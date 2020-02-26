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Творческий вечер кинорежиссера Андрея Звягинцева Сценарии жизни / Киносценарии

Творческий вечер кинорежиссера Андрея Звягинцева Сценарии жизни / Киносценарии

15 марта в 18.00 в «Октаве» пройдёт творческий вечер Андрея Звягинцева.

Его последний фильм «Нелюбовь» (2017), как и предыдущие киноработы, получил премии и призы многих международных кинофестивалей. Недавно журнал Rolling Stone включил единственную российскую картину «Елена» (2011) в топ-50 лучших фильмов мирового кинематографа десятилетия. Сейчас Звягинцев работает над следующим фильмом, сюжет и подробности съёмок которого не разглашаются.

Режиссёр поговорит со зрителями о своем творчестве, об искусстве кино. И главное – представит книгу сценариев своих кинофильмов, которые впервые собраны все под одной обложкой. Книга уникальна ещё и тем, что тексты сопровождают комментарии, режиссёрские пометки, рисунки раскадровок, она содержит постеры, которые наши кинозрители раньше не видели. Эти материалы дают возможность проследить и «увидеть» процесс от появления истории до создания кинофильма.

Андрей Звягинцев:

–Меня часто спрашивают, каким должен быть сценарий, чтобы заинтересовать меня как режиссёра. Можно предположить, что любопытно это только профессионалам – писателям и сценаристам, но я встречал похожий интерес и в аудиториях самых широких, необязательно в условиях специализированных мастер-классов. Такое обстоятельство побуждает меня предположить, что вопрос этот занимает не только специалистов. Именно поэтому я и согласился на предложение издательства о публикации этой книги. Нужно оговориться, речь здесь идёт только о том, каким вижу сценарий именно я, а если шире – каким видим его мы с моим постоянным соавтором Олегом Негиным.

Олег Негин:

– Несмотря на то что в нашей системе ценностей киносценарий не является самостоятельным литературным произведением, «муки творчества» при работе над созданием текста абсолютно такие же, как и при написании, скажем, какого-нибудь толстого романа: осмысление общей концепции, работа по сбору материала, сотворение персонажей, проработка сюжетных линий, мизансцен и диалогов, напластование смыслов… но главное – вдохновение.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
15 марта 2020, воскресенье
18:00
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Касса
Романтики романса: Ольга Невская и Сергей Петрищев
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3 апреля, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 600 ₽
ППР (Пионерлагерь Пыльная Радуга)
Купить билет
23 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000-1800 ₽
Stonehand
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27 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Nagart
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17 апреля, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 500 ₽
ПЯТЕRО: «NanoAcappella. Лучшее»
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26 марта, четверг 19:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 500-1000 ₽
Калевала
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25 апреля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-1200 ₽
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