Творческий вечер кинорежиссера Андрея Звягинцева Сценарии жизни / Киносценарии

15 марта в 18.00 в «Октаве» пройдёт творческий вечер Андрея Звягинцева.

Его последний фильм «Нелюбовь» (2017), как и предыдущие киноработы, получил премии и призы многих международных кинофестивалей. Недавно журнал Rolling Stone включил единственную российскую картину «Елена» (2011) в топ-50 лучших фильмов мирового кинематографа десятилетия. Сейчас Звягинцев работает над следующим фильмом, сюжет и подробности съёмок которого не разглашаются.



Режиссёр поговорит со зрителями о своем творчестве, об искусстве кино. И главное – представит книгу сценариев своих кинофильмов, которые впервые собраны все под одной обложкой. Книга уникальна ещё и тем, что тексты сопровождают комментарии, режиссёрские пометки, рисунки раскадровок, она содержит постеры, которые наши кинозрители раньше не видели. Эти материалы дают возможность проследить и «увидеть» процесс от появления истории до создания кинофильма.



Андрей Звягинцев:

–Меня часто спрашивают, каким должен быть сценарий, чтобы заинтересовать меня как режиссёра. Можно предположить, что любопытно это только профессионалам – писателям и сценаристам, но я встречал похожий интерес и в аудиториях самых широких, необязательно в условиях специализированных мастер-классов. Такое обстоятельство побуждает меня предположить, что вопрос этот занимает не только специалистов. Именно поэтому я и согласился на предложение издательства о публикации этой книги. Нужно оговориться, речь здесь идёт только о том, каким вижу сценарий именно я, а если шире – каким видим его мы с моим постоянным соавтором Олегом Негиным.

Олег Негин:

– Несмотря на то что в нашей системе ценностей киносценарий не является самостоятельным литературным произведением, «муки творчества» при работе над созданием текста абсолютно такие же, как и при написании, скажем, какого-нибудь толстого романа: осмысление общей концепции, работа по сбору материала, сотворение персонажей, проработка сюжетных линий, мизансцен и диалогов, напластование смыслов… но главное – вдохновение.