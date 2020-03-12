Тулица - Спарта
В манеже стадиона «Арсенал» пройдут игры полуфинала чемпионата России по волейболу Высшей лиги. Тульская команда «Тулица» сыграет с волейбольным клубом «Спарта» из Нижегородской области.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Ленина пр-т, д.87
14 марта 2020, суббота
17:00
22 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 900-1500 ₽
6 мая, среда 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
15 марта, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
27 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 1800-2500 ₽
21 марта, суббота 23:00
₽ Билеты: 350 ₽
12 апреля, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 250 ₽