Авторский мастер-класс персонального стилиста Наташи Тасевска

В фотостудии Grange 2.0 пройдет мастер-класс Наташи Тасевска, имиджмейкера, дизайнера, ведущей международного музыкального фестиваля «Среднерусская Возвышенность».

Она первая в Туле заговорила вслух о шопинге, как об интеллектуальном процессе и основала первую школу идеального гардероба.

Наташа представит авторский мастер-класс «И всё-таки идеальный гардероб существует!» и выставку фотопроекта «О ней…» при участии Натальи Никулиной и Екатерины Паршиной.

Это возможность получить советы практикующего стилиста по всему миру, которому доверяют лучшие и успешные люди. Участники мастер-класса получат пошаговую инструкцию по созданию персонального имиджа, который подчеркнет вашу индивидуальность.

Дополнительная информация по телефону 8 (905) 628-37-32