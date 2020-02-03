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Авторский мастер-класс персонального стилиста Наташи Тасевска

Авторский мастер-класс персонального стилиста Наташи Тасевска

В фотостудии Grange 2.0 пройдет мастер-класс Наташи Тасевска, имиджмейкера, дизайнера, ведущей международного музыкального фестиваля «Среднерусская Возвышенность».

Она первая в Туле заговорила вслух о шопинге, как об интеллектуальном процессе и основала первую школу идеального гардероба.

Наташа представит авторский мастер-класс «И всё-таки идеальный гардероб существует!» и выставку фотопроекта «О ней…» при участии Натальи Никулиной и Екатерины Паршиной.

Это возможность получить советы практикующего стилиста по всему миру, которому доверяют лучшие и успешные люди. Участники мастер-класса получат пошаговую инструкцию по созданию персонального имиджа, который подчеркнет вашу индивидуальность.

Дополнительная информация по телефону 8 (905) 628-37-32

Где и когда?
Grange 2.0
Тула, ул. Советская д.11 ("Искра") (grange71.ru)
14 марта 2020, суббота
14:00
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Касса
SLIMUS
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11 апреля, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900-2500 ₽
Тамара Гвердцители
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21 марта, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2500 ₽
Дора
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25 апреля, суббота 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
Песочная Живая сказка: Мемуары Бабы Яги
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18 апреля, суббота 19:00
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 ₽  Билеты: 600 ₽
Shortparis
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6 мая, среда 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Ундервуд
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18 апреля, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-1900 ₽
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