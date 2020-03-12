Мотороллер «Алексей Геннадьевич» из Тулы установил рекорд скорости на «Байкальской миле»

Туляки побывали на фестивале энтузиастов скорости, адреналина и технической мысли. Они рассказали Myslo о поисках девушки-пилота, открытии мотокружков и не только.

«Байкальская миля» второй год собирает любителей и профессиональных автомобильных инженеров и гонщиков не только из России. В этом году на фест приехали команды Германии, Польши, Италии и США. С 27 февраля по 1 марта, гонщики в разных классах автотехники установили на ледяной глади Баргузинского залива озера Байкал десятки рекордов.

Среди участников были и ребята из Тулы, они вышли на трассу на уникальном мотороллере «Алексей Геннадьевич».

Рассказывает менеджер команды Александр Уткин:

– В этом году количество участников фестиваля увеличилось в четыре раза. А в прошлом году я был здесь механиком в составе питерской команды моего друга, они выступали на сайдкаре — мотоцикле с коляской. А вернувшись, понял: мы тоже можем сделать мотоцикл и отправиться на байкальский лед.

— Какой командой отправились на фестиваль?

– В тульской команде было пять человек: механики Константин Быков, Илья Игнатов, я — менеджер команды, пилот Дмитрий Образумов и видеооператор. Ну и, конечно же, «Алексей Геннадьевич».

На фото Дмитрий Образумов.

На фото Илья Игнатов.

Изначально пилотом «Алексея Геннадьевича» планировался 17-летний картингист Андрей Жудин, но в последний момент оказалось, что он не может поехать. Еще думали выставить мотоцикл, управлять которым должен был сын Дмитрия — опытный кроссмен, 9-летний Артем Трушин. Парень занимается мотоспортом с 4 лет. Но он тоже не смог отправиться с нами на фестиваль.

— Гоночный «Алексей Геннадьевич» — это вторая жизнь самого обыкновенного тульского мотороллера «Муравей». Как проходил процесс «перерождения»?

– «Муравей» был взят за основу, потому что он производился на Тульском машиностроительном заводе. Мотороллер 1981 года подарил нам основатель тульского мотомузея Леонид Зякин. Мы же полностью переделали его под экстремальные условия «Байкальской мили».

На подготовку ушло около двух месяцев. Собирали в своей мастерской. Когда все было готово, поняли, что не вывезем из гаража — в ворота не пройдет! Пришлось аж прорубать стену (как выглядел мотороллер до преображения, можно посмотреть здесь).

В новой версии от «Муравья» осталась только родная рама. Задача стояла непростая — сделать так, чтобы мотороллер был устойчив на льду. Ведь именно в склонности к переворотам и заключается одна из конструктивных особенностей «Муравья». С задачей успешно справился Илья Игнатов, он полностью сконструировал наш гоночный «болид». Двигатель взяли от Suzuki RG 250 1983 года. Модернизировали редуктор — переварили, изобрели свою подвеску и приводы. Перед мотороллеру поставили от Suzuki, но тоже внесли коррективы.

Кстати, под нашу технику организаторы «Байкальской мили» сделали отдельную категорию, потому что «Алексей Геннадьевич» не подходил ни под одну из существовавших — он уникален, второго подобного нет!

— В Туле тестировали его где-то?

– Первый раз мы по-настоящему разогнали «Алексея Геннадьевича» только на Байкале. В Тульской области мы после сборки вывезли его один раз на водоем и прокатились — едет и ладно. Масштабных испытаний здесь не проводили, потому что лед не такой, погодные условия другие. Сразу упаковали мотороллер в ящик и отправили на фестиваль. Когда прибыли на место, то выявились кое-какие косяки, но мы их сразу же подкорректировали.

— Что представляли собой заезды?

– «Байкальская миля» — это не соревнования на время, в заездах учитывается лишь максимально показанная скорость. Тут нет определенного количества заездов для каждого участника. Ездишь столько, сколько получится, и самую большую скорость, которую показывает твой транспорт, берут в расчет.

Мы катались два дня из трех, перед нами стояла цель разогнать мотороллер от 100 до 140 км/ч. Это только на первый взгляд кажется легко: жми себе на газ да разгоняйся быстрее. Тут же многое зависит от настроения пилота, от погоды, качества льда, от многих других факторов. У некоторых ребят было, например, по несколько комплектов резины: для сухого льда, колкого, гладкого... У нас не было такого.

Мы сначала разогнались до 105, потом до 107 км/ч смогли. Решили, что можем больше. Но каждый следующий заезд не приносит никаких изменений. Еще один заезд, на старте мотор глохнет, решили, что всё, 107 — предел. Я развернулся и ушел, возвращаюсь, а ребята радостные — 110 сделали! Это и есть рекорд. Предыдущего, правда, нет, потому что и техники другой с таким же двигателем и количеством колес нет.

— Какие еще необычные транспортные средства были на «Байкальской миле»?

– Там было всё: от вертолетов до газонокосилок. На ледовые трассы — в 800 и 1620 метров выезжали в течение трех дней багги и квадроциклы, самодельные авто и судна на воздушных подушках, даже велосипеды и грузовики.

Очень много самой разной техники увидели, которая на обычные трассы не выезжает. Например, унимото с реактивными тяговыми турбинами, ультратанк — «Бентли» на гусеницах, вертолеты, аэросани. Последние, кстати, буксиром доставляли на старт, потому что при работающем двигателе ветром может запросто снести людей, если те окажутся рядом. Аэросани гонялись в драге с вертолетом, вертолет проиграл.

Можно было заявиться и в драг. Но пацаны, которые хотят поставить максимальную скорость, в драге не участвуют, потому что такие заезды только движок рвут.

— «Байкальская миля» — это не только рекорды скорости, но и возможность общения с другими крутыми ребятами, которые создают уникальные транспортные средства…

– «Байкальская миля» — это бомонд технических мозгов со всего мира. На него приехали помимо мастерских представители различных автозаводов, к примеру, был вертолет от Улан-Удэнского авиационного завода, были сотрудники Министерства транспорта Москвы, университеты…

Здесь можно не только покататься, но и пообщаться с коллегами, поделиться и перенять опыт.

— Наверное, вернулись с кучей новых идей?

– Конечно! Мы уже строим планы на будущую «Байкальскую милю». Хотим выступать уже двумя командами. Одна на обновленном «Алексее Геннадьевиче» — мы его за год доработаем. Другая — на новой технике, ее разработкой мы уже сейчас занимаемся. Предполагается, что пилотом будет девушка, но конкретной кандидатуры пока нет.

— Девушка уже согласилась на эту роль?

– Нет, пока не нашли, но активно ищем. Нам нужна стройная девушка спортивного телосложения, имеющая навыки управления мотоциклом или автомобилем. Мы ее научим управлять нашей техникой, так что если есть такая среди читателей, то пусть обращается ко мне или в мастерскую Sidecar Russia.

— А механиков будете привлекать только знакомых или кто-то, чувствующий в себе силы и желание поучаствовать в создании нового мотоцикла, тоже может предложить свои руки?

– Запросто! Главное, чтобы этот человек горел делом, у него были какие-то идеи, ну и, конечно, он разбирался в технике. Нам интересны новые мозги, особенно те, которые работают в промышленном дизайне.

— Помимо этого есть, наверное, и другие планы на этот год?