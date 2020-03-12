Фестиваль видеоарта «Сейчас&Потом»

В Доме Белявского состоится очередная встреча фестиваля видеоарта «Сейчас&Потом». Она продолжает цикл выставок одной работы и встреч с авторами — современными российскими художниками, работающими в видеоформате. В Тулу приедут участницы группы «Рой» Анна Бутенко и Антонина Курилович и представят зрителям третью видеоработу фестиваля под названием «Мерки». Гостям предлагается обсудить, что значит «измерить тело», прикоснуться, осязать, обратиться, описать, вступить в контакт. Результаты этого, как правило, выражаются с помощью качественных и сравнительных понятий, приписывания ряда представлений и ассоциаций.

Видеовыставку можно будет посмотреть до 27 марта.

Вход свободный.