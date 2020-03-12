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Чемпионат по танцам «Пушка»

Чемпионат по танцам «Пушка»

В Городском концертном зале состоится масштабное танцевальное событие - первый чемпионат по танцам «Пушка».

В соревнованиях примут участие лучшие танцоры страны от 6 до 35 лет. Оценивать их мастерство будет профессиональное жюри - обладатель премии «Танцор года 2019» Алексей Мечетный, один из сильнейших танцоров Эстонии Алиса Цицеронова и греческий танцор Джозеф Сош.  Дуэты и сольные исполнители представят яркие танцевальные номера, а на второй день соревнований члены жюри проведут свои мастер-классы. 

Открытие фестиваля состоится 14 марта в 10.00

Расписание мастер-классов

10.00 - регистрация на мастер-классы
10.40 - АЛЕКСЕЙ МЕЧЕТНЫЙ
11.55 - ALISA TSITSERONOVA
13.10 - JOSEPH TSOSH
 

Стоимость: первый день – 500 р., второй день – 300 р., на два дня – 600 р. Билеты приобретаются в день соревнований на месте.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
14 марта 2020, суббота
10:00
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15 марта 2020, воскресенье
10:00
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Касса
Заточка
Купить билет
22 мая, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 900-1500 ₽
Shortparis
Купить билет
6 мая, среда 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
КИНОхроника
Купить билет
15 марта, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 400 ₽
Шоу Stand up
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27 марта, пятница 20:00
Пряности и Радости, ресторан
 ₽  Билеты: 1800-2500 ₽
Пижамка
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21 марта, суббота 23:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 350 ₽
FORTISSIMO
Купить билет
12 апреля, воскресенье 09:00
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 250 ₽
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