз Синема
21:40 Киносити
21:50 Алмаз Синема
21:55 Алмаз Синема
01:25 Киносити
15 марта, воскресенье
10:40 Киносити
12:25 Киносити
14:10 Киносити
17:55 Киносити
18:05 Алмаз Синема
18:10 Алмаз Синема
21:40 Киносити
21:50 Алмаз Синема
21:55 Алмаз Синема
01:25 Киносити
16 марта, понедельник
10:40 Киносити
12:25 Киносити
14:10 Киносити
17:55 Киносити
21:40 Киносити
17 марта, вторник
10:10 Киносити
11:50 Киносити
13:30 Киносити
17:15 Киносити
22:25 Киносити
18 марта, среда
10:40 Киносити
12:25 Киносити
14:10 Киносити
17:55 Киносити
21:40 Киносити
Расписание на все дни
0
Касса
Этно-концерт: Marc Egea (Каталония)
Купить билет
1 апреля, среда 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 600 ₽
Дайте два
Купить билет
13 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 400 ₽
SLIMUS
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11 апреля, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900-2500 ₽
Калевала
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25 апреля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-1200 ₽
Сергей Пенкин
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28 апреля, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Александр Домогаров
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19 марта, четверг 18:30
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 2000-2500 ₽
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