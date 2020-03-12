афиша
афиша
Регистрация
Фестиваль видеоарта «Сейчас&Потом»

Фестиваль видеоарта «Сейчас&Потом»

В Доме Белявского состоится очередная встреча фестиваля видеоарта «Сейчас&Потом». Она продолжает цикл выставок одной работы и встреч с авторами — современными российскими художниками, работающими в видеоформате. В Тулу приедут участницы группы «Рой» Анна Бутенко и Антонина Курилович и представят зрителям третью видеоработу фестиваля под названием «Мерки». Гостям предлагается обсудить, что значит «измерить тело», прикоснуться, осязать, обратиться, описать, вступить в контакт. Результаты этого, как правило, выражаются с помощью качественных и сравнительных понятий, приписывания ряда представлений и ассоциаций.

Видеовыставку можно будет посмотреть до 27 марта.

Вход свободный.

 

 

 

Где и когда?
Тульский историко-архитектурный музей
14 марта 2020, суббота
16:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
SLIMUS
Купить билет
11 апреля, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900-2500 ₽
Тамара Гвердцители
Купить билет
21 марта, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2500 ₽
Дора
Купить билет
25 апреля, суббота 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
Песочная Живая сказка: Мемуары Бабы Яги
Купить билет
18 апреля, суббота 19:00
Anastasya Shanti, центр йоги
 ₽  Билеты: 600 ₽
Shortparis
Купить билет
6 мая, среда 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Ундервуд
Купить билет
18 апреля, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-1900 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.