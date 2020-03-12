В Городском концертном зале состоится масштабное танцевальное событие - первый чемпионат по танцам «Пушка».

В соревнованиях примут участие лучшие танцоры страны от 6 до 35 лет. Оценивать их мастерство будет профессиональное жюри - обладатель премии «Танцор года 2019» Алексей Мечетный, один из сильнейших танцоров Эстонии Алиса Цицеронова и греческий танцор Джозеф Сош. Дуэты и сольные исполнители представят яркие танцевальные номера, а на второй день соревнований члены жюри проведут свои мастер-классы.

Открытие фестиваля состоится 14 марта в 10.00

Расписание мастер-классов

10.00 - регистрация на мастер-классы

10.40 - АЛЕКСЕЙ МЕЧЕТНЫЙ

11.55 - ALISA TSITSERONOVA

13.10 - JOSEPH TSOSH



Стоимость: первый день – 500 р., второй день – 300 р., на два дня – 600 р. Билеты приобретаются в день соревнований на месте.